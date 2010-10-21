[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



25 августа –День шахтёра

Этот праздник - наш с тобою

В эти выходные Норильск с размахом отметит День шахтёра. Завтра праздник придёт в Талнах. Жителей и гостей района ожидает больше десятка развлекательно-познавательных мероприятий..

Основное действие развернётся на площади Горняков. С 14.00 до 15.00 концертную программу представит военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В это же время можно будет посетить интерактивные развлекательные площадки — «Молодёжная», «Творческая», «Игровая», «Музейная», фотосалон «Северный колорит», шахматные турниры и этническую площадку Ассоциации коренных народов севера. В 15.30 горожане станут свидетелями торжественной церемонии открытия скульптуры «Горняк». С приветственным словом выступит автор проекта — московский архитектор Андрей Шипунов. В церемонии примут участие творческий дуэт «Чёрное золото» и театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств. На главной сценической площадке Талнаха с 15.50 будут выступать группа Uma2rman и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота. На стадионе «Солнышко» в 12.00 стартует турнир по мини–футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а также увлекательные весёлые старты для детей и их родителей. В Талнахском филиале Музея Норильска пройдёт День открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно с 13.00 до 17.00. Специально к празднику сотрудники музея разработали тематический квест «Я — житель рудной столицы». На 14.00, 15.00 и 16.30 запланированы традиционные обзорные автобусные экскурсии по Талнаху. Автобус отправляется от здания Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10). С 14.00 до 17.30 на улице Спортивной можно будет увидеть «Парад–авто». Здесь разместится выставка производственной техники и мототехники от мотообъединения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки». В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут в воскресенье на Комсомольской площади. Концертную программу в 14.30 начнут творческие коллективы Большого Норильска. В 16.00 норильчан ждёт выступление группы Uma2rman. Продолжит праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Основное действие развернётся на площади Горняков. С 14.00 до 15.00 концертную программу представит военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В это же время можно будет посетить интерактивные развлекательные площадки — «Молодёжная», «Творческая», «Игровая», «Музейная», фотосалон «Северный колорит», шахматные турниры и этническую площадку Ассоциации коренных народов севера.В 15.30 горожане станут свидетелями торжественной церемонии открытия скульптуры «Горняк». С приветственным словом выступит автор проекта — московский архитектор Андрей Шипунов. В церемонии примут участие творческий дуэт «Чёрное золото» и театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.На главной сценической площадке Талнаха с 15.50 будут выступать группа Uma2rman и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота.На стадионе «Солнышко» в 12.00 стартует турнир по мини–футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а также увлекательные весёлые старты для детей и их родителей.В Талнахском филиале Музея Норильска пройдёт День открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно с 13.00 до 17.00. Специально к празднику сотрудники музея разработали тематический квест «Я — житель рудной столицы».На 14.00, 15.00 и 16.30 запланированы традиционные обзорные автобусные экскурсии по Талнаху. Автобус отправляется от здания Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10).С 14.00 до 17.30 на улице Спортивной можно будет увидеть «Парад–авто». Здесь разместится выставка производственной техники и мототехники от мотообъединения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут в воскресенье на Комсомольской площади. Концертную программу в 14.30 начнут творческие коллективы Большого Норильска.В 16.00 норильчан ждёт выступление группы Uma2rman. Продолжит праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.

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