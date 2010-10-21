В эти выходные Норильск с размахом отметит День шахтёра. Завтра праздник придёт в Талнах. Жителей и гостей района ожидает больше десятка развлекательно-познавательных мероприятий..
Основное действие развернётся на площади Горняков. С 14.00 до 15.00 концертную программу представит военный оркестр Краснознамённого Северного флота. В это же время можно будет посетить интерактивные развлекательные площадки — «Молодёжная», «Творческая», «Игровая», «Музейная», фотосалон «Северный колорит», шахматные турниры и этническую площадку Ассоциации коренных народов севера.
В 15.30 горожане станут свидетелями торжественной церемонии открытия скульптуры «Горняк». С приветственным словом выступит автор проекта — московский архитектор Андрей Шипунов. В церемонии примут участие творческий дуэт «Чёрное золото» и театр юного актёра «Зазеркалье» Талнахской детской школы искусств.
На главной сценической площадке Талнаха с 15.50 будут выступать группа Uma2rman и ансамбль песни и пляски Краснознамённого Северного флота.
На стадионе «Солнышко» в 12.00 стартует турнир по мини–футболу, пройдут соревнования по волейболу и стритболу, а также увлекательные весёлые старты для детей и их родителей.
В Талнахском филиале Музея Норильска пройдёт День открытых дверей. Познакомиться с постоянными и временными экспозициями можно с 13.00 до 17.00. Специально к празднику сотрудники музея разработали тематический квест «Я — житель рудной столицы».
На 14.00, 15.00 и 16.30 запланированы традиционные обзорные автобусные экскурсии по Талнаху. Автобус отправляется от здания Талнахского территориального управления (ул. Диксона, 10).
С 14.00 до 17.30 на улице Спортивной можно будет увидеть «Парад–авто». Здесь разместится выставка производственной техники и мототехники от мотообъединения «Русские мотоциклисты» и Всероссийского мотоклуба «Ночные волки».
В Центральном районе праздничные мероприятия пройдут в воскресенье на Комсомольской площади. Концертную программу в 14.30 начнут творческие коллективы Большого Норильска.
В 16.00 норильчан ждёт выступление группы Uma2rman. Продолжит праздник концерт военного оркестра и ансамбля песни и пляски Краснознамённого Северного флота.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда