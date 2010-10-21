[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



Промплощадка

Полигон

Здесь почти всегда ветер, а издалека кажется, будто земля покрыта снегом. На самом деле это белеет синтетическое полотно изоляции, которой устлано, кажется, всё до горизонта.

Изолирующий материал помешает фильтрующим водам попасть в грунт Мы находимся в районе двух километров от трассы Норильск — Алыкель, на территории хвостохранилища Надеждинского металлургического завода. На этом месте строится новый полигон промышленных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий Заполярного филиала «Норникеля». На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для его бесперебойной и безопасной эксплуатации. Это в общей сложности 27 крупных промышленных объектов, включая локальные очистные сооружения, участки для обеззараживания и мойки автотранспорта, гараж для спецтехники, наблюдательные скважины, а также освещаемая автотрасса. В настоящий момент смонтирована 81 опора линии освещения на отрезке в 1,7 километра. Возведён железобетонный фундамент, смонтированы металлоконструкции гаража–стоянки и здания локальных очистных сооружений. Завершены общестроительные работы на усреднительной ёмкости № 1 и устройство железобетонного дна усреднительной ёмкости № 2. С опережением идут работы по устройству ограждения промотвала — из 436 стоек установлено 275. На строительстве задействовано до 60 единиц техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а также около 140 рабочих. Значительная их часть работает на укладке изолирующего материала на поверхность пром- отвала. Главная задача такого технического решения — не дать фильтрующим водам попасть в грунт. Осадки могут вызвать технологическое загрязнение почвы: этому как раз и препятствует изоляционный слой. Проект комплекса сооружений разрабатывался специалистами красноярского профильного института. Для Норильска его создавали с учётом местной специфики, географического положения и особенностей производства — к нам заранее приезжали инженеры, брали пробы и снимали показания приборов. Сейчас строящийся комплекс производит впечатление хорошо продуманной цельной системы. На неискушенных посетителей укладка изолирующего материала производит сильное впечатление. На сегодняшний день противофильтрационный экран уложен на площади 159 600 квадратных метров из предусмотренных 326 654. Рулоны геомембраны раскатывают по подготовленной поверхности как линолеум в квартире. С той лишь разницей, что рулоны эти очень большие и соединяются друг с другом термоинструментом. Прежде чем «сшить» полотна, их растягивают и выравнивают. Верхний слой геомембраны белого цвета, поэтому издалека напоминает снег, а на ярком солнце сильно слепит рабочих. Из–за этого практически все рабочие носят темные очки. Инженеры рассказывают, как в самом начале строительства разложенное полотно, когда поднялся сильный ветер, стало ходить настоящими волнами. Вид «штормящей тундры» оказался незабываемым, вот только пришлось срочно принимать меры к предотвращению «бури», утяжелять материал, пока его не снесло. Многослойную защиту сами строители называют «бутербродом». Первый слой из скального грунта выравнивает рельеф, на него сыплют грунт другого состава и фракции, а сверху укладывается геомембрана со специальной пластиковой решеткой, препятствующей повреждению полотна. Затем отсыпается 300 мм слоя из металлургического шлака и в довершение всего — ещё полметра скального грунта для безболезненного передвижения по нему техники. Два существующих промотвала исчерпали свой потенциал на 70–80% и, по оценкам специалистов, способны проработать ещё лет пять. Чтобы вовремя подготовить площади для дальнейшего хранения отходов, строить новый полигон начали уже сейчас. Как уверяют строители, в третьем квартале будущего года объект будет сдан.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мы находимся в районе двух километров от трассы Норильск — Алыкель, на территории хвостохранилища Надеждинского металлургического завода. На этом месте строится новый полигон промышленных отходов, образующихся в процессе производственной деятельности предприятий Заполярного филиала «Норникеля». На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для его бесперебойной и безопасной эксплуатации. Это в общей сложности 27 крупных промышленных объектов, включая локальные очистные сооружения, участки для обеззараживания и мойки автотранспорта, гараж для спецтехники, наблюдательные скважины, а также освещаемая автотрасса.В настоящий момент смонтирована 81 опора линии освещения на отрезке в 1,7 километра. Возведён железобетонный фундамент, смонтированы металлоконструкции гаража–стоянки и здания локальных очистных сооружений. Завершены общестроительные работы на усреднительной ёмкости № 1 и устройство железобетонного дна усреднительной ёмкости № 2. С опережением идут работы по устройству ограждения промотвала — из 436 стоек установлено 275.На строительстве задействовано до 60 единиц техники — самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, а также около 140 рабочих. Значительная их часть работает на укладке изолирующего материала на поверхность пром-отвала. Главная задача такого технического решения — не дать фильтрующим водам попасть в грунт. Осадки могут вызвать технологическое загрязнение почвы: этому как раз и препятствует изоляционный слой.Проект комплекса сооружений разрабатывался специалистами красноярского профильного института. Для Норильска его создавали с учётом местной специфики, географического положения и особенностей производства — к нам заранее приезжали инженеры, брали пробы и снимали показания приборов. Сейчас строящийся комплекс производит впечатление хорошо продуманной цельной системы.На неискушенных посетителей укладка изолирующего материала производит сильное впечатление. На сегодняшний день противофильтрационный экран уложен на площади 159 600 квадратных метров из предусмотренных 326 654. Рулоны геомембраны раскатывают по подготовленной поверхности как линолеум в квартире. С той лишь разницей, что рулоны эти очень большие и соединяются друг с другом термоинструментом. Прежде чем «сшить» полотна, их растягивают и выравнивают. Верхний слой геомембраны белого цвета, поэтому издалека напоминает снег, а на ярком солнце сильно слепит рабочих. Из–за этого практически все рабочие носят темные очки.Инженеры рассказывают, как в самом начале строительства разложенное полотно, когда поднялся сильный ветер, стало ходить настоящими волнами. Вид «штормящей тундры» оказался незабываемым, вот только пришлось срочно принимать меры к предотвращению «бури», утяжелять материал, пока его не снесло.Многослойную защиту сами строители называют «бутербродом». Первый слой из скального грунта выравнивает рельеф, на него сыплют грунт другого состава и фракции, а сверху укладывается геомембрана со специальной пластиковой решеткой, препятствующей повреждению полотна. Затем отсыпается 300 мм слоя из металлургического шлака и в довершение всего — ещё полметра скального грунта для безболезненного передвижения по нему техники. Два существующих промотвала исчерпали свой потенциал на 70–80% и, по оценкам специалистов, способны проработать ещё лет пять. Чтобы вовремя подготовить площади для дальнейшего хранения отходов, строить новый полигон начали уже сейчас. Как уверяют строители, в третьем квартале будущего года объект будет сдан.

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