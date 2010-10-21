[Индекс номера 125 (23.08.2019)]

 Перспективы 
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В «Норникеле» запустили комплексную образовательную программу бережливого производства. В Заполярном филиале компании прошла установочная сессия, в которой приняли участие руководители ЗФ.
Обучение всегда строится по принципу «получил знания — примени»
Программа направлена на подготовку и обучение сотрудников — от руководителей до мастеров участков и цехов — диагностике и инструментам бережливого производства. Рудник «Комсомольский» и медный завод станут стартовыми площадками внедрения программы, к ним присоединятся Заполярный транспортный филиал и Норильский обеспечивающий комплекс. Проект рассчитан на год, его первую часть планируется осуществить до конца 2019.
Ольга Солодова, руководитель проектов департамента кадровой политики «Норникеля», комментируя целевую направленность программы, подчеркнула:
– Наша главная задача — подготовить тренеров из числа производственного персонала компании, которые в дальнейшем смогут без участия внешних экспертов реализовывать намеченные проекты самостоятельно. Они научат сотрудников выявлять потери, диагностировать ситуацию на предприятии, видеть узкие места и с помощью инструментов бережливого производства предлагать эффективные идеи по решению возникающих проблем. Поэтому ключевая группа участников проекта — это сотрудники бюро повышения эффективности департамента совершенствования деятельности «Норникеля». Они пройдут курсы и квалифицированный отбор. С программой также познакомятся руководители и мастера предприятий, где будут реализовываться разработанные проекты. Такое каскадирование в изучении и применении инструментов на практике позволит сотрудникам на любом уровне говорить на одном языке, владеть одной и той же методологией.
Экспертами выступили тренеры компании «Лин Шесть Сигм», которые уже более десяти лет обучают людей, заинтересованных в выстраивании бережливого производства на своих предприятиях.
– Бережливое производство, по большому счёту, это здравый смысл, — подчеркивает Евгений Леденев, тренер–методолог компании «Лин Шесть Сигм». — Когда без особых инвестиционных ресурсов сокращаются расходы компании и повышается объём производства. По сути, на пустом месте находятся дополнительные источники для развития. Наше обучение всегда строится по принципу «получил знания — примени». После каждого семинара люди пойдут на производство, для того чтобы анализировать происходящее и находить потери, которые можно устранить с помощью изученных методов. Начнём мы с тренингов, причём на уровне руководителей предприятий. Мы расскажем им о том, что собираемся сделать и какова их роль в предстоящих изменениях. Потом по вертикали начнём обучать работников предприятий по пяти модулям: первый — диагностика и определение проблем на предприятии, второй — попытка понять, как организованы производственные потери и почему они возникают. Третья ступень — анализ причин, четвёртая — непосредственная реализация улучшений на практике. И пятый модуль — закрепление изменений.
Дарья Крячкова, директор департамента кадровой политики «Норникеля», отмечает:
– В компании первый раз предложили формат обучения через реализацию проектов. Я очень надеюсь, что он будет успешен. На мой взгляд, будущее именно за такими формами — когда мы осваиваем теорию, а затем отрабатываем её на практике. Программа охватывает всю службу, которая занимается повышением эффективности в режиме производства. В случае если методика докажет свою состоятельность, мы сможем использовать её и в других направлениях.

Лариса Стецевич
Фото Вадима ПЕЧЕНКА
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