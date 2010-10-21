[Индекс номера 125 (23.08.2019)]

 Есть повод 
Иного не дано

Олег Штылёв: «Настоящий горняк учится всю жизнь и никогда не останавливается на достигнутом».
Олег Штылёв,
заместитель главного инженера специализированного шахторемонтного управления «Норильскникельремонта»
Для Олега Штылёва, заместителя главного инженера специализированного шахторемонтного управления «Норильскникельремонта», День горняка — не просто праздник, а один из главных дней в году. Выпускник нашего индустриального института, он всю жизнь посвятил горному делу. Начинал со слесаря на подземном участке по ремонту самоходного оборудования рудника «Таймырский». Был и механиком, и горным мастером, и начальником участка. Провёл под землёй без малого 30 лет. И, хотя сегодня у него кабинетная работа, с прошлым он не расстался: в его ведении — организация ремонтов всего самоходного подземного оборудования на рудниках Заполярного филиала «Норникеля».
– Конечно, сам я гайки у самоходок уже не закручиваю, моя задача — планирование ремонтов погрузочно–доставочных машин, самоходных буровых установок, шахтных автосамосвалов, кровлеоборочных машин, шахтных автобусов, а также вспомогательной техники, — поясняет он.
Помимо самоходок специалисты СШРУ ремонтируют ещё и наземное оборудование, для этого есть специальный наземный цех. На каждом руднике свой участок СШРУ, всего их восемь. Это около 380 слесарей–ремонтников, токарей, сварщиков, инженеров–наладчиков. В основном текущие ремонты специалисты управления ведут прямо на месте, то есть под землёй, и это накладывает особый отпечаток на специфику их работы. И так как управление — единственное предприятие на весь Норильский промрайон, которое капитально ремонтирует и обслуживает СДО, то и ответственность на нём лежит соответствующая. Поэтому рабочий день Штылёва начинается с раннего утра, а иногда не заканчивается и поздним вечером.
– Нынешнюю технику не сравнить с той, что была, когда я только пришёл на рудник. Сейчас на вооружении горняков джойстики, мини–компьютеры, системы RCS – у машин фирмы Epiroc (бывшая AtlasCopco), VCM – у машин Sandvik для автоматизации процессов бурения и отгрузки, система CAN–bus для передачи команд от оператора к машине, так что всё очень непросто. Постоянно приходится учиться, иначе не поспеем за прогрессом, — признаётся Олег Иванович. — Современные слесари разбираются и в гидравлике, и в электронике, и в электрике.
Оглядываясь назад, Олег Штылёв говорит, что не представляет иной судьбы:
– Мой отец, Иван Семёнович Штылёв, тоже всю жизнь проработал в подземке. Начинал горнорабочим в 1950–х, когда наши шахты ещё не имели названий, а шли под кодовыми номерами: БИС–12, БИС–9 и так далее, на пенсию ушёл заместителем главного инженера по технике безопасности рудника «Комсомольский». А мама, Роза Фёдоровна, в Норильске и вовсе с 1939 года, её привезли сюда совсем маленькой. Здесь она окончила техникум и долгое время работала на Норильской обогатительной фабрике: у неё единственная запись в трудовой книжке. Так что День шахтёра — это наш семейный праздник. А вот дети пошли другим путём: старший, Евгений, будучи студентом МИСИС, вступил в команду КВН «Обычные люди», да так и остался в этой сфере — по его сценариям сняты сериалы «Воронины», «Одна за всех», «Сеня–Федя». Младший, Сергей, — электрослесарь в «Норильскшахтсервисе».
Мой собеседник признаётся: его совсем не огорчает то, что сыновья не продолжили династию, но всё–таки он надеется, что хотя бы внуки когда–нибудь придут в «подземку»:
– Чтобы работать на руднике, надо очень любить свою профессию. Это дело не для всех, не каждый может выдержать восемь часов под землёй, — уверен Олег Иванович. — Да что там восемь! Однажды мы были в Одессе на экскурсии в катакомбах, и гид, чтобы мы могли проникнуться обстановкой, попросил на несколько минут потушить свечи. Когда их вновь зажгли, несколько немецких туристов лежали в обмороке, настолько на них подействовала атмосфера. Так что шахтер должен уметь не пасовать перед трудностями, принимать ответственные решения — за смену в шахте всякое бывает. Сам я, можно сказать, вырос на производстве, закалка с детства есть. Бывая с отцом в шахте, я видел, насколько этот труд тяжёл, но видел и радость на лицах отца и его друзей, когда у них всё получалось, чувствовал особую мужскую дружбу этих людей, их уважение друг к другу, так что это тоже повлияло на мой выбор профессии.
Заслуги Олега Штылёва неоднократно отмечены руководством. Есть у него и благодарности, и почётные грамоты, сегодня он кадровый работник ЗФ «Норникеля», но по–прежнему уверен: настоящий горняк учится всю жизнь и никогда не останавливается на достигнутом.

Лариса Стецевич
Фото из личного архива Олега ШТЫЛЁВА
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