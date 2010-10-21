[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



Сотрудничество

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В «Норильскникельремонте» рассказали о первых результатах трансформации ремонтной деятельности в организации.

Оценка деятельности ННР увязана с выполнением плановых показателей Заполярным филиалом В себестоимости готовой продукции Заполярного филиала «Норникеля» значительную часть занимают затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования, производственных зданий и прочего. Роман Мастыкаш, начальник управления планирования ремонтов «Норильскникельремонта», говорит, что трансформация ремонтной деятельности в ЗФ как раз направлена на снижение издержек, которые помимо расходов на инструмент и материалы включают, в том числе, и расходы на зарплату персонала, транспорт и так далее. Такие преобразования, по сути, непрерывный процесс. Ещё в конце 1990–х произошло объединение ремонтных служб, создана ремонтная дирекция, которую впоследствии реорганизовали в «Норильскникельремонт». Была осуществлена передача персонала, выполняющего техническое обслуживание, а теперь пришло время для передачи персонала, выполняющего оперативное обслуживание и дежурство. Такие меры совершенно необходимы для уменьшения себестоимости производства готовой продукции. Минимизация затрат на ремонтные работы достигается путём исключения дублирования функций в Заполярном филиале и «Норильскникельремонте», а также повышения качества работ за счёт мотивации персонала. Это важный момент, так как трансформация в корне меняет подход к работе. Если раньше «Норильскникельремонт» выступал как подрядная организация, то происходящие в данный момент изменения переводят предприятие в статус партнёра компании. – Раньше дела обстояли так: в ЗФ были специалисты, которые следили за состоянием оборудования и определяли, что нужно отремонтировать. Они, как и мы, относились к ремонтному персоналу. По сути, мы дублировали функции друг друга, что в какой–то мере приводило к снижению степени ответственности за выполненные работы, проявлялся так называемый человеческий фактор. Сейчас, когда мы стали одной командой, дублирование функций исключено, и качество подготовки к ремонтам возрастает. Одним из основных документов, закрепляющих партнёрские отношения, является Меморандум о сотрудничестве «Норильскникельремонта» с Заполярным филиалом. – В нём прописаны основные постулаты, — рассказывает Роман Мастыкаш. — Оценка деятельности «Норильскникельремонта» увязана с выполнением плановых показателей Заполярным филиалом. То есть если он выполняет намеченные объёмы, значит, «Норильскникельремонт» хорошо справляется со своими обязанностями по выполнению ремонтов. В противном случае выходит, что мы допустили где–то либо простой оборудования, либо задержку по ремонтам. В итоге получается прекрасный стимул для работников делать свою работу на отлично. У каждого работника, перешедшего в «Норильскникельремонт», сохранены все льготы и гарантии, которые предоставлялись ему в Заполярном филиале: продолжительность отпуска, средняя заработная плата, количество выходных, различные доплаты, санаторно–курортное лечение и детский отдых, а также возможность участия в корпоративных программах.

Наталья Санина Фото Михаила ТУАЕВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В себестоимости готовой продукции Заполярного филиала «Норникеля» значительную часть занимают затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования, производственных зданий и прочего. Роман Мастыкаш, начальник управления планирования ремонтов «Норильскникельремонта», говорит, что трансформация ремонтной деятельности в ЗФ как раз направлена на снижение издержек, которые помимо расходов на инструмент и материалы включают, в том числе, и расходы на зарплату персонала, транспорт и так далее.Такие преобразования, по сути, непрерывный процесс. Ещё в конце 1990–х произошло объединение ремонтных служб, создана ремонтная дирекция, которую впоследствии реорганизовали в «Норильскникельремонт». Была осуществлена передача персонала, выполняющего техническое обслуживание, а теперь пришло время для передачи персонала, выполняющего оперативное обслуживание и дежурство. Такие меры совершенно необходимы для уменьшения себестоимости производства готовой продукции.Минимизация затрат на ремонтные работы достигается путём исключения дублирования функций в Заполярном филиале и «Норильскникельремонте», а также повышения качества работ за счёт мотивации персонала. Это важный момент, так как трансформация в корне меняет подход к работе. Если раньше «Норильскникельремонт» выступал как подрядная организация, то происходящие в данный момент изменения переводят предприятие в статус партнёра компании.– Раньше дела обстояли так: в ЗФ были специалисты, которые следили за состоянием оборудования и определяли, что нужно отремонтировать. Они, как и мы, относились к ремонтному персоналу. По сути, мы дублировали функции друг друга, что в какой–то мере приводило к снижению степени ответственности за выполненные работы, проявлялся так называемый человеческий фактор. Сейчас, когда мы стали одной командой, дублирование функций исключено, и качество подготовки к ремонтам возрастает.Одним из основных документов, закрепляющих партнёрские отношения, является Меморандум о сотрудничестве «Норильскникельремонта» с Заполярным филиалом.– В нём прописаны основные постулаты, — рассказывает Роман Мастыкаш. — Оценка деятельности «Норильскникельремонта» увязана с выполнением плановых показателей Заполярным филиалом. То есть если он выполняет намеченные объёмы, значит, «Норильскникельремонт» хорошо справляется со своими обязанностями по выполнению ремонтов. В противном случае выходит, что мы допустили где–то либо простой оборудования, либо задержку по ремонтам. В итоге получается прекрасный стимул для работников делать свою работу на отлично.У каждого работника, перешедшего в «Норильскникельремонт», сохранены все льготы и гарантии, которые предоставлялись ему в Заполярном филиале: продолжительность отпуска, средняя заработная плата, количество выходных, различные доплаты, санаторно–курортное лечение и детский отдых, а также возможность участия в корпоративных программах.

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