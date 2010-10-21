[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



Профи

Наследник Стаханова

У Дня шахтёра — особая история, связанная с началом целого трудового движения. 84 года назад, 31 августа 1935 года, бригада молодого проходчика Стаханова за смену выдала 102 тонны антрацита, что в 14 раз превышало установленный план. В память об этом событии в 1947 году было решено учредить новый профессиональный праздник.

Анатолий Дейнека не только заслуженный шахтёр, но и рыбак знатный Горняцкие корни Заслуженный шахтёр России, один из лучших работников «Норникеля» Анатолий Дейнека в подземке уже более 20 лет. Сегодня он работает в забое рудника «Комсомольский» бурильщиком шпуров. Анатолий Дейнека уверен: то, что он стал горняком, вполне закономерно, ведь сам он родом из Донбасса, который в своё время считался столицей шахтной отрасли Советского Союза: – Наш родной город — Краснодон. Наш, потому что и моя жена оттуда родом. Мы, кстати, с ней знакомы ещё с детского сада, потом в школу вместе ходили, она меня из армии дождалась и в Заполярье не побоялась за мной приехать, — не спеша рассказывает Анатолий Иванович. — А Краснодон наш знаменит не только своими шахтами, которых из 18, работавших при СССР, сейчас осталось пять, но и подвигом молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. Наверное, многие читали знаменитый роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», посвящённый героям из этой молодёжной подпольной организации. Кроме того, именно благодаря трудовому подвигу моего земляка Алексея Стаханова, простого донбасского парня, мы празднуем День шахтёра именно в последнее воскресенье лета. Пожалуй, все знают о его достижении, но мало кому известно, что впоследствии Алексей побил свой же рекорд, а вскоре шахтёры всего Донбасса, а за ними и работники всех отраслей начали следовать его примеру. Так в стране родилось знаменитое стахановское движение. И в том, что я пошёл в горняцкое дело, ничего удивительного нет: было с кого брать пример и в семье, и в родном краю. Рудник «Комсомольский» – одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала Некогда скучать По стопам отца пошёл и сын Александр. Сегодня Дейнека–младший работает в одном забое с отцом, на отметке –471 метр под землёй: – Я уже шесть лет как горняк, у меня интересная профессия, я тоже бурильщик шпуров — пробуриваем скважины под закладку взрывчатки. Конечно, в том, что я стал горняком, во многом заслуга отца, он меня убедил попробовать свои силы, — не скрывает Александр. — Сейчас ещё учусь на заочном отделении в институте. Мне нравится на «Комсомольском», здесь хороший коллектив, да и приятно, что наш рудник — одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала. И отец, и другие мои наставники, шахтёры старой закалки, внушают, что шахта терпеть не может безответственных лентяев. Прежде всего нужно работать добросовестно, а к этому и всё остальное приложится. И я стараюсь — очень уж не хочется перед отцом лицом в грязь ударить, он у меня на этот счёт строгий. Кстати, наша мама, хотя сама по образованию педагог, теперь тоже считает День шахтёра своим профессиональным праздником, потому что с недавнего времени работает на шахте «Скалистая» заправщиком. – Я стараюсь передать сыну уважение к профессии и, конечно, все свои навыки и умения, — подтверждает слова сына Анатолий Иванович. — В каждой работе важна преемственность поколений, на смену ветеранам должна идти молодёжь: грамотная, инициативная, а главное, не страшащаяся никакой тяжёлой работы, с душой относящаяся к порученному делу. На мой взгляд, для каждого мужчины труд в шахте — хорошая закалка, которая остаётся на всю жизнь, чем бы потом человек ни занимался. Но занятие это не простое: многие приходят, да не все остаются. Я сыну всегда говорил, что за год–два он настоящим горняком не станет. Чтобы осознать себя в профессии, нужно отработать как минимум лет пять, а познавать её — без остановки всю жизнь. С опытом постепенно научишься даже слышать свою машину, по звуку определять неисправность. Функции, с которыми раньше управлялись кайло и лопата, теперь взял на себя компьютер – Техника с каждым годом усложняется, многие операции автоматизируются, какие–то функции, с которыми раньше управлялись кайло и лопата, теперь взял на себя компьютер, но человеческий фактор всё равно никто не отменял, — уверен Анатолий Дейнека. – Профессия бурильщика — сегодня одна из самых востребованных в горном деле. В день приходится забуривать по два забоя, каждый примерно по 400 метров. Я не просто управляю самоходной буровой установкой, что само по себе нелегко, но должен ещё правильно установить машину, выбрать оптимальную скорость, подготовить все механизмы, уметь управлять взрывом, если потребуется, то и устранить неисправность. А для этого надо знать конструкцию агрегата. Так что скучать мне некогда. Знаете, есть такая шутка: «Если вы получаете удовольствие от работы, то у нас вас ждёт масса удовольствий». Сегодня отец и сын Дейнека работают на отметке – 471 метр под землёй Труд — всему голова Сам Анатолий Иванович профессию выбрал по совету старшего брата, который всю жизнь проработал на шахтах Донбасса. А вот отец у них занимался сельским хозяйством и сыновей старался приучить к земле, но они предпочли работать под её поверхностью. — Отец был очень трудолюбивым и нас приучал работать с малолетства, — вспоминает Анатолий Иванович. — У каждого были свои обязанности: старший брат работал в шахте, мы, младшие, по дому помогали. С семи лет я знал, что по дороге из школы должен зайти в магазин, купить хлеба. А выучив уроки, двор подмести, накосить травки для кроликов, вечером пригнать из стада коров. И это было нормально. Когда я захотел мопед, отец не возражал, но предложил самому на него заработать. И я всё лето вместо каникул разносил воду для тех, кто работал в поле. Конечно, родители добавили денег, но я твердо запомнил, что всё даётся упорным трудом, ничего просто так не бывает. После восьмого и девятого класса я уже убирал хлеб вместе со взрослыми. Школа жизни В армии Дейнека–старший служил в погранвойсках, а затем приехал в Заполярье: – Мне везло на учителей, — говорит он. — Отец, старший брат, командиры на заставе, затем наставники на заводе и в шахте. Когда я приехал в Норильск, мне было всего 20 лет, и на рудник меня не взяли. Был такой закон в начале 1990–х – брать только после 21 года. Пришлось мне с годик поработать на механическом заводе в инструментальном цехе, где на станке с ЧПУ я точил детали. Они, кстати, и по сей день используются на наших буровых установках. И я нисколько не жалею о том годе: получил очень хороший опыт, который потом не раз пригодился. Я твёрдо уверен: в жизни бесполезных знаний не бывает. Вскоре Дейнека пришёл на рудник «Октябрьский» — крепильщиком. Его первым наставником был Олег Бурбан: – Он учил меня, как правильно работать. Правильно — это когда человек пошагово продумывает свои действия, выстраивает логическую цепочку: что делает, зачем, когда и почему. Я и сына этому же старался научить. Прежде чем что–то сделать — просчитай каждый свой шаг, тогда всё успеешь, всё получится, и ни одна минута не пройдёт даром. В день приходится забуривать по два забоя, каждый примерно по 400 метров Крепкой кровли! – Так закалялся мой характер, — подводит итог Анатолий Дейнека. — И шахтёрский труд для меня не в тягость. Он мне в радость, потому что я вижу результат. Мне нравится, что сейчас в компании много внимания уделяют не только выполнению плана, увеличению добычи руды и металла, но и технике безопасности. Хорошо, что разрабатывают социальные программы, заботятся об отдыхе своих работников, модернизации труда, приобретается новая техника, решаются проблемы быта. Приятно, когда всей семьёй можно отдохнуть на море или даже выехать за пределы страны, да и в выходные отдохнуть на турбазе со своим коллективом — тоже первейшее дело, особенно в День шахтёра. И в преддверии праздника всем своим коллегам я желаю крепкой кровли над головой, уверенности в завтрашнем дне, сил и здоровья.

Лариса Стецевич Фото Владимира МАКУШКИНА, Ирины ЯРИНСКОЙ и из личного архива Анатолия ДЕЙНЕКИ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Заслуженный шахтёр России, один из лучших работников «Норникеля» Анатолий Дейнека в подземке уже более 20 лет. Сегодня он работает в забое рудника «Комсомольский» бурильщиком шпуров. Анатолий Дейнека уверен: то, что он стал горняком, вполне закономерно, ведь сам он родом из Донбасса, который в своё время считался столицей шахтной отрасли Советского Союза:– Наш родной город — Краснодон. Наш, потому что и моя жена оттуда родом. Мы, кстати, с ней знакомы ещё с детского сада, потом в школу вместе ходили, она меня из армии дождалась и в Заполярье не побоялась за мной приехать, — не спеша рассказывает Анатолий Иванович. — А Краснодон наш знаменит не только своими шахтами, которых из 18, работавших при СССР, сейчас осталось пять, но и подвигом молодогвардейцев в годы Великой Отечественной войны. Наверное, многие читали знаменитый роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», посвящённый героям из этой молодёжной подпольной организации. Кроме того, именно благодаря трудовому подвигу моего земляка Алексея Стаханова, простого донбасского парня, мы празднуем День шахтёра именно в последнее воскресенье лета. Пожалуй, все знают о его достижении, но мало кому известно, что впоследствии Алексей побил свой же рекорд, а вскоре шахтёры всего Донбасса, а за ними и работники всех отраслей начали следовать его примеру. Так в стране родилось знаменитое стахановское движение. И в том, что я пошёл в горняцкое дело, ничего удивительного нет: было с кого брать пример и в семье, и в родном краю.По стопам отца пошёл и сын Александр. Сегодня Дейнека–младший работает в одном забое с отцом, на отметке –471 метр под землёй:– Я уже шесть лет как горняк, у меня интересная профессия, я тоже бурильщик шпуров — пробуриваем скважины под закладку взрывчатки. Конечно, в том, что я стал горняком, во многом заслуга отца, он меня убедил попробовать свои силы, — не скрывает Александр. — Сейчас ещё учусь на заочном отделении в институте. Мне нравится на «Комсомольском», здесь хороший коллектив, да и приятно, что наш рудник — одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала.И отец, и другие мои наставники, шахтёры старой закалки, внушают, что шахта терпеть не может безответственных лентяев. Прежде всего нужно работать добросовестно, а к этому и всё остальное приложится. И я стараюсь — очень уж не хочется перед отцом лицом в грязь ударить, он у меня на этот счёт строгий. Кстати, наша мама, хотя сама по образованию педагог, теперь тоже считает День шахтёра своим профессиональным праздником, потому что с недавнего времени работает на шахте «Скалистая» заправщиком.– Я стараюсь передать сыну уважение к профессии и, конечно, все свои навыки и умения, — подтверждает слова сына Анатолий Иванович. — В каждой работе важна преемственность поколений, на смену ветеранам должна идти молодёжь: грамотная, инициативная, а главное, не страшащаяся никакой тяжёлой работы, с душой относящаяся к порученному делу. На мой взгляд, для каждого мужчины труд в шахте — хорошая закалка, которая остаётся на всю жизнь, чем бы потом человек ни занимался. Но занятие это не простое: многие приходят, да не все остаются. Я сыну всегда говорил, что за год–два он настоящим горняком не станет. Чтобы осознать себя в профессии, нужно отработать как минимум лет пять, а познавать её — без остановки всю жизнь. С опытом постепенно научишься даже слышать свою машину, по звуку определять неисправность.– Техника с каждым годом усложняется, многие операции автоматизируются, какие–то функции, с которыми раньше управлялись кайло и лопата, теперь взял на себя компьютер, но человеческий фактор всё равно никто не отменял, — уверен Анатолий Дейнека.– Профессия бурильщика — сегодня одна из самых востребованных в горном деле. В день приходится забуривать по два забоя, каждый примерно по 400 метров. Я не просто управляю самоходной буровой установкой, что само по себе нелегко, но должен ещё правильно установить машину, выбрать оптимальную скорость, подготовить все механизмы, уметь управлять взрывом, если потребуется, то и устранить неисправность. А для этого надо знать конструкцию агрегата. Так что скучать мне некогда. Знаете, есть такая шутка: «Если вы получаете удовольствие от работы, то у нас вас ждёт масса удовольствий».Сам Анатолий Иванович профессию выбрал по совету старшего брата, который всю жизнь проработал на шахтах Донбасса. А вот отец у них занимался сельским хозяйством и сыновей старался приучить к земле, но они предпочли работать под её поверхностью.— Отец был очень трудолюбивым и нас приучал работать с малолетства, — вспоминает Анатолий Иванович. — У каждого были свои обязанности: старший брат работал в шахте, мы, младшие, по дому помогали. С семи лет я знал, что по дороге из школы должен зайти в магазин, купить хлеба. А выучив уроки, двор подмести, накосить травки для кроликов, вечером пригнать из стада коров. И это было нормально. Когда я захотел мопед, отец не возражал, но предложил самому на него заработать. И я всё лето вместо каникул разносил воду для тех, кто работал в поле. Конечно, родители добавили денег, но я твердо запомнил, что всё даётся упорным трудом, ничего просто так не бывает. После восьмого и девятого класса я уже убирал хлеб вместе со взрослыми.В армии Дейнека–старший служил в погранвойсках, а затем приехал в Заполярье:– Мне везло на учителей, — говорит он. — Отец, старший брат, командиры на заставе, затем наставники на заводе и в шахте. Когда я приехал в Норильск, мне было всего 20 лет, и на рудник меня не взяли. Был такой закон в начале 1990–х – брать только после 21 года. Пришлось мне с годик поработать на механическом заводе в инструментальном цехе, где на станке с ЧПУ я точил детали. Они, кстати, и по сей день используются на наших буровых установках. И я нисколько не жалею о том годе: получил очень хороший опыт, который потом не раз пригодился. Я твёрдо уверен: в жизни бесполезных знаний не бывает.Вскоре Дейнека пришёл на рудник «Октябрьский» — крепильщиком. Его первым наставником был Олег Бурбан:– Он учил меня, как правильно работать. Правильно — это когда человек пошагово продумывает свои действия, выстраивает логическую цепочку: что делает, зачем, когда и почему. Я и сына этому же старался научить. Прежде чем что–то сделать — просчитай каждый свой шаг, тогда всё успеешь, всё получится, и ни одна минута не пройдёт даром.– Так закалялся мой характер, — подводит итог Анатолий Дейнека. — И шахтёрский труд для меня не в тягость. Он мне в радость, потому что я вижу результат. Мне нравится, что сейчас в компании много внимания уделяют не только выполнению плана, увеличению добычи руды и металла, но и технике безопасности. Хорошо, что разрабатывают социальные программы, заботятся об отдыхе своих работников, модернизации труда, приобретается новая техника, решаются проблемы быта.Приятно, когда всей семьёй можно отдохнуть на море или даже выехать за пределы страны, да и в выходные отдохнуть на турбазе со своим коллективом — тоже первейшее дело, особенно в День шахтёра.И в преддверии праздника всем своим коллегам я желаю крепкой кровли над головой, уверенности в завтрашнем дне, сил и здоровья.

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