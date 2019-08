[Индекс номера 125 (23.08.2019)]



Актуально

Чудны дела твои

Авария в небе, случившаяся на прошлой неделе в аэропорту Жуковский, вызвала большой резонанс. И было от чего. Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в Раменском Московской области. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Это событие стало предметом обсуждения не только в российских СМИ, но и в мировых. Московской версией «чуда на Гудзоне» назвали эту историю в Великобритании.







У деревни рыбаки О подробностях инцидента, произошедшего в прошлый четверг, читателям рассказала «РГ»: после вылета пилоты получили сигнал о возгорании силовой установки. Командир воздушного судна принял решение вернуться и совершить аварийную посадку. По данным экстренных служб, борт приземлился в поле недалеко от деревни Рыбаки, в километре от полосы. Пассажиров экстренно эвакуировали по надувным трапам. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Лайнер совершал рейс U6178 Жуковский — Симферополь. Все люди живы.







Российское «чудо на Гудзоне» Западные СМИ активно обсуждают экстренную посадку на кукурузном поле самолёта «Уральских авиалиний», в свою очередь сообщает Российское информационное агентство. Так, британская газета Sun цитирует пассажиров лайнера, которые выражали благодарность посадившим самолёт пилотам и называли их героями. Согласно сообщениям в СМИ, на борту было около 16 тонн топлива на момент взлёта. «Чудо, что пилот смог приземлить самолёт», — заявил источник Sun. Многие западные издания, среди которых Guardian, New York Times и Washington Post, сравнили приземление А321 в Подмосковье с аварийной посадкой лайнера Airbus A320 в январе 2009 года, которую окрестили «чудом на Гудзоне». Тогда самолет авиакомпании US Airways выполнял рейс по маршруту Нью–Йорк — Шарлотт — Сиэтл, но через 1,5 минуты после взлёта столкнулся со стаей птиц, у него отказали оба двигателя. Экипаж самолёта смог благополучно посадить самолёт на воду реки Гудзон. На борту находились 155 человек, включая экипаж. Все они выжили. РИА «Новости» также сообщает, что президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам самолёта «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. О своём решении президент сообщил, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ. «Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа — орденами Мужества», — отметил Путин. Он также выразил надежду, что впредь подобных аварийных ситуаций будет меньше. Качество подготовки лётного состава «Уральских авиалиний» можно считать удовлетворительным, заявил президент страны.







Всё-таки герой Журналистам Первого канала удалось поговорить с командиром экипажа Дамиром Юсуповым на другой день после инцидента. «Конечно, перед началом взлёта никто не ожидал, что закончится так полёт. Честно говоря, это большое чудо, что удалось посадить так безопасно и все выжили. Я думаю, Всевышний нас всех спас в этот день. После вчерашнего дня поспал часа два, отдохнуть толком не удалось, чувствую себя очень уставшим. Пишут много, называют меня героем, что я спас много жизней. Очень много комментариев. Очень приятно. У меня такое чувство, что это какой–то аванс. Я очень благодарен за поддержку, очень приятно, конечно», — сказал пилот.





Самые опасные птицы А между тем СМИ продолжают обсуждать версию с птицами и свалками, где они питаются. Почему это является такой проблемой для аэропортов? Ответ на этот вопрос попыталась найти «Экспресс–газета». Издание цитирует мнение экспертов, утверждающих, что самые «самолётоопасные» птицы — это цапли, гуси и серебристые чайки. Причём последние представляют наибольшую опасность, так как обитают по соседству с аэропортами круглый год. Поэтому во всех крупных аэропортах работает так называемая орнитологическая служба, в обязанности которой и входит отпугивать пернатых от лайнеров. В Жуковском она тоже есть, хотя и находится в ведении Лётно–исследовательского института им. М. Громова. «На самом деле птицы часто попадают в самолёты — в турбину, фюзеляж, крыло, шасси и двигатели. В месяц у нас десятки таких случаев. Как правило, это не наносит машине особого вреда. А самые частые повреждения — гнутые лопатки двигателей», — приводит слова авиационного орнитолога Ники Рыжовой–Аленичевой «Экспресс–газета».



«Мусорная» версия Версия о том, что чайки, ставшие причиной возгорания обоих двигателей самолёта, могли прилететь на взлётно–посадочную полосу аэропорта Жуковский с ближайших свалок, находится в стадии разработки. В связи с этим Минприроды уже выдвинуло требование о проверке всех мусорных полигонов, расположенных в непосредственной близости от аэродрома. Однако, как подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин, версия о свалках вряд ли найдёт подтверждение. Объяснил он это тем, что ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» расположен в 14 км. Кроме того, он был закрыт в 2012 году. Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» В прошлый четверг утром мне пришло сообщение от знакомого бизнесмена из Швейцарии: «I like Russian Aerоplaine Pilots!!! Great Job!!!» В первую секунду я не поняла, что он имеет в виду. «Ты смотрела новости?» «Ещё нет», — призналась я и полезла в интернет, который и расставил все точки над «и»: пилоты «Уральских авиалиний» посадили на кукурузном поле самолёт, в оба двигателя которого попали птицы. СМИ наперебой сообщали: все пассажиры и семь членов экипажа рейса чудом избежали катастрофы. Чудо оказалось возможным благодаря командиру самолёта и его экипажу. Героям России вручили высокие государственные награды. Профессионализмом пилотов восхитился весь мир. Честь им и хвала! Но вот вопрос: как так получается, что в Европе и Америке столкновения самолётов с птицами случаются в три–пять раз реже, а в России статистика этих происшествий растёт с каждым годом? Как так происходит, что в числе версий катастрофы у нас могут называть попадание молнии — достаточно вспомнить крушение новейшего самолета SuperJet–100 в Шереметьево в мае этого года. Хотя в мировой авиации это давно уже не проблема. Количество техногенных аварий не может не вызывать вопросы. На дворе всё–таки двадцать первый век! Авиаэксперты находят своё объяснение: в конце лета возникает большой риск катастроф из–за птиц, которые в преддверии миграции учатся летать. Однако в случае с Жуковским причина куда как проще: чайки поднялись с помойки, которая находится всего в двух километрах от взлётной полосы. Причём сразу же после аварии правительство Московской области стало уверять, что это невозможно, и только информация от Росприроднадзора о несанкционированной свалке, по поводу которой в 2017 году даже возбуждалось уголовное дело, заставила чиновников замолчать. Что это? Недооценка сложившейся ситуации? Надежда на русский авось? О современных методах отпугивания птиц, которые разработаны орнитологами в мире, во многих российских аэропортах даже не слышали. И это при том что об инновациях в нашей стране не говорит только ленивый. Возможно, это последствия пренебрежения наукой и экономии средств. Возможно, причина катастроф, которые случаются у нас, в обычной халатности и непрофессионализме. Такие мысли приходят в голову, когда читаешь очередную новость. Спустя всего два дня после аварии в Жуковском страну потрясла новая авария — на этот раз на автодороге в Перми: автобус врезался в бетонное ограждение здания. Один пассажир погиб, более 30 пострадали. Среди них есть дети. Версии случившегося называют разные. По некоторым данным, водитель автобуса уснул за рулём. По другим — виновата легковушка, двигавшаяся по встречной полосе. Ещё одной вероятной причиной аварии называют техническую неисправность автобуса, из–за чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. Однако сразу же после ДТП глава Перми поручил подчинённым проработать вопрос «о внесении в существующие и будущие контракты с перевозчиками пункта, гарантирующего надлежащее техническое состояние автобусов». А что, до этого такой проблемы не стояло? Или у нас принято действовать только в том случае, если клюнет жареный петух? Каждый из тех, кто прямо или косвенно берёт на себя ответственность за жизни других людей, будь то водитель или чиновник, должен выполнять свои обязанности как положено. Да, в нашей стране есть Герои. Но, может, не стоит всё время на это уповать?

Комментарии



