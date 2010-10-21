[Индекс номера 128 (29.08.2019)]

Дума о Севере

«Севера — это мой опорный пункт». Депутат Государственной думы Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с городским активом.
Основная цель рабочего визита Раисы Кармазиной в Норильск — отчёт перед избирателями в рамках региональной недели. О ключевых моментах своей деятельности она рассказала на встрече с активом города, на котором присутствовали глава Норильска Ринат Ахметчин, председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков, представители различных учреждений и организаций, депутаты и общественники.
– Мы поговорили о наболевших вопросах, которые решаются в Думе, — прокомментировала встречу Раиса Кармазина. — Один из них — переселение норильчан на материк в рамках четырёхстороннего соглашения, по которому Федерация не исполняет свои обязательства. «Норникель», край и город участвуют в финансировании программы, а Федерация — нет. Норильчане по этому поводу обращаются ко мне, поэтому в Думе, в Комитете по северам, создана специальная комиссия. Проблема в том, что Министерство регионального развития, которое занималось реализацией этой программы, было упразднено. Я каждый год предлагаю вписать эту статью расходов в бюджет отдельной строкой, но теперь программа нигде не учтена, поэтому на уровне Федерации она и не работает.
Обсудили мы и ситуацию с кадрами в первичном звене системы здравоохранения, по которой президент РФ проводил совещание. Не секрет, что в Норильске укомплектованность рабочих мест специалистами составляет всего 61%. Есть программы для села: «Земский доктор» и «Земский фельдшер», но Норильск под них не подпадает. Проблему необходимо решать комплексно, и я думаю, что следует разработать федеральную программу «Арктический доктор». Правительство должно вникнуть в вопрос и определить, ориентирована ли она на узких специалистов или у неё будет более широкий профиль. Не упускаем мы из виду и изменения в пенсионном законодательстве. Для 55% норильчан северные льготы сохранить удалось. Сегодня нам нужно найти надёжное обоснование, позволяющее доказать: для государства сохранение льгот для остальных 45% норильчан — небольшие расходы, ведь в их число входят и дети, которые выйдут на пенсию минимум через 37 лет, а то и позже. А тем временем и ВВП, и бюджеты всех уровней пополняются за счёт северов — Крайнего Севера, Дальнего Востока. У государства для людей, живущих там, должны быть стимулы, льготы — именно это я и пытаюсь показать.

Лариса Стецевич
Фото Владимира Макушкина
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«Севера — это мой опорный пункт». Депутат Государственной думы Раиса Кармазина провела в Норильске встречу с городским активом.

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