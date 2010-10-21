[Индекс номера 128 (29.08.2019)]

 Юбилей 
Энергия, бьющая через край

Своё 55–летие отметил Снежногорск. К юбилею в посёлке открыли православный храм.
Условия проживания в Снежногорске становятся всё более комфортными
Снежногорск, который сегодня является одним из районов Норильска, возник в 1963 году как посёлок строителей Усть–Хантайской ГЭС. Вначале это был палаточный городок на берегу реки Хантайки, в 140 километрах от Норильска, который позже перерос в комплекс деревянных построек. Сегодня здесь живут около тысячи человек. В основном они работают на ГЭС, снабжающей электроэнергией весь Норильск, его предприятия, Дудинку и Игарку. За последние годы в посёлке созданы условия для комфортного проживания, есть сквер с удобной детской игровой площадкой, подростки и взрослые могут заниматься на тренажёрах под теневым навесом, а также на спортивно–игровом оборудовании.
Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач городской власти — улучшение качества жизни снежногорцев:
– Мы совместно с «Норникелем» приобрели для посёлка мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени мы его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, хотим приобрести для снежногорского храма икону, чтобы зимой жители посёлка могли согревать не только руки, но и сердце.
Освящение храма в честь Сретения Господня — одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, возводить его начали в 2018 году. Стройку закончили этим летом.
С юбилеем снежногорцев поздравил председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков.
– 55 лет назад здесь забилось сердце Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают наш город и подают свет в дома норильчан, а для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике, — это первейшая необходимость. От всей души желаю отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!

Марина Васильева
Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля»
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