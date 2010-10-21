[Индекс номера 128 (29.08.2019)]



Юбилей

Энергия, бьющая через край

Своё 55–летие отметил Снежногорск. К юбилею в посёлке открыли православный храм.

Условия проживания в Снежногорске становятся всё более комфортными Снежногорск, который сегодня является одним из районов Норильска, возник в 1963 году как посёлок строителей Усть–Хантайской ГЭС. Вначале это был палаточный городок на берегу реки Хантайки, в 140 километрах от Норильска, который позже перерос в комплекс деревянных построек. Сегодня здесь живут около тысячи человек. В основном они работают на ГЭС, снабжающей электроэнергией весь Норильск, его предприятия, Дудинку и Игарку. За последние годы в посёлке созданы условия для комфортного проживания, есть сквер с удобной детской игровой площадкой, подростки и взрослые могут заниматься на тренажёрах под теневым навесом, а также на спортивно–игровом оборудовании. Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач городской власти — улучшение качества жизни снежногорцев: – Мы совместно с «Норникелем» приобрели для посёлка мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени мы его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, хотим приобрести для снежногорского храма икону, чтобы зимой жители посёлка могли согревать не только руки, но и сердце. Освящение храма в честь Сретения Господня — одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, возводить его начали в 2018 году. Стройку закончили этим летом. С юбилеем снежногорцев поздравил председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков. – 55 лет назад здесь забилось сердце Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают наш город и подают свет в дома норильчан, а для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике, — это первейшая необходимость. От всей души желаю отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!

Марина Васильева Фото пресс–службы ЗФ «Норникеля» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Снежногорск, который сегодня является одним из районов Норильска, возник в 1963 году как посёлок строителей Усть–Хантайской ГЭС. Вначале это был палаточный городок на берегу реки Хантайки, в 140 километрах от Норильска, который позже перерос в комплекс деревянных построек. Сегодня здесь живут около тысячи человек. В основном они работают на ГЭС, снабжающей электроэнергией весь Норильск, его предприятия, Дудинку и Игарку. За последние годы в посёлке созданы условия для комфортного проживания, есть сквер с удобной детской игровой площадкой, подростки и взрослые могут заниматься на тренажёрах под теневым навесом, а также на спортивно–игровом оборудовании.Глава Норильска Ринат Ахметчин отметил, что сегодня одна из приоритетных задач городской власти — улучшение качества жизни снежногорцев:– Мы совместно с «Норникелем» приобрели для посёлка мусоросжигающий завод. В эту навигацию он должен прибыть на территорию, к осени мы его запустим. Это основная цель на 2019 год. А в будущем мы планируем ремонты домов, помещений, административных зданий. Кроме того, хотим приобрести для снежногорского храма икону, чтобы зимой жители посёлка могли согревать не только руки, но и сердце.Освящение храма в честь Сретения Господня — одно из самых значимых событий юбилейного для Снежногорска года. Напомним, возводить его начали в 2018 году. Стройку закончили этим летом.С юбилеем снежногорцев поздравил председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков.– 55 лет назад здесь забилось сердце Норильска, был дан старт новой энергетической эре Заполярья. Все эти годы жители посёлка своим трудом согревают наш город и подают свет в дома норильчан, а для качественной и комфортной жизни на Крайнем Севере, в Арктике, — это первейшая необходимость. От всей души желаю отважным и трудолюбивым снежногорцам благополучия, успехов в нелёгком труде, здоровья, любви и счастья!

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