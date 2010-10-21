[Индекс номера 128 (29.08.2019)]



Перспективы

На том бережочке

В Кайеркане продолжается благоустройство городской среды: строительство площадок и дорожек зоны отдыха на набережной ручья.

Благоустройство набережной идёт уже не первый год. Реализация проекта начиналась на краевые грантовые средства, а сейчас продолжается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, предполагающей софинансирование из средств федерального, краевого и местного бюджетов. Этим летом работы приобрели ещё больший размах. Рабочие компании «Стройдел» прокладывают электропроводку, монтируют опоры освещения, строят лестницы и постаменты. На территории, превышающей 8000 квадратных метров, должны появиться прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки — для малышей и деток до семи лет, скамейки, фонари и даже скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни». Подрядчики работают, не зная усталости, и в выходные, и в непогоду: срок сдачи объекта по контракту — 30 октября, но в компании решили выполнить работы на месяц раньше. Дело в том, что федеральная программа предполагает не только строительство или установку объекта благоустройства, но и торжественное открытие обустроенной зоны. Ну а в конце октября в наших краях праздник может и не сложиться, погода не позволит как следует порадоваться сделанному. Поэтому подрядчики торопятся. На сегодняшний день выполнено уже 95% бетонных работ, подходит к концу монтаж системы освещения. В начале сентября в город прибудет необходимое детское оборудование, а арт–объекты уже сейчас ждут своего часа на складе. При создании проекта благоустройства были рассчитаны ветровые нагрузки в этой части города, и игровые комплексы заказывались с учётом этого фактора. Ну а беседки, которые простояли на набережной три года, но уступили порывам ветра, в будущем обретут форму шатров — с меньшей парусностью и большей устойчивостью. В общей сложности на работы и оборудование в зоне благоустройства в этом году затрачено порядка 35 миллионов рублей. Завершить начатое планируется в 2019–м.

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Благоустройство набережной идёт уже не первый год. Реализация проекта начиналась на краевые грантовые средства, а сейчас продолжается в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, предполагающей софинансирование из средств федерального, краевого и местного бюджетов.Этим летом работы приобрели ещё больший размах. Рабочие компании «Стройдел» прокладывают электропроводку, монтируют опоры освещения, строят лестницы и постаменты. На территории, превышающей 8000 квадратных метров, должны появиться прогулочные и велосипедные дорожки, две детские игровые площадки — для малышей и деток до семи лет, скамейки, фонари и даже скульптурная композиция «Я люблю Кайеркан» и арт–объект «Древо жизни».Подрядчики работают, не зная усталости, и в выходные, и в непогоду: срок сдачи объекта по контракту — 30 октября, но в компании решили выполнить работы на месяц раньше. Дело в том, что федеральная программа предполагает не только строительство или установку объекта благоустройства, но и торжественное открытие обустроенной зоны. Ну а в конце октября в наших краях праздник может и не сложиться, погода не позволит как следует порадоваться сделанному. Поэтому подрядчики торопятся.На сегодняшний день выполнено уже 95% бетонных работ, подходит к концу монтаж системы освещения. В начале сентября в город прибудет необходимое детское оборудование, а арт–объекты уже сейчас ждут своего часа на складе.При создании проекта благоустройства были рассчитаны ветровые нагрузки в этой части города, и игровые комплексы заказывались с учётом этого фактора. Ну а беседки, которые простояли на набережной три года, но уступили порывам ветра, в будущем обретут форму шатров — с меньшей парусностью и большей устойчивостью.В общей сложности на работы и оборудование в зоне благоустройства в этом году затрачено порядка 35 миллионов рублей. Завершить начатое планируется в 2019–м.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















