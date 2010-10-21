[Индекс номера 128 (29.08.2019)]



Специальный репортаж

Комплексный поход

В понедельник в районе реки Ергалах состоялась заключительная часть межвидовых тактических учений «Плато Путорана — 2019». Несколькими днями ранее североморцы высадились на берег Енисея в районе морского порта Дудинки.

Сейчас начнётся! Морской десант — понятие, лишь отчасти характеризующее военную операцию. На самом деле в число основных задач учений входит отработка обороны комплекса промышленных предприятий «Норникеля». Возможности группировки войск под эгидой Северного флота были продемонстрированы во всём своём многообразии. Стратегия, уже не первый год применяющаяся на Таймыре, отражает современный подход к ведению боевых действий в отдалённых районах Крайнего Севера и Арктики. Это в первую очередь использование различных родов войск и средств вооружения для достижения общих целей. К учениям также были привлечены местные силы — полиция, спасатели, а также сотрудники системы исполнения наказаний. В отличие от Дудинки добираться в район «боевых действий» пришлось не так уж долго. Правда, погода в этот раз сменилась с солнечной на пасмурную и дождливую. Возможно, военным это было даже на руку — маневры стали сложнее, добавив испытаний личному составу. Тем более что на этот раз удалось использовать все предусмотренные сценарием средства. На Енисее в высадке десанта на берег не смогли участвовать бомбардировщики Су–24. Они должны были вылететь из Воркуты с дозаправкой в воздухе и отработать по енисейскому берегу. Из–за неблагоприятных погодных условий авиация не получила добро на вылет, и морпехам с десантниками пришлось обходиться собственными силами. А вот под Норильском дождливая погода не помешала вылететь Су–24 и благополучно отбомбиться в Путоранах совместно с вертолётами боевой поддержки Ми–8. Бездорожье – не помеха По легенде учений в район расположения важного промышленного объекта проникло несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые передали информацию в штаб группировки. Получив сигнал об угрозе нападения, командование приняло решение нанести удар артиллерии по крупным скоплениям противника. На огневой рубеж выдвинулись батареи установок залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы поразили ряды условного противника, и в тыл к нему были переброшены группы ВДВ. К десантникам присоединились подразделения армейского корпуса Северного флота на собственной технике. «Подарки» для диверсантов Штатное вооружение десанта и войсковых соединений позволяет смело заявить, что армия сейчас не испытывает нехватки в современных технологиях и средствах ведения войны. Бронетранспортёры БТР–82А, МТ–ЛБВ, двухкорпусные тягачи ТТМ–4902ПС–10 и «Алеут», танки Т–80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевые машины десанта и бронеавтомобили «Рысь», а также их глубоко модернизированные виды — новейшие разработки отечественной оборонной промышленности. Мобильность передовых групп десанта и разведчиков обеспечивалась небольшими подразделениями на квадроциклах, очень ловко обходящих естественные препятствия. Следующими по габаритам на местности заявили о себе бронеавтомобили «Рысь». Машины в считаные минуты доставляли оперативные группы к месту назначения. Подтверждение выполнения задач войсками осуществлялось в автоматическом режиме с беспилотного летательного аппарата. До самого окончания манёвров он «наблюдал» за происходящим со стороны и фиксировал информацию. Маленький, да удаленький На правом фланге театра военных действий возвели постройку, изображающую некий стратегический объект. Его и захватили «террористы», которых следовало нейтрализовать. Прибывший десант взял объект штурмом уже на старте операции. Дальнейшие действия разворачивались под предлогом захвата и уничтожения оставшихся террористических групп. Отработав по позициям условного противника тяжёлыми видами вооружения, десант и морская пехота ещё некоторое время упражнялись в эффективном ведении огня из стрелкового оружия. По завершении учений личный состав был построен прямо в чистом поле для подведения итогов и вынесения благодарности — вполне, надо заметить, заслуженной — от командующего Северным флотом вице–адмирала Александра Моисеева.

Денис Кожевников Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Морской десант — понятие, лишь отчасти характеризующее военную операцию. На самом деле в число основных задач учений входит отработка обороны комплекса промышленных предприятий «Норникеля». Возможности группировки войск под эгидой Северного флота были продемонстрированы во всём своём многообразии. Стратегия, уже не первый год применяющаяся на Таймыре, отражает современный подход к ведению боевых действий в отдалённых районах Крайнего Севера и Арктики. Это в первую очередь использование различных родов войск и средств вооружения для достижения общих целей. К учениям также были привлечены местные силы — полиция, спасатели, а также сотрудники системы исполнения наказаний.В отличие от Дудинки добираться в район «боевых действий» пришлось не так уж долго. Правда, погода в этот раз сменилась с солнечной на пасмурную и дождливую. Возможно, военным это было даже на руку — маневры стали сложнее, добавив испытаний личному составу. Тем более что на этот раз удалось использовать все предусмотренные сценарием средства. На Енисее в высадке десанта на берег не смогли участвовать бомбардировщики Су–24. Они должны были вылететь из Воркуты с дозаправкой в воздухе и отработать по енисейскому берегу. Из–за неблагоприятных погодных условий авиация не получила добро на вылет, и морпехам с десантниками пришлось обходиться собственными силами. А вот под Норильском дождливая погода не помешала вылететь Су–24 и благополучно отбомбиться в Путоранах совместно с вертолётами боевой поддержки Ми–8.По легенде учений в район расположения важного промышленного объекта проникло несколько диверсионных групп. Они были обнаружены передовым дозором разведчиков подразделений морской пехоты и ВДВ, которые передали информацию в штаб группировки.Получив сигнал об угрозе нападения, командование приняло решение нанести удар артиллерии по крупным скоплениям противника. На огневой рубеж выдвинулись батареи установок залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Артиллеристы поразили ряды условного противника, и в тыл к нему были переброшены группы ВДВ. К десантникам присоединились подразделения армейского корпуса Северного флота на собственной технике.Штатное вооружение десанта и войсковых соединений позволяет смело заявить, что армия сейчас не испытывает нехватки в современных технологиях и средствах ведения войны. Бронетранспортёры БТР–82А, МТ–ЛБВ, двухкорпусные тягачи ТТМ–4902ПС–10 и «Алеут», танки Т–80БВМ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», боевые машины десанта и бронеавтомобили «Рысь», а также их глубоко модернизированные виды — новейшие разработки отечественной оборонной промышленности.Мобильность передовых групп десанта и разведчиков обеспечивалась небольшими подразделениями на квадроциклах, очень ловко обходящих естественные препятствия. Следующими по габаритам на местности заявили о себе бронеавтомобили «Рысь». Машины в считаные минуты доставляли оперативные группы к месту назначения.Подтверждение выполнения задач войсками осуществлялось в автоматическом режиме с беспилотного летательного аппарата. До самого окончания манёвров он «наблюдал» за происходящим со стороны и фиксировал информацию.На правом фланге театра военных действий возвели постройку, изображающую некий стратегический объект. Его и захватили «террористы», которых следовало нейтрализовать. Прибывший десант взял объект штурмом уже на старте операции. Дальнейшие действия разворачивались под предлогом захвата и уничтожения оставшихся террористических групп. Отработав по позициям условного противника тяжёлыми видами вооружения, десант и морская пехота ещё некоторое время упражнялись в эффективном ведении огня из стрелкового оружия.По завершении учений личный состав был построен прямо в чистом поле для подведения итогов и вынесения благодарности — вполне, надо заметить, заслуженной — от командующего Северным флотом вице–адмирала Александра Моисеева.

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