[Индекс номера 128 (29.08.2019)]

 Память 
Непростая история

В трёхдневном «Рейсе памяти» на озере Лама побывали члены Норильского общества защиты жертв политических репрессий.
Мемориал на Ламе
Это традиционная поездка, которая всегда начинается с посещения мемориала репрессированных прибалтийских офицеров высшего ранга, примерно в километре от известной базы отдыха «Лама». Участники рейса почтили память оставшихся здесь навсегда безвинно пострадавших людей и возложили цветы. Главный хранитель Музея Норильска Лилия Луганская привезла с собой один из выпусков сборника «Мемориал», в котором опубликованы воспоминания заключённого Ивана Терентьевича Сидорова о встречах с прибалтийскими офицерами. Благодаря этому замечательному человеку через годы были найдены захоронения, а в 1990 году делегация из Прибалтики возвела пантеон на берегу Ламы.
«Заполярная Правда» уже писала о том, что в середине августа на Таймыре побывали 17 граждан Латвии из общества «Дети Сибири», чтобы помянуть земляков, сосланных в годы сталинских репрессий в лагеря и спецпоселения Крайнего Севера. Многие здесь погибли. Участники миссии из Латвии спустя годы вновь побывали на Ламе, где трудились несколько часов, очищая участок от разросшихся кустов. Вместе с лютеранским священником Карлесом Жолсом помолились за упокой души всех, лёгших в вечную мерзлоту, зажгли поминальные лампады.
Незадолго до поездки латвийская делегация встретилась и с членами Норильского общества жертв политических репрессий. Латыши, которые родились в сибирской ссылке или потеряли здесь родных, несколько раз приходили на мемориал «Норильская Голгофа», куда привезли родную землю, а с собой взяли частицу многострадальной норильской... Печально, но на памятнике репрессированным прибалтам, поставленном экспедицией земляков в августе 1991 года, в этом году не досчитались малого герба Латвии и одной из четырёх плит с памятными надписями.
Эксперт национального архива Латвии, член Латвийско–Российской мемориальной комиссии по захоронениям с обеих сторон доктор истории Айнарс Бамбалс, который принимал участие в экспедициях 1990–х годов, не скрывал своих чувств — вандалы ли постарались или виноваты суровые природные условия, но обязательно нужно объединиться, чтобы восстановить утраченное.
Гипсовый оттиск малого герба Латвии
Айнарс Бамбалс:
– На Ламе в заключении находился 41 военный, среди них — 13 высших артиллерийских офицеров из
Латвии. В 1940–м, когда была ликвидирована латвийская армия, на её основе создали 24–й территориальный корпус РККА. Участь офицеров была такова: 12 июня 1941 года их отправили на курсы переподготовки в
Горьковскую область, где вскоре арестовали, а потом этапировали на Ламу, где 14 человек погибли от голода, холода и лишений. В 1966 году бывшему заключённому Ивану Сидорову эстонский майор Карел Дроц направил письмо с просьбой, чтобы он поставил столбик на могилке, где захоронен Йомертс Янис, командир полка артиллерии, который погиб одним из первых. Его даже лагерное начальство разрешило похоронить с почестями, он являлся духовным отцом офицеров. И благодаря этому столбику, сохранившему имя полковника, удалось найти кладбище. Там, на захоронениях, обложенных камнями, теперь стоят 14 крестов.
Встреча с делегацией фонда «Дети Сибири»
Айнарс Бамбалс вспоминал, что в первой экспедиции на Ламу приняли участие 47 человек, из Латвии — 12. За две недели круглосуточного труда подобрали и габбро–диабаз, три грани которого символизируют единство балтийских стран. На гранях — дюралюминиевые плиты с именами погибших, наверху — малые гербы стран и двухметровый крест. А летом 1991 года состоялась новая экспедиция, целью которой было создание первых памятников прибалтам под горой Шмидта. Тогда специально сплавляли лиственницу в 60 км от Норильска, работали искусные мастера по дереву. Все эти святые труды — и в память о погибших в Норильске 564 офицерах латвийской армии и всех 12 тысяч сгинувших в Норильлаге латышах...
Во время встречи в обществе защиты жертв политических репрессий выяснилось, что, казалось бы, утраченная плита находится на реставрации, а вот что случилось с гербом — выяснить невозможно. Но руководитель общества Елизавета Обст постаралась сделать всё возможное, чтобы во время «Рейса памяти» можно было снять с малого герба Латвии гипсовый оттиск. Его передали на хранение в Музей Норильска и теперь дело за тем, чтобы определить исполнителей для отливки герба и установке его на прежнее место.
Руководитель группы и основатель фонда «Дети Сибири» кинорежиссёр Дзинтра Гека впервые приезжала к нам с группой десять лет назад. Тогда делегация передала в дар музеям Норильска и Таймыра мемориальные доски с надписью: «Вечная память детям Латвии, жертвам депортаций 1941–1949 гг.». Тогда же деятельные участники миссии на судне «Хансута Яптунэ» побывали в посёлках Усть–Порт, Караул и Толстый Нос, где посетили места захоронений земляков. А прошлым летом маршрут прошёл через Енисейск, Игарку и другие города Красноярского края, куда были сосланы их соотечественники.
Айнарс Бамбалс хранит номер газеты «Заполярной правды»
Не забыть слов латышей о том, что эти поездки для них — как святой поход, когда они отдают честь ушедшим. Они хорошо понимают, что невозможно изменить нашу общую трагическую историю, но можно всем вместе — и латышам, и россиянам — хранить память о том времени, передавать свои чувства и знания молодёжи. И они благодарны, что этим с честью занимается Норильское общество защиты жертв политических репрессий.
Елизавета Обст, в свою очередь, поделилась с «Заполярной Правдой»:
– Наше общество работает с 1991 года, первым его председателем был заключённый «Норильлага» Митрофан Петрович Рубеко. Мой отец, немец по рождению, отбывал здесь ссылку с 1943 по 1949 год. Как дочь репрессированного я пришла в общество двадцать лет назад и вскоре возглавила его работу. Сейчас у нас числятся около 120 человек, но в активе около 80. Из тех, кто прошёл Норильлаг, осталась только Ольга Ивановна Яскина, остальные — дети репрессированных, которым за 70 лет. Среди них и замечательная латышка Лаума Купина, которая восьмилетней девочкой была сослана с родными в Красноярский край. Она живёт в Норильске с 1956 года и была очень рада недавней встрече с земляками. Впервые повидалась с бывшим норильчанином Владимиром Ванханеном, который родился на мысе Входном на реке Пясине во время ссылки родителей–латышей и потом до 1956 года жил с ними в Старом городе. С тех пор он не был в Норильске.
На встрече я рассказала гостям из Латвии, что и город, и «Норникель» относятся к нам с пониманием и уважением. Нам помогают и с оздоровлением, и оплатой коммунальных услуг для нашего офиса. Есть городская программа помощи реабилитированным гражданам, работает комиссия по восстановлению их прав. Наш главный помощник и соратник — заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелёва. Вскоре состоится очередное заседание, на котором мы обговорим вопросы подготовки к Дню памяти жертв политических репрессий. Нас поддерживает и управление культуры, которое участвует в организации «Рейса памяти». В него на сей раз отправились 27 человек, включая врача и двух работников Музея Норильска. Мы нередко ездим на «Норильскую Голгофу» с архитектором, руководителем «АрхБюро» Михаилом Волгиным, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится мемориал. Весной после пурги была снесена часть ограды, мы сообщили об этом в управление ЖКХ, где быстро приняли меры.
А ещё Елизавета Иосифовна считает, что необходимо решить вопрос с организацией на турбазе «Лама» музея, где туристы могли бы познакомиться с историей этого места, которое создавалась и немалыми жертвами заключенных, в том числе и прибалтийских офицеров, к месту захоронения которых не зарастает народная тропа. Она уверена:
Молитва о невинных жертвах репрессий
– Наша информация с фотографиями на продуманных конструкциях очень гармонично вписалась бы в пространство турбазы, построенной 80 лет назад заключенными Норильлага. Мы благодарны её работникам, которые не только обеспечивают хороший отдых путешественникам, но и самостоятельно проводят экскурсии, в том числе и на мемориал прибалтийским офицерам. Спасибо им за это. И мы обязательно передадим на базу часть литературы из нашей библиотеки.

Ирина Даниленко
Фото Ирины ДАНИЛЕНКО и Ксении АКАТНОВОЙ
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