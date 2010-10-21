[Индекс номера 128 (29.08.2019)]

 Город принял 
Всё в твоих руках

Арслан Босханжиев. Калмык. Водитель рейсового автобуса. Есть право на вождение всех категорий автотранспорта. Окончил техникум по специальности «автомеханик». Имеет высшее образование — окончил сельскохозяйственный факультет Калмыцкого государственного университета. В Норильск переехал из Элисты в 2017 году по приглашению НПОПАТ.
Арслан Босханжиев,
водитель рейсового автобуса
«Заполярная Правда» продолжает проект, посвящённый специалистам, которые приехали в северный город недавно, но уже полюбили Норильск, а Норильск принял их. Чем притягателен Север и как стать здесь своим, мы попробуем понять вместе с очередным героем.
Когда о Норильске вы услышали впервые?
– В школе, на уроке географии. Меня впечатлил рассказ учителя о том, что в этом северном городе все дома стоят на сваях, потому что фундамент должен проветриваться, иначе при изменении температуры дом будет давать просадку. Я тогда подумал, что при таком подходе к строительству в норильских квартирах дует. Из урока ОБЖ узнал, что Норильск — закрытый город, этот факт тоже удивил. Я никуда не собирался уезжать из родных тёплых краёв, просто почему–то было очень интересно: а как там, на Севере...
Почему решили уехать из Калмыкии?
– Меня воспитывали по принципу: «Где родился, там и пригодился». Но экономическая ситуация в республике сложилась не в мою пользу: расходы стали превышать доход. Я не пью, не курю, трудолюбив, но при этом всё равно не мог заработать: сельское хозяйство развалилось, работу удалось найти только в частной конторе — стал водить маршрутку, а в этом деле то густо, то пусто. И никаких перспектив. А в 2016 году в Норильск переехал двоюродный брат — его жену–медика пригласили сюда на работу. Сам он тоже удачно трудоустроился — в ОИК–30. И вот родственники стали мне рассказывать, как им здесь комфортно. Я радовался за них, но сам не готов был перебраться на Север — я же мерзляк. Но, в конце концов, взвесив все за и против, зашёл на сайт НПОПАТ, как посоветовал брат, и оставил резюме. В конце апреля 2017 года мне пришло приглашение на работу с указанием размера будущей зарплаты, условий переезда и трудоустройства, обещанием предоставить жильё. И я решился.
Как отреагировали друзья и знакомые на ваше решение податься на Север?
– Поддержали все, кроме предпринимателя, на чьей маршрутке я работал. Он мне сказал: если я и буду получать на Севере больше, то и траты возрастут, потому что здесь всё дороже. Да и вообще, дескать, обещанная мне зарплата для Заполярья мала. Но я не стал прислушиваться к его мнению. Главное для меня то, что здесь есть стабильность. К такому выводу я пришёл, слушая рассказы о Норильске не только брата, но земляков, работающих в НПОПАТ. И все мои близкие согласились со мной: обязательно нужно попробовать изменить свою жизнь в лучшую сторону, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности. Тем более что я ничего не терял — семьи пока нет, квартира — съёмная.
Ваши первые впечатления?
– В Норильск я приехал 9 Мая. В Элисте +25, я в футболке, а здесь — зима... Ещё глядя в иллюминатор, поразился количеству снега и тому, что он такой белый, такой красивый. Ещё странно было в День Победы не видеть вокруг цветущую сирень — для меня это непременный атрибут праздника.
Сразу по приезде прошёл медкомиссию — тоже впечатлился: все вежливые, спокойные, вход в кабинет — по световому сигналу. У нас такого не было, там непонятно, когда заходить, люди стараются пройти без очереди, нервничают, переругиваются. Проходил осмотр у лора — удивился, что проверяют уровень слуха, а не просто в уши–горло–нос заглядывают. К окулисту попал — тоже настолько тщательно всё обследовали, объяснили, как будто я не водителем устраивался, а космонавтом. На материке нет такого порядка.
Единственное, что неприятно поразило — это полярная ночь. Но к тому времени я уже втянулся в работу и смирился с этой единственной норильской особенностью, доставляющей мне неудобства. Зато я никогда так не ждал солнца, как после тёмной зимы. Очень комфортно я себя чувствую в полярный день. Прямо ликую.
Быт удалось наладить?
– Первое время я жил у брата. Потом дали общежитие на улице Орджоникидзе. Я, когда зашёл в свой будущий дом, подумал, что атмосфера очень похожа на детсадовскую — чисто, тихо, спокойно, вахтёрша приветливая. В свою комнату заглянул — ремонт хороший. Был один минус — общий душ. Но мне разрешили поставить в комнате душевую кабину на месте встроенного шкафа. Дали подъёмные, которые очень помогли. Также поддержали коллеги — отдали шкаф, диван, кухонный стол, брат микроволновку подарил. Так и обустроился.
Как вам работа?
– В Элисте последний «Икарус» списали в 2006 году, там сегодня все ездят на микроавтобусах. Здесь мне назначили стажировку — чтобы приноровился к большому автобусу и изучил разные маршруты. Помогал наставник. Вообще, в НПОПАТ такое заботливое и внимательное отношение к вновь прибывшим работникам, что с первого дня чувствуешь себя комфортно и уверенно, несмотря на то, что город — незнакомый, автобус — непривычный. Понимаешь, что привычка — дело времени, главное, что ты здесь нужен.
Пассажиры встречаются разные — и хамы, и пьяные, но больше адекватных, приветливых. Когда долго по одному и тому же маршруту ездишь, узнаёшь постоянных клиентов в лицо, знаешь, где и когда кто входит, куда едет. И если вдруг не видишь на остановке знакомого, думаешь, куда пропал...
В Норильске ситуация на дорогах относительно спокойная — я понимаю, почему водители «пазиков» и таксисты стараются меня обогнать — их зарплата напрямую зависит от выручки, а она — от количества перевезённых людей. Для нас же главное — строго следовать установленному расписанию. Поэтому пропускаю других, стараюсь не злиться на тех, кто спешит, не допускаю нервозности и аварийных ситуаций.
Любимого маршрута у меня нет — куда бы ни послали, любой путь нравится. Сейчас по 16–му езжу. Это ходовой маршрут, и здорово, что в течение дня салон не пустует. Особенно приятно, когда вечером забираю людей из Старого города и понимаю, что они едут с работы домой, к своим семьям, отдыхать. Даже если кто–то из пассажиров раздражён, не обращаю внимания, ясное дело — устали. Я чувствую себя причастным к их простому житейскому счастью. И это вдохновляет.
Автобус у каждого водителя — «свой». И следишь за ним, как за личным автомобилем, видишь, как он себя чувствует, с первого оборота двигателя. Всё в твоих руках — как водитель относится к машине, тем она ему и ответит. Я благодарен старшим товарищам, работающим в НПОПАТ много лет, за то, что делятся опытом, дают практические советы.
Вы можете назвать себя норильчанином?
– Здесь я чувствую себя дома. Вернуться в Калмыкию желанием не горю. Отец, правда, говорит, что южный человек должен жить на юге, но я съездил туда в отпуск и понял, что люди там мрачные, всем недовольные, а у нас, в Норильске — дружелюбные. К тому же здесь отлично уживаются представители разных религиозных конфессий, что для меня немаловажно. В общем, я хочу жить там, где мне люди по духу ближе, где есть работа, жильё. Я хочу быть норильчанином.
А от чего пришлось отказаться, переехав в Норильск?
– Ни от чего. Наоборот, я приобрёл — новых братьев и сестёр. Для меня одним из важных моментов было наличие в Норильске баптистской общины — иначе бы не приехал. И я счастлив, что всё, что мне нужно для жизни, в том числе и моя церковь, в Норильске есть.
Любимые места в городе появились?
– Да. И большинство из них — в его окрестностях: турбазы, Красные Камни. Талнах нравится. Мечтаю на Ламе побывать — мне сразу же рассказали о красотах плато Путорана. Впечатлили Музей Норильска и Голгофа — непростая история у города. Хочется узнавать о нём всё больше и больше. Жду начала театрального сезона, чтобы посмотреть спектакль «Жди меня», который мне порекомендовали.
А чтобы вы хотели и можете сделать для Норильска?
– Мне бы хотелось применить знания, полученные на сельскохозяйственном факультете. Узнал, что раньше в Заполярье и коровники были, и конюшни, и овощи в больших объёмах выращивали. Вот бы всё это возродить! Знаю, что некоторые уже пытаются и даже достигают результатов — может, и мне удастся поучаствовать в развитии норильского аграрного сектора.

Надежда Сидор
Фото Владимира МАКУШКИНА
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