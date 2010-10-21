[Индекс номера 128 (29.08.2019)]



Школьный двор

Пора, брат, пора

В Норильске в этом году в первый класс пойдут 2750 ребят. Один из них — мой младший сын. Так что я не понаслышке знаю о том, сколько сил и средств нужно затратить на подготовку ребёнка к школе, и опишу ключевые моменты.

В Госдуме предложили помогать родителям школьников Мы выбираем, нас выбирают Нам повезло: наш дом относится к школе, в которую я сама пошла в первый класс 35 лет назад, а мой старший сын — 12 лет назад. Только тогда это была школа № 34, а сегодня — гимназия № 1. Хотя учительский состав с тех пор полностью сменился, меня греет мысль о том, что мой ребёнок будет сидеть за партой в тех же классах, ходить по тем же коридорам, заниматься физкультурой в том же спортивном зале и обедать в той же столовой, что и я. Сын же рад тому, что все его друзья по детскому саду и двору будут учиться вместе с ним и они смогут после школы вместе гулять и делать уроки. Сочувствую родителям, у которых желания не совпадают с возможностями, когда ребёнок по месту регистрации прикреплён к одной школе, а отдать его мечтают в другую. Тут надо хорошенько подумать, оправданно ли желание родителей обучать ребёнка в школе далеко от дома. Считается, что не столь важно, где учиться, главное — у какого учителя. Мой ребёнок сам сделал выбор: «Мама, я хочу пойти в первый класс к пятой учительнице»... Расшифрую: посещая школу будущего первоклассника при нашей гимназии и занимаясь у пяти разных педагогов, набирающих в новом учебном году первоклашек, сын прикипел к учительнице, которая всегда вела пятый урок. Ну а имя–отчество попросту не запомнил. Мне лишь оставалось уведомить школу о желании ребёнка. С этим проблем не возникло: когда я подавала документы, меня сразу же спросили, выбрали ли мы учителя. Не гарантировали, что мы попадём именно к ней, но учесть пожелание пообещали. И учли. Школа со всеми удобствами Ещё один немаловажный момент: в большинстве норильских школ, и в нашей в том числе, курсы подготовки к школе — бесплатные. Тогда как, допустим, в Самаре и Владикавказе родителям приходится раскошеливаться. Кстати, не нужно платить и за занятия в кружках и студиях в норильских школах. Мой сын, например, решил заниматься мини–футболом, секция в нашей гимназии есть. Ещё есть кружки бисероплетения и флористики — но мальчика «девчачьи дела» не интересуют. Хотя его с удовольствием приняли бы и там. На материке, как правило, ученики могут бесплатно заниматься лишь в одном кружке при школе либо вообще исключительно за деньги. То же самое и с группой продлённого дня для младших школьников: в Норильске они организованы во всех школах, и оплата не требуется. Повезло мне и с тем, что не надо было перед школой ходить по врачам — узкие специалисты сами приходили в подготовительную группу детского сада. Родителей за неделю предупредили: если ребёнка не будет на месте, то медосмотр придётся проходить самостоятельно. Перед визитом докторов следовало заполнить анкету, описав состояние здоровья ребёнка, и дать согласие на обработку персональных данных. Заключение врачей занесли в амбулаторную карту. Почувствуйте разницу Одним из самых затратных этапов подготовки для нашей семьи стало превращение комнаты детсадовца в кабинет школьника. Мы не только сделали ремонт, но и полностью обновили мебель. Я благодарна сотрудникам одного из норильских магазинов стройматериалов, которые подсказали, как скомбинировать обои не только интересно и красиво, но и с выгодой. Дело в том, что на единственный оставшийся в партии рулон обоев — его хватает на одну стену — давали скидку 50%, а три рулона, которыми мы оклеили остальные стены, удалось приобрести со скидкой в 30%. Мебель — шкаф–купе, комод, письменный стол, книжные полки и кровать — заказали по интернету в Красноярске, в самом начале навигации. И даже с доставкой это вышло раза в два дешевле, чем покупать то же самое в Норильске. К тому же нужную кровать — двухъярусную, с диваном и спальным местом наверху, в наших магазинах я не встречала. Единственное, что мы купили здесь, это стул на колёсиках, регулирующийся по высоте. Он обошёлся нам в 5000 рублей — на материке я точно такой же видела за 1200... Груз знаний Также на материке мы купили один самых главных атрибутов первоклассника — школьный рюкзак. Ранец с удобной ортопедической спинкой обошёлся нам на распродаже в 2500 рублей. При выборе я учла, что его вес без учебников для учащихся младшей школы должен быть не более 700 граммов. Стоит отметить, что оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребёнка составляет один к десяти. Так, рюкзак с учебниками в 1–2–м классах должен весить не более 2200 граммов. Вес ежедневного комплекта учебных книг и принадлежностей для письма не должен превышать: для 1–2–го классов — 1,5 килограмма; 3–4–го — 2 килограмма; 5–6–го — 2,5 килограмма; 7–8–го — 3,5 килограмма; 9–11–го — 4 килограмма. Пока сложно сказать, удастся ли уложиться в рекомендованные Роспотребнадзором нормы, так как мы ещё не получили книжки. А ещё специалисты Роспотребнадзора советуют после занятий дать ребёнку отдохнуть не менее двух часов. Желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе. Кстати, наш школьный двор отгорожен от проезжей части забором, что очень удобно. Чем раньше, тем лучше Недорого нам обошлись школьные одежда, обувь и канцелярские принадлежности — потому что покупали их не в сезон и скидка доходила до 70%. Сегодня же в Норильске за рубашку придётся отдать не меньше 1000 рублей, за костюм — от 3000, за брюки — от 1500, за сменную обувь и кроссовки для занятий физкультурой — от 2000 рублей. Понимая, что я неплохо сэкономила, позволила себе купить сыну новый конструктор за 2500 рублей и энциклопедию футбола за 60, для того чтобы ему было чем заняться после школы — тот же Роспотребнадзор рекомендует ученикам младшей школы тратить на домашнее задание не более полутора часов в день. Отмечу, что на всё необходимое я потратила около 15 000 рублей. Причём 3000 мне в качестве материальной помощи выделил профсоюзный комитет нашего учреждения, за что ему огромное спасибо! Всех их вместе соберём Интереса ради посмотрела, что пишут о стоимости сборов школьников к учебному году российские СМИ. ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину сообщает, что москвичи тратят на это дело не менее 10 000 рублей. По информации РИА «Новости», средняя цена базового набора российского школьника, состоящего из пенала, рюкзака и школьной формы, составляет 2619 рублей. А сайт 5–tv.ru утверждает: если отталкиваться от минимальных требований, подготовка мальчика к начальной школе выльется в 21 000 рублей. Ну а мурманское информагентство nord–news.ru выяснило, что набор первоклассника для жителей Заполярья в среднем обходится в 30–40 тысяч рублей... В тему • Зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой о создании программы «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу. Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. По мнению Чернышова, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь), стоит достаточно дорого. Родители вынуждены увеличивать расходы на сбор ребёнка в школу в ущерб другим тратам на семью, считает депутат. Также он предлагает ограничить стоимость так называемой школьной корзины, которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство, уверен законодатель. • Вот уже шестой раз 1 сентября в России пройдёт благотворительная акция «Дети вместо цветов». Суть такова: ученики дарят учителю один букет от всего класса, а остальные деньги, которые собирались потратить на цветы, переводят на благотворительность. Идея принадлежит московскому преподавателю Асе Штейн. Инициативу поддержали благотворительные фонды, директора школ, учителя и ученики. В списке участников — школы из Санкт–Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Мурманска, Ульяновска, Архангельска, Казани, Самары, Красноярска, Томска, Норильска и многих других городов. У акции нет единого организатора, вы не найдете официального сайта движения или строгого свода правил. Правило одно — все пожертвования идут на помощь детям. А участие всегда добровольное — это основополагающий принцип. Например, фонд «Алёша» в 2018 году благодаря акции собрал 2 млн 356 тысяч рублей и направил их на лечение Миши Афанасьева, страдающего болезнью моямоя. Японские дети начинают учиться 1 апреля • Во многих странах начало учебных занятий приходится на конец лета — начало осени. Это своеобразный переход от весёлого и беззаботного времени к более серьёзному школьному периоду. У японцев, наоборот, учебный год начинается 1 апреля, когда наступает весна и природа пробуждается. Дети вступают в школу с ощущением обновления, наслаждаясь цветением сакуры. Первый день в учебном заведении для японцев — это праздник. Семьи и друзья поздравляют школьников и делают им подарки. Родители и ученики обязательно надевают нарядную одежду, фотографируются у ворот или у входной двери школы (чаще всего под сакурой). После этого они вместе с родителями отправляются на церемонию поступления — нюгакушики. В числе мероприятий есть и парад новых учеников под аплодисменты старших школьников. Ученики 5–го или 6–го класса проводят для новоприбывших детей экскурсию по школе, украшенной приветственными надписями и цветами сакуры.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина и с сайта www.adme.ru www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Нам повезло: наш дом относится к школе, в которую я сама пошла в первый класс 35 лет назад, а мой старший сын — 12 лет назад. Только тогда это была школа № 34, а сегодня — гимназия № 1. Хотя учительский состав с тех пор полностью сменился, меня греет мысль о том, что мой ребёнок будет сидеть за партой в тех же классах, ходить по тем же коридорам, заниматься физкультурой в том же спортивном зале и обедать в той же столовой, что и я. Сын же рад тому, что все его друзья по детскому саду и двору будут учиться вместе с ним и они смогут после школы вместе гулять и делать уроки. Сочувствую родителям, у которых желания не совпадают с возможностями, когда ребёнок по месту регистрации прикреплён к одной школе, а отдать его мечтают в другую. Тут надо хорошенько подумать, оправданно ли желание родителей обучать ребёнка в школе далеко от дома.Считается, что не столь важно, где учиться, главное — у какого учителя. Мой ребёнок сам сделал выбор: «Мама, я хочу пойти в первый класс к пятой учительнице»... Расшифрую: посещая школу будущего первоклассника при нашей гимназии и занимаясь у пяти разных педагогов, набирающих в новом учебном году первоклашек, сын прикипел к учительнице, которая всегда вела пятый урок. Ну а имя–отчество попросту не запомнил. Мне лишь оставалось уведомить школу о желании ребёнка. С этим проблем не возникло: когда я подавала документы, меня сразу же спросили, выбрали ли мы учителя. Не гарантировали, что мы попадём именно к ней, но учесть пожелание пообещали. И учли.Ещё один немаловажный момент: в большинстве норильских школ, и в нашей в том числе, курсы подготовки к школе — бесплатные. Тогда как, допустим, в Самаре и Владикавказе родителям приходится раскошеливаться. Кстати, не нужно платить и за занятия в кружках и студиях в норильских школах. Мой сын, например, решил заниматься мини–футболом, секция в нашей гимназии есть. Ещё есть кружки бисероплетения и флористики — но мальчика «девчачьи дела» не интересуют. Хотя его с удовольствием приняли бы и там.На материке, как правило, ученики могут бесплатно заниматься лишь в одном кружке при школе либо вообще исключительно за деньги. То же самое и с группой продлённого дня для младших школьников: в Норильске они организованы во всех школах, и оплата не требуется.Повезло мне и с тем, что не надо было перед школой ходить по врачам — узкие специалисты сами приходили в подготовительную группу детского сада. Родителей за неделю предупредили: если ребёнка не будет на месте, то медосмотр придётся проходить самостоятельно. Перед визитом докторов следовало заполнить анкету, описав состояние здоровья ребёнка, и дать согласие на обработку персональных данных. Заключение врачей занесли в амбулаторную карту.Одним из самых затратных этапов подготовки для нашей семьи стало превращение комнаты детсадовца в кабинет школьника. Мы не только сделали ремонт, но и полностью обновили мебель. Я благодарна сотрудникам одного из норильских магазинов стройматериалов, которые подсказали, как скомбинировать обои не только интересно и красиво, но и с выгодой. Дело в том, что на единственный оставшийся в партии рулон обоев — его хватает на одну стену — давали скидку 50%, а три рулона, которыми мы оклеили остальные стены, удалось приобрести со скидкой в 30%.Мебель — шкаф–купе, комод, письменный стол, книжные полки и кровать — заказали по интернету в Красноярске, в самом начале навигации. И даже с доставкой это вышло раза в два дешевле, чем покупать то же самое в Норильске. К тому же нужную кровать — двухъярусную, с диваном и спальным местом наверху, в наших магазинах я не встречала. Единственное, что мы купили здесь, это стул на колёсиках, регулирующийся по высоте. Он обошёлся нам в 5000 рублей — на материке я точно такой же видела за 1200...Также на материке мы купили один самых главных атрибутов первоклассника — школьный рюкзак. Ранец с удобной ортопедической спинкой обошёлся нам на распродаже в 2500 рублей. При выборе я учла, что его вес без учебников для учащихся младшей школы должен быть не более 700 граммов. Стоит отметить, что оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребёнка составляет один к десяти. Так, рюкзак с учебниками в 1–2–м классах должен весить не более 2200 граммов. Вес ежедневного комплекта учебных книг и принадлежностей для письма не должен превышать: для 1–2–го классов — 1,5 килограмма; 3–4–го — 2 килограмма; 5–6–го — 2,5 килограмма; 7–8–го — 3,5 килограмма; 9–11–го — 4 килограмма. Пока сложно сказать, удастся ли уложиться в рекомендованные Роспотребнадзором нормы, так как мы ещё не получили книжки.А ещё специалисты Роспотребнадзора советуют после занятий дать ребёнку отдохнуть не менее двух часов. Желательно основную часть этого времени провести на свежем воздухе. Кстати, наш школьный двор отгорожен от проезжей части забором, что очень удобно.Недорого нам обошлись школьные одежда, обувь и канцелярские принадлежности — потому что покупали их не в сезон и скидка доходила до 70%. Сегодня же в Норильске за рубашку придётся отдать не меньше 1000 рублей, за костюм — от 3000, за брюки — от 1500, за сменную обувь и кроссовки для занятий физкультурой — от 2000 рублей.Понимая, что я неплохо сэкономила, позволила себе купить сыну новый конструктор за 2500 рублей и энциклопедию футбола за 60, для того чтобы ему было чем заняться после школы — тот же Роспотребнадзор рекомендует ученикам младшей школы тратить на домашнее задание не более полутора часов в день.Отмечу, что на всё необходимое я потратила около 15 000 рублей. Причём 3000 мне в качестве материальной помощи выделил профсоюзный комитет нашего учреждения, за что ему огромное спасибо!Интереса ради посмотрела, что пишут о стоимости сборов школьников к учебному году российские СМИ. ТАСС со ссылкой на президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонину Цицулину сообщает, что москвичи тратят на это дело не менее 10 000 рублей. По информации РИА «Новости», средняя цена базового набора российского школьника, состоящего из пенала, рюкзака и школьной формы, составляет 2619 рублей. А сайт 5–tv.ru утверждает: если отталкиваться от минимальных требований, подготовка мальчика к начальной школе выльется в 21 000 рублей. Ну а мурманское информагентство nord–news.ru выяснило, что набор первоклассника для жителей Заполярья в среднем обходится в 30–40 тысяч рублей...

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