[Индекс номера 128 (29.08.2019)]

 Вопрос недели 
Ваше 1 сентября ? каким оно было?

1 сентября – День Знаний

Елена, творческий человек:
– Моё 1 сентября было волнительным и немного нервным. Мама боялась опоздать, что–то забыть. Я понимала, что сегодня иду в школу, но не могла сообразить, отчего так сильно встревожены взрослые. Сама переживала о том, что не смогу вручить тяжёлый букет учительнице, или вручу, но не той. Я боялась перепутать классы, а ещё сдавливали ноги новенькие туфли. Помню, как стояла на торжественной линейке и думала, за какие заслуги выбирают девочек, которые будут звонить в колокольчик. Мне очень хотелось видеть себя в этой почётной роли. Была какая–то суматоха и в то же время радость. А после первого урока мы дома всей семьёй пили чай с тортом.

Лидия, ветеринарный врач:
– Я пошла в первый класс в городе Торез Донецкой области – вот она я на фото. Стоял солнечный день. Помню волнение и огромный бант на голове, который родители накрепко закрепили на моих коротких волосах. В одной руке я держала букет астр, а в другой — огромный кожаный портфель жёлтого цвета. Такие в наших магазинах и не продавались даже. Его можно было носить через плечо или как ранец. На нём был нарисован Олег Попов в костюме заклинателя змей, он сидел с дудочкой перед кувшином. Когда портфель открывали, можно было увидеть продолжение картинки: Олега Попова, который отшатывается от кувшинчика, а оттуда выглядывает кошечка.

Александр Куленков, руководитель дирекции по реализации проектов металлургии ЗФ «Норникеля»:
– Хорошо помню 1 сентября 1979 года в родной первой школе. Тогда там было четыре первых класса по 30 учеников в каждом. Перекличку устроили на улице, не смогли уместить всех в фойе. Все дети очень нарядные: девочки в белых фартуках, мальчишки в школьных костюмах с алюминиевыми пуговицами, очень много цветов. На всю жизнь запомнил и мою первую учительницу Ефросинью Павловну Алыпову. Она была очень доброй, похожей на мою бабушку. Ну и, конечно, помню непередаваемое волнение, когда первый раз в жизни заходишь в школьный класс.

Юлия, специалист по рекламе:
– Мой поход в первый класс состоялся в Норильске. Форма, цветы, банты, переживающая мама... Помню, что на мне были тёплые штаны, которые никак не сочетались с красивым форменным платьем и белым фартуком. 1 сентября было холодно, тротуар покрылся коркой льда, изо рта шёл пар, руки, державшие букет, замерзали. Но были и огромные глаза, и удивление от осознания того, что ты с друзьями из своего двора идёшь в один класс. Я помню трепетное и какое–то хрупкое ощущение новой жизни, понимание того, что завтра всё будет иначе. И оно повторяется всякий раз, когда я оказываюсь на пороге чего–то нового.

Наталья Дедина, основательница «Норильского землячества» в Белгороде:
– Очень люблю 1 сентября — это праздник для всей семьи. Я училась в 18–й школе с 1970 по 1980 год. Приятно вспомнить, как две последние недели августа мы жили в особом режиме. Штурмовали с мамой любимый магазин «Северок», покупали такие желанные тетрадки, ручки, карандаши. Примеряли школьную форму, не забывали о новых бантах, кружевах на воротничок и манжеты. И обязательно нужен был портфель. Не рюкзак, а именно портфель! Тут и цвет имел значение. Родители накануне Дня знаний покупали огромный букет в магазине «Цветы». А мне не терпелось встретиться с одноклассниками, я прямо влетела в школу. Радовалась — какая же она красивая и пахнет свежей краской.

Анна Денисова, автор детских книг:
– Я пошла в первый класс в Бишкеке. На линейке выяснилось, что меня нет в списках моего 1 «А», в который пошли мои друзья и соседи. А потом оказалось, что просто перепутали фамилии. Всякое бывает в суматохе 1 сентября. Про школу в своих книжках пока не писала, но не исключено, что ещё напишу. Сын и дочь сейчас готовятся к школе, надеюсь, что порадуют успехами. Желаю всем школьникам, учителям и родителям счастливого учебного года!

Татьяна Миронова, многодетная мама:
– К моему самому первому 1 сентября привезли из Красноярска букет гладиолусов. А ночью мама пришивала к платью нарядный воротничок и дополняла кружевом фартуки. Мы с подругой решили пойти на сбор 31 августа в моей 13–й школе при параде. А оказалось, что это просто перекличка, на которой мы казались этакими школьными принцессами. Но зато увереннее шли на линейку 1 сентября. Помню, как голосом Левитана, будто на Красной площади, вещал наш директор Виктор Иванович Соляник, и вдруг пошел первый снег, и, когда мы под музыку направились в школу, на площадке осталось множество детских следов. И добрые следы тех лет я до сих пор храню в душе.
Говорит эксперт
Маргарита Полоскова,
директор школы № 8
В первый класс я пошла в норильскую школу № 19. Причём праздника 1 сентября у меня не было. Тогда, в 1967 году, первокласснику должно было исполниться семь лет, а не шесть с половиной, как сегодня. У меня же день рождения 26 октября, и меня не приняли. Но в начале сентября стало понятно, что в школе недобор учеников, и маме сообщили, что я могу остаться. Так что мой первый учебный день выпал на 6 сентября. В принципе, ущемлённой я себя не чувствовала.
Я окончила школу № 8, где и работаю 33 года, общий мой педагогический стаж — 35 лет. Чувства педагогов, родителей и учеников к 1 сентября во все времена одинаковы: первый день учёбы, первый звонок — это знаменательные события. Первое впечатление — самое яркое, и дальнейшее отношение первоклассника к школе, процессу обучения и учителю напрямую зависит от того, как его встретят. Мы стараемся, чтобы эта встреча прошла тепло и душевно, а праздник был ярким и запоминающимся.
Также для первоклашек организуется экскурсия — мы показываем им, где находятся столовая, спортивный и актовый залы, раздевалки, библиотека, рассказываем о традициях школы и правилах поведения. Главное — чтобы ребёнок понял, что его здесь ждали, ему рады, и мы сделаем всё, для того чтобы учиться ему было приятно и комфортно.
Если говорить о цветах, которые ученики дарят педагогам 1 сентября, то получать их всегда приятно. Сколько бы лет мы ни работали в школе, и сколько бы букетов за свою жизнь нам ни вручили, ценим каждый. Правда, мне всегда очень жаль, когда срезанные цветы вянут, и приходится от них избавляться — прямо рука не поднимается. Я за то, чтобы учителям дарили горшечные растения, которыми можно будет украсить класс.
В наших школах есть ещё одна традиция: урок компании. Молодые специалисты «Норникеля», как правило, сотрудники шефствующих предприятий — у нас это цементный завод — рассказывают о своей работе, дарят первоклассникам подарочные наборы и книги о компании. В этом году в День знаний во всех школах региона пройдут уроки, посвящённые 85–летию Красноярского края. В школы приходят представители администрации города и депутаты. С первым учебным днём учеников и педагогов нашей школы на сей раз поздравит председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. Побывают у нас и североморцы.
Что касается единой школьной формы — жаль, что эта традиция канула в Лету. Сегодня нет жёсткого требования к одежде, мы не можем обязать родителей одевать детей каким–то определённым образом, но, к счастью, они прислушиваются к мнению учителей и покупают костюмы в деловом стиле. Если говорить о сотовых телефонах, то я не против кнопочных устройств, основная функция которых — связь. Я не приветствую гаджеты, которыми дети хвастаются друг перед другом, играют на них в игры, смотрят видео и так далее. Впрочем, сейчас все школы должны разработать положение об использовании мобильной связи на основании методических рекомендаций, утверждённых федеральными службами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и по надзору в сфере образования и науки.

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1 сентября – День Знаний

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