[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Краса и гордость

Отличная новость для норильчан. Если поторопитесь, вы ещё успеете побывать на выступлении ансамбля песни и пляски Северного флота. Артисты, уступая пожеланиям северян, дадут в Норильске три дополнительных концерта.

Впервые североморцы приезжали в Норильск четыре года назад. На этот раз прославленный ансамбль под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Акманова порадовал северян песнями о море и Севере, фольклором, русской и зарубежной классикой. Норильская публика наверняка по достоинству оценит и мастерство артистов, способных с лёгкостью работать и в эстрадном жанре. «Краса и гордость России» — не зря говорят об этих великолепных талантах. Поспешите, и вы сможете убедиться в этом сами. Сегодня зрителей ждут в 18.00 в Норильской школе искусств. Завтра в 17.00 — в Городском центре культуры. 1 сентября в 16.30 легендарный коллектив выступит в кайерканском КДЦ «Юбилейный». Горожан ожидает приятный сюрприз: вход — бесплатный, по пригласительным билетам. Их можно получить в кассах учреждений, где пройдут концерты. Стоит напомнить и о том, что всех желающих до 1 сентября приглашают на экскурсии по большому противолодочному кораблю «Вице–адмирал Кулаков» и большому десантному кораблю «Кондопога», пришвартованным на девятом причале Дудинского морского порта. Время посещения — с 10.00 до 18.00. Вход на палубу свободный, но при себе необходимо иметь паспорт.

Владимир Шиловский Фото с vk.com/ansamblsf www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Впервые североморцы приезжали в Норильск четыре года назад. На этот раз прославленный ансамбль под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Акманова порадовал северян песнями о море и Севере, фольклором, русской и зарубежной классикой. Норильская публика наверняка по достоинству оценит и мастерство артистов, способных с лёгкостью работать и в эстрадном жанре. «Краса и гордость России» — не зря говорят об этих великолепных талантах. Поспешите, и вы сможете убедиться в этом сами.Сегодня зрителей ждут в 18.00 в Норильской школе искусств. Завтра в 17.00 — в Городском центре культуры. 1 сентября в 16.30 легендарный коллектив выступит в кайерканском КДЦ «Юбилейный». Горожан ожидает приятный сюрприз: вход — бесплатный, по пригласительным билетам. Их можно получить в кассах учреждений, где пройдут концерты.Стоит напомнить и о том, что всех желающих до 1 сентября приглашают на экскурсии по большому противолодочному кораблю «Вице–адмирал Кулаков» и большому десантному кораблю «Кондопога», пришвартованным на девятом причале Дудинского морского порта. Время посещения — с 10.00 до 18.00. Вход на палубу свободный, но при себе необходимо иметь паспорт.

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