[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Старая гвардия

Качая железо

17 августа норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Монреале. Ветеран спорта входил в сборную России в возрастной группе М 65 (65–69 лет) в весовой категории до 81 кг. В результате непростой борьбы он стал бронзовым призёром соревнований с результатом: рывок — 67 кг, толчок — 80 кг, общая сумма двоеборья — 147 кг. На третью ступеньку мирового пьедестала Геннадий Мурашов поднялся уже в шестой раз.

• Родился в Рыбинске, там же окончил ремесленное училище. В Норильск приехал в возрасте 37 лет. Работает водителем на скорой помощи. • Штангой увлёкся в 16 лет, но выступать на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике начал гораздо позже. • Имеет в активе 30 международных медалей и 21 российскую. Трёхкратный чемпион Всемирных игр и чемпионатов мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира. — Позвольте для начала поздравить с очередной победой. Расскажите, как начался ваш «роман со штангой»? – Я занимаюсь штангой с юности, случай помог. Как–то раз нас направили в колхоз, поселили у одной женщины. Поутру вижу: выходит её сын на крыльцо и давай пудовые гири тягать. Раз 16 поднял. Я попробовал — раза два выжал, больше не могу. Ну, думаю, к отъезду не уступлю пареньку. Получилось. В училище потом даже пари выигрывал. А потом однажды увидел, как атлет на стадионе штангу поднимает. Думаю, вот бы и мне так! Друг показал меня тренеру, начали ходить в секцию. Тренер мне говорил: «Тебе бы в бокс пойти, резкость хорошая», я в ответ: «А что, в штанге резкость не нужна?». Он стал заниматься со мной плотнее, чем с другими, чтобы подтянуть до требуемого уровня. Впрочем, у меня и способности были, рывок хороший. Ведь штанга — это не столько сила, это — техника До армии я не успел получить звание КМС, которое в те времена позволяло пойти служить в спортивную роту, хотя на тот момент уже был призёром и чемпионом Ярославской области. Меня отправили служить на Чукотку. Тренер даже направил командиру части письмо с просьбой дать мне возможность тренироваться, поскольку «...при соответствующей подготовке Геннадий может стать сильнейшим атлетом». Штанга — это не столько сила, это — техника – А как в Норильск попали? – В 1987 году. Здесь жил брат — он, кстати, сейчас выезжает на мировые ветеранские соревнования по спортивной ходьбе, — вот и позвал в Норильск. Помню, пишет: «Тут будто земля Санникова», имея в виду, конечно, тундру, Ламу. Мы приехали семьёй, дочке 14 лет, сыну годик. А в 1991–м жена захотела на родину — ностальгия. В итоге осталась жить в Ярославской области, а я вернулся в Заполярье. Помню, ещё до выхода на международные первенства посмотрел журнал «Олимп», где были приведены протоколы выступления штангистов на крупных чемпионатах. Гляжу: результаты на чемпионате России — выполню. Европа... Сделаю! Как говорил Чапаев: маленько подучиться — и мировые осилю! Мне все вокруг твердили: «Ну кто тебя пошлёт? Сколько таких, как ты?». Но у ветеранов всё просто — деньги есть, езжай. Я так в тот журнал позже и попал: в 1998–м, будучи в отпуске, заехал в Питер на Кубок России и выступил, заняв второе место. – Много времени уделяете тренировкам? – Постоянно занимаюсь. Многие в моём возрасте жалуются на болезни, но в свои 69 я внимательно слежу за здоровьем. Свой главный рекорд я поставил в 40 лет — толкнул штангу весом 155 килограммов, а в рывке поднял 115 килограммов. На чемпионат России «Памяти маршала Георгия Жукова» я впервые вышел в 48 лет и занял там второе место. Позднее на Кубке России я стал победителем и завоевал путёвку на чемпионат Европы среди ветеранов, проходивший в Венгрии. Заняв там четвёртое место, в составе сборной России отправился на чемпионат мира в Глазго, откуда тоже привёз четвёртое место. Помню, приезжаю из Европы грустный. А мне говорят: «Ты что? Европа же, прекрасный результат!». Из Шотландии тоже невесёлый приезжаю — нет медали! А мне: «Да ты что? Мир же!» В общем, я максималист. В 2000–м в Европе стал уже вторым. А спустя два года выиграл и Всемирные игры в Австралии, и чемпионат мира. Считаю, заниматься спортом надо каждому. Приверженность спорту — показатель здорового духа нации. Да и, в конце концов, даже если вы не достанете звезду с небес, хоть мир повидаете. Я 36 раз за границей был, полпланеты объехал, 22 года подряд в разъездах. Всегда стараюсь находить время для того, чтобы посмотреть новые места. Большая часть трудового пути в Норильске связана со станцией скорой помощи – Финансирование выездов на соревнования — больной для норильчан вопрос. Есть помощь от города, «Норникеля», предпринимателей? – С деньгами, конечно, непросто. Бывали и курьёзные случаи. Как–то раз я долго не мог попасть на приём к тогдашнему руководителю города: он занят, я весь в тренировках... «Выловил» его через пару дней буквально за пиджак на станции скорой: так, мол, и так — соревнования на носу. Через два дня звонят: вам выделены средства. Парой лет позднее снова соревнования, через два дня вылет, ломаю голову, что делать: писал во все банки, везде отказали. Иду по Ленинскому, поднимаю голову и вдруг вижу большого начальника. Он меня узнал, руку жмёт. В итоге помог. Так что мысль материальна. Чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Монреале. 17 августа 2019 года – Как в Норильске обстоит дело с материально–технической базой, с тренерами? Опять же, климат мало способствует высоким достижениям... – Перед соревнованиями стараюсь недели на три выезжать на сборы в другие регионы. Тренируюсь сам. На все соревнования, особенно в Северной Америке, настраиваюсь так, чтобы победить с огромным отрывом. Помню, один из руководителей города спросил меня: «Геннадий Павлович, куда едем?». Я говорю: «В Америку: если займу первое место, американцам придётся встать под гимн России!». Тогда уже пошло ухудшение отношений между нашими странами, и американцы начали нас засуживать. Поэтому старался выступить так, чтобы у них даже шанса не было. И вот, пожалуйста: на 20 кг оторвался от второго места, а разрыв между вторым и третьим был всего 2 кг. В этом году ещё в мае был готов выиграть Россию, Европу, мир, Кубок мира. Но после чемпионата России защемило нерв в ноге, я крепился, а потом «сдался» в больницу. Пока лечился, результаты упали. Но всё же поехал на мировые состязания — думал хоть в тройку войти. Вошёл, проиграв немцу и японцу. А американец остался за мной (смеётся). Я всегда стараюсь находить время для того, чтобы посмотреть новые места – Какие планы сейчас? – Сначала — поправить здоровье. У меня есть год до чемпионата мира в Германии, чтобы вернуться за первым местом. Промежуточные этапы обойдутся без меня, поскольку я вхожу в Зал славы России как ветеран тяжёлой атлетики. Для этого надо набрать 100 баллов. Кажется, немного, но если победа в чемпионате мира даёт только шесть очков, прикиньте, сколько надо осилить всего? То–то же. Я недавно посчитал свои достижения — на шести листах уместились. И не заметил, как набрал столько очков: обычно же как бывает — выступил и забыл, дальше готовишься. Знаете, я и после 70 сдаваться не собираюсь!

Татьяна Зачупейко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я занимаюсь штангой с юности, случай помог. Как–то раз нас направили в колхоз, поселили у одной женщины. Поутру вижу: выходит её сын на крыльцо и давай пудовые гири тягать. Раз 16 поднял. Я попробовал — раза два выжал, больше не могу. Ну, думаю, к отъезду не уступлю пареньку. Получилось. В училище потом даже пари выигрывал. А потом однажды увидел, как атлет на стадионе штангу поднимает. Думаю, вот бы и мне так! Друг показал меня тренеру, начали ходить в секцию. Тренер мне говорил: «Тебе бы в бокс пойти, резкость хорошая», я в ответ: «А что, в штанге резкость не нужна?». Он стал заниматься со мной плотнее, чем с другими, чтобы подтянуть до требуемого уровня. Впрочем, у меня и способности были, рывок хороший. Ведь штанга — это не столько сила, это — техникаДо армии я не успел получить звание КМС, которое в те времена позволяло пойти служить в спортивную роту, хотя на тот момент уже был призёром и чемпионом Ярославской области. Меня отправили служить на Чукотку. Тренер даже направил командиру части письмо с просьбой дать мне возможность тренироваться, поскольку «...при соответствующей подготовке Геннадий может стать сильнейшим атлетом».– В 1987 году. Здесь жил брат — он, кстати, сейчас выезжает на мировые ветеранские соревнования по спортивной ходьбе, — вот и позвал в Норильск. Помню, пишет: «Тут будто земля Санникова», имея в виду, конечно, тундру, Ламу. Мы приехали семьёй, дочке 14 лет, сыну годик. А в 1991–м жена захотела на родину — ностальгия. В итоге осталась жить в Ярославской области, а я вернулся в Заполярье.Помню, ещё до выхода на международные первенства посмотрел журнал «Олимп», где были приведены протоколы выступления штангистов на крупных чемпионатах. Гляжу: результаты на чемпионате России — выполню. Европа... Сделаю! Как говорил Чапаев: маленько подучиться — и мировые осилю! Мне все вокруг твердили: «Ну кто тебя пошлёт? Сколько таких, как ты?». Но у ветеранов всё просто — деньги есть, езжай. Я так в тот журнал позже и попал: в 1998–м, будучи в отпуске, заехал в Питер на Кубок России и выступил, заняв второе место.– Постоянно занимаюсь. Многие в моём возрасте жалуются на болезни, но в свои 69 я внимательно слежу за здоровьем. Свой главный рекорд я поставил в 40 лет — толкнул штангу весом 155 килограммов, а в рывке поднял 115 килограммов.На чемпионат России «Памяти маршала Георгия Жукова» я впервые вышел в 48 лет и занял там второе место. Позднее на Кубке России я стал победителем и завоевал путёвку на чемпионат Европы среди ветеранов, проходивший в Венгрии. Заняв там четвёртое место, в составе сборной России отправился на чемпионат мира в Глазго, откуда тоже привёз четвёртое место. Помню, приезжаю из Европы грустный. А мне говорят: «Ты что? Европа же, прекрасный результат!». Из Шотландии тоже невесёлый приезжаю — нет медали! А мне: «Да ты что? Мир же!» В общем, я максималист. В 2000–м в Европе стал уже вторым. А спустя два года выиграл и Всемирные игры в Австралии, и чемпионат мира. Считаю, заниматься спортом надо каждому. Приверженность спорту — показатель здорового духа нации. Да и, в конце концов, даже если вы не достанете звезду с небес, хоть мир повидаете. Я 36 раз за границей был, полпланеты объехал, 22 года подряд в разъездах. Всегда стараюсь находить время для того, чтобы посмотреть новые места.– С деньгами, конечно, непросто. Бывали и курьёзные случаи. Как–то раз я долго не мог попасть на приём к тогдашнему руководителю города: он занят, я весь в тренировках... «Выловил» его через пару дней буквально за пиджак на станции скорой: так, мол, и так — соревнования на носу. Через два дня звонят: вам выделены средства. Парой лет позднее снова соревнования, через два дня вылет, ломаю голову, что делать: писал во все банки, везде отказали. Иду по Ленинскому, поднимаю голову и вдруг вижу большого начальника. Он меня узнал, руку жмёт. В итоге помог. Так что мысль материальна.– Перед соревнованиями стараюсь недели на три выезжать на сборы в другие регионы. Тренируюсь сам. На все соревнования, особенно в Северной Америке, настраиваюсь так, чтобы победить с огромным отрывом. Помню, один из руководителей города спросил меня: «Геннадий Павлович, куда едем?». Я говорю: «В Америку: если займу первое место, американцам придётся встать под гимн России!». Тогда уже пошло ухудшение отношений между нашими странами, и американцы начали нас засуживать. Поэтому старался выступить так, чтобы у них даже шанса не было. И вот, пожалуйста: на 20 кг оторвался от второго места, а разрыв между вторым и третьим был всего 2 кг.В этом году ещё в мае был готов выиграть Россию, Европу, мир, Кубок мира. Но после чемпионата России защемило нерв в ноге, я крепился, а потом «сдался» в больницу. Пока лечился, результаты упали. Но всё же поехал на мировые состязания — думал хоть в тройку войти. Вошёл, проиграв немцу и японцу. А американец остался за мной (смеётся).– Сначала — поправить здоровье. У меня есть год до чемпионата мира в Германии, чтобы вернуться за первым местом. Промежуточные этапы обойдутся без меня, поскольку я вхожу в Зал славы России как ветеран тяжёлой атлетики. Для этого надо набрать 100 баллов. Кажется, немного, но если победа в чемпионате мира даёт только шесть очков, прикиньте, сколько надо осилить всего? То–то же. Я недавно посчитал свои достижения — на шести листах уместились. И не заметил, как набрал столько очков: обычно же как бывает — выступил и забыл, дальше готовишься. Знаете, я и после 70 сдаваться не собираюсь!

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