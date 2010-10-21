[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Образование

Большие перемены

В России 1 сентября за парты сядет рекордное число школьников — 16,5 миллиона, а также около четырёх миллионов студентов. Какие новации ждут школы и вузы? Что сулит учащимся нынешний год? Ответ на эти вопросы поищем в печатных и электронных российских СМИ.







«Я поведу тебя в музей...» С сентября в школах начнут преподавать второй иностранный там, где его не было и есть такая возможность, сообщает издание. В программы разных регионов добавятся родной язык и родная литература плюс шахматы. Помимо этого, по всем школьным предметам разрабатываются (а по некоторым — уже утверждены) новые концепции, которые сделают уроки более современными и продвинутыми. «Возьмём технологию, или труд. Роботы–помощники, промышленный дизайн, «умный дом», 3D–печать — всё это постепенно входит в школьные программы, — перечисляет новшества «Российская газета». — А сами уроки технологии теперь будут проходить не только в классах, но и на площадке суперсовременных детских технопарков «Кванториум». Такие центры научно–технического творчества появятся в каждом крупном городе». Для учеников младших и средних классов организован «Культурный норматив». Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в дневнике. Кстати, цифровые музеи, театры, библиотеки станут доступны на сайте Российской электронной школы. Это единая информационно–образовательная платформа, которая объединит учеников, учителей и родителей по всей стране. Планируется, что она даст равный доступ к качественному образованию каждому ребёнку, так как содержит полный курс уроков по всем школьным предметам, составленных лучшими педагогами России. Это почти 100 тысяч уникальных задач. Плюс — почти пять тысяч учебных материалов: тесты, виртуальные лаборатории, обучающие видео и аудио. Пользоваться ими можно хоть в классе, хоть дома. Из других нововведений — все регионы получат рекомендации, как использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям предложат переводить гаджеты в режим «без звука». Кроме того, личные мобильники ученикам могут запретить на уроке. В школах должны быть выделены специальные места для хранения девайсов и продуманы способы связи с родителями. Как вариант — дежурный телефон у учителя на столе. Но это только рекомендации, уточняет издание. Окончательное решение должна принимать сама школа. Педагогов также ждёт много нового. Во–первых, появятся должности старшего и ведущего учителя. Старший будет методически сопровождать работу коллег, участвовать в разработке индивидуальных программ. Ведущий — выступит наставником для молодых учителей, поможет им войти в профессию. Помимо этого, студентам разрешат вести уроки в школе и получать за это зарплату. А вообще, нагрузка на учителей должна серьёзно снизиться. Министерство просвещения подготовило поправки в законодательство, которые оставят педагогу только четыре документа: рабочую программу, тематический план урока, электронный журнал и электронный дневник. А всевозможными отчётами, которые занимали у педагога уйму времени, будет заниматься администрация школы.







Экзамены усложнят Если предыдущие реформы затрагивали в большей степени учеников младших классов, то это новшество актуально уже для выпускников средней школы: в ОГЭ (том, что ещё несколько лет назад называлось ГИА) пересмотрят варианты контрольно–измерительных материалов — КИМов. Как поясняют «Санкт–Петербургские ведомости», аттестационной комиссии задания для экзаменуемых показались недостаточно сложными. Поэтому с 2020 года «простые» вопросы, где необходимо выбрать один верный ответ, сократят, а также изменят количество заданий. Коснутся нововведения и итоговых баллов — их минимальный и максимальный пороги собираются пересмотреть. Издание напоминает: уже во многих школах и гимназиях начиная с пятого класса предметы делятся на обязательные — те, которые спонсирует государство, и по выбору — платные занятия, стоящие родителям некоторой денежной суммы. Тенденция к более творческому характеру образования и возможности детского саморазвития негласно предполагает, что рано или поздно эта система придёт в каждую школу. Также вполне возможно повсеместное введение шестидневки даже для учреждений, сумевших отказаться от этого графика. Связано это с увеличением нагрузки — часть новых предметов, вероятно, придётся вынести на субботу.





Ошибок в учебниках станет меньше «После утверждения стандартов, а это планируется сделать к концу 2019–го, мы организуем работу по обновлению примерных основных программ. Эта работа должна завершиться во втором квартале 2020 года», — цитирует министра просвещения России Ольгу Васильеву со ссылкой на портал regnum.ru Международный информационный центр «Новости России». Новые образовательные стандарты для средней школы чётко зафиксируют, что и в каком классе учитель должен дать ребёнку. Помимо этого эксперты рассматривают возможность введения в стандарты оценки индивидуального прогресса учеников, чтобы можно было видеть их динамику, обеспечить усложнение знаний, соотнести друг с другом учебный материал по разным предметам, проработать всё, что связано с метапредметными результатами — то есть знаниями и умениями вообще, а не конкретно по химии или географии. По этому пути идёт весь мир. Вслед за стандартами обновятся и образовательные программы по всем предметам, а также учебники. Ошибок в них станет меньше. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали добро.

Свой взгляд Елена Попова, журналист, внештатный автор «ЗП» Амбициозная цель — сделать образование в нашей стране сильнейшим в мире — давно не даёт спать великим российским умам. И я могу понять, чем это вызвано. «Более 25% российских школьников оканчивают 9–й класс, не обладая минимальным набором функциональных умений, необходимых для успеха в жизни. Как правило, в дальнейшем отставание только усиливается... Для страны это означает потери минимум 15% ВВП и несёт риски подрыва социальной устойчивости. В странах–лидерах соответствующие потери в два–три раза ниже: доля функционально неуспешных там — не более 8–10%» — такие данные приводятся в докладе Высшей школы экономики и Центра стратегических разработок, где подробно расписано, что нужно изменить в системе российского образования к лучшему. Речь там идёт, в частности, и о поддержке раннего развития, и о школе цифрового века, и о повышении самостоятельности и мотивации «в рамках действующих образовательных стандартов» и даже о непонятной для меня «новой грамотности» и «метапредметных навыках»... Доклад «вышки», а по сути — реформа российского образования, нацелен на перспективу. А между тем определённые нововведения появятся в наших школах уже с понедельника. Реакция на них у родителей и учеников зачастую неоднозначная. Так, например, в начальной школе с этого учебного года вводится такой урок, как шахматы. Отличная, на первый взгляд, инициатива! Если бы не один нюанс: новым предметом заменят третий на неделе час физкультуры у первоклашек. Что для Норильска, где ввиду климатических условий дети и так очень мало двигаются, не так уж и хорошо. Хотя плюсы от шахмат действительно очевидны. Чего не скажешь о втором иностранном языке как обязательном предмете. Вот как быть в ситуации, к примеру, когда ребёнок заведомый «технарь» и ему с одним–то английским дай бог управиться? Может, стоило бы всё–таки сделать упор на развитии эффективных методик преподавания одного иностранного? Скажу, что даже в этом случае мы не будем выглядеть хуже ряда европейских стран. В Испании и Италии — для меня это недавно стало открытием — люди говорят только на родном языке, очень мало кто может хотя бы сносно общаться на английском. Где родители, заинтересованные в качественном обучении своих детей и вынужденные в связи с этим нередко обращаться к услугам репетиторов по английскому, будут искать педагогов– «немцев», «французов» или «испанцев», особенно в небольших городах? И многие ли из родителей это в принципе потянут, учитывая, что есть ещё основные — более важные предметы, по которым тоже зачастую нужны репетиторы? Боюсь, что может получиться как в известной поговорке про двух зайцев... Хотя инициатива, не буду спорить, похвальная. Одно успокаивает: министерство оставляет за школами право вводить второй иностранный язык поэтапно, по мере готовности. Что ещё предусмотрено нововведениями? Что в школах с нового учебного года активно будут использовать цифровые технологии. Это и переход к электронным книгам, и трансляция онлайн–уроков, и создание учителями сайтов, и VR–очки... Аргументы государственных деятелей весомы — на дворе двадцать первый век, наука не стоит на месте, мы должны идти в ногу со временем, школа должна соответствовать. Но не перегибают ли у нас палку, увлекаясь количеством преобразований и забывая о пресловутом качестве образования? Время покажет.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда С сентября в школах начнут преподавать второй иностранный там, где его не было и есть такая возможность, сообщает издание. В программы разных регионов добавятся родной язык и родная литература плюс шахматы. Помимо этого, по всем школьным предметам разрабатываются (а по некоторым — уже утверждены) новые концепции, которые сделают уроки более современными и продвинутыми.«Возьмём технологию, или труд. Роботы–помощники, промышленный дизайн, «умный дом», 3D–печать — всё это постепенно входит в школьные программы, — перечисляет новшества «Российская газета». — А сами уроки технологии теперь будут проходить не только в классах, но и на площадке суперсовременных детских технопарков «Кванториум». Такие центры научно–технического творчества появятся в каждом крупном городе».Для учеников младших и средних классов организован «Культурный норматив». Ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в дневнике. Кстати, цифровые музеи, театры, библиотеки станут доступны на сайте Российской электронной школы. Это единая информационно–образовательная платформа, которая объединит учеников, учителей и родителей по всей стране. Планируется, что она даст равный доступ к качественному образованию каждому ребёнку, так как содержит полный курс уроков по всем школьным предметам, составленных лучшими педагогами России. Это почти 100 тысяч уникальных задач. Плюс — почти пять тысяч учебных материалов: тесты, виртуальные лаборатории, обучающие видео и аудио. Пользоваться ими можно хоть в классе, хоть дома. Из других нововведений — все регионы получат рекомендации, как использовать смартфоны в школах. И детям, и учителям предложат переводить гаджеты в режим «без звука». Кроме того, личные мобильники ученикам могут запретить на уроке. В школах должны быть выделены специальные места для хранения девайсов и продуманы способы связи с родителями. Как вариант — дежурный телефон у учителя на столе. Но это только рекомендации, уточняет издание. Окончательное решение должна принимать сама школа.Педагогов также ждёт много нового. Во–первых, появятся должности старшего и ведущего учителя. Старший будет методически сопровождать работу коллег, участвовать в разработке индивидуальных программ. Ведущий — выступит наставником для молодых учителей, поможет им войти в профессию. Помимо этого, студентам разрешат вести уроки в школе и получать за это зарплату.А вообще, нагрузка на учителей должна серьёзно снизиться. Министерство просвещения подготовило поправки в законодательство, которые оставят педагогу только четыре документа: рабочую программу, тематический план урока, электронный журнал и электронный дневник. А всевозможными отчётами, которые занимали у педагога уйму времени, будет заниматься администрация школы.Если предыдущие реформы затрагивали в большей степени учеников младших классов, то это новшество актуально уже для выпускников средней школы: в ОГЭ (том, что ещё несколько лет назад называлось ГИА) пересмотрят варианты контрольно–измерительных материалов — КИМов. Как поясняют «Санкт–Петербургские ведомости», аттестационной комиссии задания для экзаменуемых показались недостаточно сложными. Поэтому с 2020 года «простые» вопросы, где необходимо выбрать один верный ответ, сократят, а также изменят количество заданий. Коснутся нововведения и итоговых баллов — их минимальный и максимальный пороги собираются пересмотреть.Издание напоминает: уже во многих школах и гимназиях начиная с пятого класса предметы делятся на обязательные — те, которые спонсирует государство, и по выбору — платные занятия, стоящие родителям некоторой денежной суммы. Тенденция к более творческому характеру образования и возможности детского саморазвития негласно предполагает, что рано или поздно эта система придёт в каждую школу. Также вполне возможно повсеместное введение шестидневки даже для учреждений, сумевших отказаться от этого графика. Связано это с увеличением нагрузки — часть новых предметов, вероятно, придётся вынести на субботу.«После утверждения стандартов, а это планируется сделать к концу 2019–го, мы организуем работу по обновлению примерных основных программ. Эта работа должна завершиться во втором квартале 2020 года», — цитирует министра просвещения России Ольгу Васильеву со ссылкой на портал regnum.ru Международный информационный центр «Новости России».Новые образовательные стандарты для средней школы чётко зафиксируют, что и в каком классе учитель должен дать ребёнку. Помимо этого эксперты рассматривают возможность введения в стандарты оценки индивидуального прогресса учеников, чтобы можно было видеть их динамику, обеспечить усложнение знаний, соотнести друг с другом учебный материал по разным предметам, проработать всё, что связано с метапредметными результатами — то есть знаниями и умениями вообще, а не конкретно по химии или географии. По этому пути идёт весь мир.Вслед за стандартами обновятся и образовательные программы по всем предметам, а также учебники. Ошибок в них станет меньше. Положительное заключение любому изданию будет выдаваться всего на пять лет. При этом эксперты будут нести персональную ответственность за любой учебник, которому они дали добро.

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