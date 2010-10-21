[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



1 сентября — День знаний

Приглашение за парту

Все норильские школы готовы к приёму учеников. В этом году на проведение ремонтных работ в учреждениях общего и дополнительного образования было выделено более 116 миллионов рублей.

На капитальный ремонт затрачено 25 миллионов 374 тысячи рублей, на текущий — 30 миллионов 473 тысячи рублей, на обеспечение пожарной безопасности — более 35 миллионов, на асфальтировку — чуть больше 24 миллионов рублей. Приёмка школ проходила с 12 по 22 августа. По её итогам все 37 образовательных учреждений Большого Норильска и шесть учреждений допобразования комиссия признала готовыми к началу учебного года без замечаний. – Информация об этом направлена в министерство образования Красноярского края, а педагоги ждут ребят 2 сентября, — сообщила Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — У нас была небольшая заминка по трём учреждениям: гимназии № 11, школе № 43 и школе–интернату № 2, тем не менее все ремонтные работы завершены в срок. Комиссия проверяла объекты очень тщательно. В большинстве школ проводился косметический ремонт: где–то подкрашивали лестничные пролёты, приводили в надлежащее состояние школьные кабинеты. В некоторых помимо этого установили противопожарную сигнализацию, системы оповещения, заменили оконные блоки и так далее. Требования к организации учебного процесса удовлетворены полностью.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На капитальный ремонт затрачено 25 миллионов 374 тысячи рублей, на текущий — 30 миллионов 473 тысячи рублей, на обеспечение пожарной безопасности — более 35 миллионов, на асфальтировку — чуть больше 24 миллионов рублей.Приёмка школ проходила с 12 по 22 августа. По её итогам все 37 образовательных учреждений Большого Норильска и шесть учреждений допобразования комиссия признала готовыми к началу учебного года без замечаний.– Информация об этом направлена в министерство образования Красноярского края, а педагоги ждут ребят 2 сентября, — сообщила Ирина Матюхина, заместитель начальника управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — У нас была небольшая заминка по трём учреждениям: гимназии № 11, школе № 43 и школе–интернату № 2, тем не менее все ремонтные работы завершены в срок. Комиссия проверяла объекты очень тщательно.В большинстве школ проводился косметический ремонт: где–то подкрашивали лестничные пролёты, приводили в надлежащее состояние школьные кабинеты. В некоторых помимо этого установили противопожарную сигнализацию, системы оповещения, заменили оконные блоки и так далее. Требования к организации учебного процесса удовлетворены полностью.

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