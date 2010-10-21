Норильчане поздравили с праздником газовиков — тех, кто обеспечивает город и предприятия «Норникеля» голубым топливом.
В Городском центре культуры чествовали лучших работников «Норильскгазпрома» и «Норильсктрансгаза». Награды и звания получили 114 газовиков. Андрей Малков, заместитель главы Норильска, от лица всех горожан поблагодарил их за самоотверженный труд и вручил особо отличившимся почётные грамоты губернатора Красноярского края и главы Норильска, а также благодарственные письма. Сергей Заживнов, поздравляя газовиков, от души пожелал всем безаварийной работы.
– Газовики — люди особой закалки и стойкого характера. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие города, региона, страны, — подчеркнул Андрей Чистов, генеральный директор «Норильскгазпрома».
Среди награждённых министерскими наградами и званиями, почетными грамотами и благодарностями от руководства «Норникеля», края и города — Игорь Сотников, старший мастер управления по капитальному ремонту скважин «Норильскгазпрома». Вот уже четверть века он ремонтирует скважины Северо–Соленинского месторождения и Пелятки.
– Я с детства понимал, что это тяжёлая, но интересная работа. Моя специальность требует и знаний, и точных расчётов, и немножко интуиции. Но главное — хорошее настроение и уважение к своему делу, тогда всё получится.
Также на церемонии наградили переходящими кубками руководителей подразделений, чьи работники предложили наибольшее количество производственных инициатив.www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда