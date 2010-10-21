[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Экология

Чем дальше, тем чище

Добровольцы очистили берег озера Аян от промышленного мусора.

Отходы должны доставить в Красноярск, а затем — в пункт утилизации. Основной этап проекта «Чисто–Аян», который поддержан грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей», подходит к концу — волонтёры и сотрудники «Заповедников Таймыра» выполнили предварительные работы по очистке озера Аян от мусора, который копился там с 1990–х годов, сообщила пресс–служба Объединённой дирекции заповедников. Впрочем, окончание этого этапа — лишь первая ступень на пути к полному избавлению Аяна от бытовых и производственных отходов, оставленных геологами и промысловиками. В Объединённой дирекции уже разработан план дальнейших действий по вывозу и утилизации опасных отходов, мазута, масла, солярки. Так как этим могут заниматься только специализированные учреждения, обладающие соответствующей лицензией, был проведён тщательный мониторинг опасных отходов и найдено несколько учреждений, готовых выполнить эту работу. Следующая задача — поиск источника финансирования экологической операции: законсервированные отходы должны быть доставлены с озера Аян в Красноярск, а затем — железной дорогой до пункта утилизации. В будущем «Заповедники Таймыра» надеются войти в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014–2025 годы» в части, касающейся экологического ущерба от прошлой хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Активная фаза работы по включению в программу начнётся после основных полевых работ этого сезона, в том числе и связанных с проектом «Чисто–Аян».

Николай Кондрашов Фото участников проекта www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Основной этап проекта «Чисто–Аян», который поддержан грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей», подходит к концу — волонтёры и сотрудники «Заповедников Таймыра» выполнили предварительные работы по очистке озера Аян от мусора, который копился там с 1990–х годов, сообщила пресс–служба Объединённой дирекции заповедников.Впрочем, окончание этого этапа — лишь первая ступень на пути к полному избавлению Аяна от бытовых и производственных отходов, оставленных геологами и промысловиками. В Объединённой дирекции уже разработан план дальнейших действий по вывозу и утилизации опасных отходов, мазута, масла, солярки. Так как этим могут заниматься только специализированные учреждения, обладающие соответствующей лицензией, был проведён тщательный мониторинг опасных отходов и найдено несколько учреждений, готовых выполнить эту работу.Следующая задача — поиск источника финансирования экологической операции: законсервированные отходы должны быть доставлены с озера Аян в Красноярск, а затем — железной дорогой до пункта утилизации.В будущем «Заповедники Таймыра» надеются войти в федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014–2025 годы» в части, касающейся экологического ущерба от прошлой хозяйственной и иной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации.Активная фаза работы по включению в программу начнётся после основных полевых работ этого сезона, в том числе и связанных с проектом «Чисто–Аян».

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