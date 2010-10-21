[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Норильские ценности

Плечом к плечу

Экспозиция норильского музея боевой славы — единственного в своём роде в крае — пополнилась новыми экспонатами: карабином, парадной формой капитана третьего ранга ВМФ России, фигурами пограничника и медсестры.

Разнообразие наполнения музея, разместившегося на втором этаже Молодёжного центра Норильска, удивляет даже красноярцев. Одним из экспонатов, недавно пополнивших коллекцию, стал СКС — самозарядный карабин Симонова. Модель была разработана Сергеем Симоновым в 1944 году, а на вооружение в Советскую армию принята в 1949–м. Карабин использовался в различных вооружённых конфликтах: в Афганистане, Корее, Вьетнаме, до сих пор состоит на вооружении караулов ВОХР. Сегодня его можно увидеть в руках бойцов из Президентского полка РФ, которые несут службу на Красной площади, парадах в честь Дня Победы и на фестивалях военных оркестров. Наверняка заинтересуют посетителей манекены, выставленные в зале. Евгений Поляшенко, член «Боевого братства» рассказывает, что первые такие фигуры появились в экспозиции год назад, когда создатели музея поняли, что форма куда лучше смотрится на манекенах, чем на деревянных самодельных вешалках. Первым в их ряду стал морской пехотинец Макс, получивший имя в память о погибшем друге Поляшенко. Затем к пехотинцу присоединился боец СОБРа. Нашивки для него передали бойцы из специального отряда «Айсберг». Прототипом и вдохновителем фигуры десантника стал легендарный афганец, герой Советского союза Игорь Чмуров. Все награды, украшающие китель, — копии его регалий. Одно из последних приобретений — парадная форма морского офицера, капитана третьего ранга ВМФ России. Её передал музейщикам владелец, а привезли ценный подарок из Новосибирска неравнодушные норильчане. Обмундирование пограничника сшито по точным лекалам образца 1941 года — это форма погранвойск НКВД СССР с мельчайшими деталями: лычками, петлицами, фуражкой с синим околышем, галифе, сапогами. Завершает общую картину характерный для тех времён планшет. Историческая стилистика обмундирования сохранена полностью. Интересно, что деньги на пошив собрали норильчане — служащие погранвойск. Украшает мужскую компанию стройная фигурка девушки–санитарки. Общественники называют её Татьяной – в честь героини повести Константина Симонова «Живые и мёртвые». В мечтах создателей музея — заполучить форму военного лётчика времён ВОВ, аналогичную той, которую носили герои фильма «В бой идут одни старики». Каждый новый экспонат — это рассказ об историческом событии или личности, результат стремления норильчан, многие из которых сами были участниками военных действий или служили в определённых родах войск, сохранить память о воинской славе и передать её будущим поколениям.

Музей боевой славы находится по адресу: ул. Советская, 9а, 2–й этаж, левое крыло. На экскурсию можно записаться по телефону 8–913–505–81–44.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Разнообразие наполнения музея, разместившегося на втором этаже Молодёжного центра Норильска, удивляет даже красноярцев. Одним из экспонатов, недавно пополнивших коллекцию, стал СКС — самозарядный карабин Симонова. Модель была разработана Сергеем Симоновым в 1944 году, а на вооружение в Советскую армию принята в 1949–м. Карабин использовался в различных вооружённых конфликтах: в Афганистане, Корее, Вьетнаме, до сих пор состоит на вооружении караулов ВОХР. Сегодня его можно увидеть в руках бойцов из Президентского полка РФ, которые несут службу на Красной площади, парадах в честь Дня Победы и на фестивалях военных оркестров.Наверняка заинтересуют посетителей манекены, выставленные в зале. Евгений Поляшенко, член «Боевого братства» рассказывает, что первые такие фигуры появились в экспозиции год назад, когда создатели музея поняли, что форма куда лучше смотрится на манекенах, чем на деревянных самодельных вешалках. Первым в их ряду стал морской пехотинец Макс, получивший имя в память о погибшем друге Поляшенко. Затем к пехотинцу присоединился боец СОБРа. Нашивки для него передали бойцы из специального отряда «Айсберг».Прототипом и вдохновителем фигуры десантника стал легендарный афганец, герой Советского союза Игорь Чмуров. Все награды, украшающие китель, — копии его регалий. Одно из последних приобретений — парадная форма морского офицера, капитана третьего ранга ВМФ России. Её передал музейщикам владелец, а привезли ценный подарок из Новосибирска неравнодушные норильчане.Обмундирование пограничника сшито по точным лекалам образца 1941 года — это форма погранвойск НКВД СССР с мельчайшими деталями: лычками, петлицами, фуражкой с синим околышем, галифе, сапогами. Завершает общую картину характерный для тех времён планшет. Историческая стилистика обмундирования сохранена полностью. Интересно, что деньги на пошив собрали норильчане — служащие погранвойск.Украшает мужскую компанию стройная фигурка девушки–санитарки. Общественники называют её Татьяной – в честь героини повести Константина Симонова «Живые и мёртвые».В мечтах создателей музея — заполучить форму военного лётчика времён ВОВ, аналогичную той, которую носили герои фильма «В бой идут одни старики».Каждый новый экспонат — это рассказ об историческом событии или личности, результат стремления норильчан, многие из которых сами были участниками военных действий или служили в определённых родах войск, сохранить память о воинской славе и передать её будущим поколениям.

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