[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Ремонты

О целях и средствах

Спикер норильского парламента Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис».

Александр Пестряков: «Свместные усилия дают видимый результат — количество жалоб снизилось» В этом году «Жилкомсервис» выполняет капремонты более чем на 40 зданиях. Так, на улице Кирова, 29, подрядные организации ремонтируют кровлю и нулевой цикл. По словам и. о. генерального директора управляющей компании Ольги Сарычевой, работы ведутся в соответствии с графиком, и, несмотря на то, что процесс очень шумный, жильцы относятся к этому с пониманием. – Проблему протекающих кровель нам удалось решить почти полностью: за последние два года мы залатали большинство прогнивших крыш. Сейчас основной бедой могу назвать продувание газозолобетонных панелей в хрущёвках, — рассказала Ольга Сарычева. Как отметил Александр Пестряков, в случае продуваемости фасадов панельных домов одной лишь герметизацией стыков не обойтись: крошатся сами панели, давно отслужившие свой срок. Поэтому требуется капитальный ремонт фасада дома, а это дорогостоящая работа, и единовременно отремонтировать все холодные дома не получится. – Муниципалитет в рамках местной программы ежегодно выделяет деньги на ремонт фасадов, какие–то дома удаётся привести в порядок за счёт регоператора. Однако мы прекрасно понимаем, что этих мер недостаточно и необходимо строить новые дома взамен пришедших в негодность, — заявил он. Помимо капитальных ремонтов «ЖКС» занимается и текущими: в 2019 году компания отремонтирует более шести тысяч квадратных метров металлических кровель и почти семь с половиной тысячи — мягких, загерметизирует более семи тысяч погонных метров стыков стеновых панелей и обновит 44 подъезда. Также этим летом УК совместно с волонтёрами установила в нескольких дворах специальные урны для отходов жизнедеятельности животных и взяла на себя обязательство безвозмездно обслуживать эти урны. Александр Пестряков обратил внимание на то, что ремонт подъездов в жилых домах — один из наиболее эффективных способов создания комфортных условий проживания. Он сообщил, что, учитывая важность этой работы, городской Совет выступил с инициативой о создании муниципальной программы по ремонту подъездов на условиях софинансирования данных работ управляющими компаниями и собственниками. Ожидается, что данная программа после проведения всех необходимых расчётов сможет стартовать в Норильске уже с 2021 года. По мнению спикера местного парламента, это будет серьёзным подспорьем для управляющих компаний, поскольку средств на проведение ремонта в подъездах всегда не хватает. В 2019 году компания отремонтирует более 6000 кв. м металлических кровель Подводя итоги выездного рабочего совещания, председатель горсовета рекомендовал руководству УК активнее работать с собственниками в части благоустройства придомовых территорий и продолжать комплексную работу по ремонту подъездов жилых домов: – «ЖКС» — управляющая компания с самой большой в Норильске территорией обслуживания, поэтому им приходится непросто в плане приведения в порядок жилого фонда, который долгое время обслуживался не слишком хорошо. Муниципалитет старается идти коммунальщикам навстречу и по мере возможности выделять бюджетные средства на ремонт самых проблемных домов. Эти совместные усилия дают видимый результат — количество жалоб от жителей значительно снизилось, — резюмировал Александр Пестряков.

Марина Андриюк Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Светланы Полуниной www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этом году «Жилкомсервис» выполняет капремонты более чем на 40 зданиях. Так, на улице Кирова, 29, подрядные организации ремонтируют кровлю и нулевой цикл. По словам и. о. генерального директора управляющей компании Ольги Сарычевой, работы ведутся в соответствии с графиком, и, несмотря на то, что процесс очень шумный, жильцы относятся к этому с пониманием.– Проблему протекающих кровель нам удалось решить почти полностью: за последние два года мы залатали большинство прогнивших крыш. Сейчас основной бедой могу назвать продувание газозолобетонных панелей в хрущёвках, — рассказала Ольга Сарычева.Как отметил Александр Пестряков, в случае продуваемости фасадов панельных домов одной лишь герметизацией стыков не обойтись: крошатся сами панели, давно отслужившие свой срок. Поэтому требуется капитальный ремонт фасада дома, а это дорогостоящая работа, и единовременно отремонтировать все холодные дома не получится.– Муниципалитет в рамках местной программы ежегодно выделяет деньги на ремонт фасадов, какие–то дома удаётся привести в порядок за счёт регоператора. Однако мы прекрасно понимаем, что этих мер недостаточно и необходимо строить новые дома взамен пришедших в негодность, — заявил он.Помимо капитальных ремонтов «ЖКС» занимается и текущими: в 2019 году компания отремонтирует более шести тысяч квадратных метров металлических кровель и почти семь с половиной тысячи — мягких, загерметизирует более семи тысяч погонных метров стыков стеновых панелей и обновит 44 подъезда. Также этим летом УК совместно с волонтёрами установила в нескольких дворах специальные урны для отходов жизнедеятельности животных и взяла на себя обязательство безвозмездно обслуживать эти урны.Александр Пестряков обратил внимание на то, что ремонт подъездов в жилых домах — один из наиболее эффективных способов создания комфортных условий проживания. Он сообщил, что, учитывая важность этой работы, городской Совет выступил с инициативой о создании муниципальной программы по ремонту подъездов на условиях софинансирования данных работ управляющими компаниями и собственниками. Ожидается, что данная программа после проведения всех необходимых расчётов сможет стартовать в Норильске уже с 2021 года. По мнению спикера местного парламента, это будет серьёзным подспорьем для управляющих компаний, поскольку средств на проведение ремонта в подъездах всегда не хватает.Подводя итоги выездного рабочего совещания, председатель горсовета рекомендовал руководству УК активнее работать с собственниками в части благоустройства придомовых территорий и продолжать комплексную работу по ремонту подъездов жилых домов:– «ЖКС» — управляющая компания с самой большой в Норильске территорией обслуживания, поэтому им приходится непросто в плане приведения в порядок жилого фонда, который долгое время обслуживался не слишком хорошо. Муниципалитет старается идти коммунальщикам навстречу и по мере возможности выделять бюджетные средства на ремонт самых проблемных домов. Эти совместные усилия дают видимый результат — количество жалоб от жителей значительно снизилось, — резюмировал Александр Пестряков.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















