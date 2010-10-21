[Индекс номера 129 (30.08.2019)]

 Ремонты 
О целях и средствах

Спикер норильского парламента Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис».
Александр Пестряков: «Свместные усилия дают
видимый результат — количество жалоб снизилось»
В этом году «Жилкомсервис» выполняет капремонты более чем на 40 зданиях. Так, на улице Кирова, 29, подрядные организации ремонтируют кровлю и нулевой цикл. По словам и. о. генерального директора управляющей компании Ольги Сарычевой, работы ведутся в соответствии с графиком, и, несмотря на то, что процесс очень шумный, жильцы относятся к этому с пониманием.
– Проблему протекающих кровель нам удалось решить почти полностью: за последние два года мы залатали большинство прогнивших крыш. Сейчас основной бедой могу назвать продувание газозолобетонных панелей в хрущёвках, — рассказала Ольга Сарычева.
Как отметил Александр Пестряков, в случае продуваемости фасадов панельных домов одной лишь герметизацией стыков не обойтись: крошатся сами панели, давно отслужившие свой срок. Поэтому требуется капитальный ремонт фасада дома, а это дорогостоящая работа, и единовременно отремонтировать все холодные дома не получится.
– Муниципалитет в рамках местной программы ежегодно выделяет деньги на ремонт фасадов, какие–то дома удаётся привести в порядок за счёт регоператора. Однако мы прекрасно понимаем, что этих мер недостаточно и необходимо строить новые дома взамен пришедших в негодность, — заявил он.
Помимо капитальных ремонтов «ЖКС» занимается и текущими: в 2019 году компания отремонтирует более шести тысяч квадратных метров металлических кровель и почти семь с половиной тысячи — мягких, загерметизирует более семи тысяч погонных метров стыков стеновых панелей и обновит 44 подъезда. Также этим летом УК совместно с волонтёрами установила в нескольких дворах специальные урны для отходов жизнедеятельности животных и взяла на себя обязательство безвозмездно обслуживать эти урны.
Александр Пестряков обратил внимание на то, что ремонт подъездов в жилых домах — один из наиболее эффективных способов создания комфортных условий проживания. Он сообщил, что, учитывая важность этой работы, городской Совет выступил с инициативой о создании муниципальной программы по ремонту подъездов на условиях софинансирования данных работ управляющими компаниями и собственниками. Ожидается, что данная программа после проведения всех необходимых расчётов сможет стартовать в Норильске уже с 2021 года. По мнению спикера местного парламента, это будет серьёзным подспорьем для управляющих компаний, поскольку средств на проведение ремонта в подъездах всегда не хватает.
В 2019 году компания отремонтирует более 6000 кв. м металлических кровель
Подводя итоги выездного рабочего совещания, председатель горсовета рекомендовал руководству УК активнее работать с собственниками в части благоустройства придомовых территорий и продолжать комплексную работу по ремонту подъездов жилых домов:
– «ЖКС» — управляющая компания с самой большой в Норильске территорией обслуживания, поэтому им приходится непросто в плане приведения в порядок жилого фонда, который долгое время обслуживался не слишком хорошо. Муниципалитет старается идти коммунальщикам навстречу и по мере возможности выделять бюджетные средства на ремонт самых проблемных домов. Эти совместные усилия дают видимый результат — количество жалоб от жителей значительно снизилось, — резюмировал Александр Пестряков.

Марина Андриюк
Фото Ирины ЯРИНСКОЙ и Светланы Полуниной
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Отличная новость для норильчан. Если поторопитесь, вы ещё успеете побывать на выступлении ансамбля песни и пляски Северного флота. Артисты, уступая пожеланиям северян, дадут в Норильске три дополнительных концерта.

1 сентября — День знаний 
Все норильские школы готовы к приёму учеников. В этом году на проведение ремонтных работ в учреждениях общего и дополнительного образования было выделено более 116 миллионов рублей.

1 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности 
Норильчане поздравили с праздником газовиков — тех, кто обеспечивает город и предприятия «Норникеля» голубым топливом.

Экология 
Добровольцы очистили берег озера Аян от промышленного мусора.

Норильские ценности 
Экспозиция норильского музея боевой славы — единственного в своём роде в крае — пополнилась новыми экспонатами: карабином, парадной формой капитана третьего ранга ВМФ России, фигурами пограничника и медсестры.

Ремонты 
Спикер норильского парламента Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис».

Перспективы 
Норильчанам напоминают о том, что они могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды». Заявки принимаются до 15 ноября.

Промплощадка 
Плотникам, бетонщикам, монтажникам и электрогазосварщикам ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта» доверяют работы на самых сложных объектах, таких как Талнахская обогатительная фабрика. Они же прокладывают нити газопроводов.

Профи 
Очередным конкурсом профессионального мастерства ознаменовалась прошедшая неделя в «Норильскникельремонте». На этот раз за право назваться лучшим боролись слесари–ремонтники из шести подразделений предприятия.

Старая гвардия 
17 августа норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Монреале. Ветеран спорта входил в сборную России в возрастной группе М 65 (65–69 лет) в весовой категории до 81 кг. В результате непростой борьбы он стал бронзовым призёром соревнований с результатом: рывок — 67 кг, толчок — 80 кг, общая сумма двоеборья — 147 кг. На третью ступеньку мирового пьедестала Геннадий Мурашов поднялся уже в шестой раз.

Образование 
В России 1 сентября за парты сядет рекордное число школьников — 16,5 миллиона, а также около четырёх миллионов студентов. Какие новации ждут школы и вузы? Что сулит учащимся нынешний год? Ответ на эти вопросы поищем в печатных и электронных российских СМИ.

Новости:
 30 августа 2019 
16:59 Предприятие НТЭК не соблюдает требования санитарного и антитабачного законодательства.
16:56 Норильские каратисты стали одними из сильнейших в России.
16:18 Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.
15:49 Налоговая служба создаёт промостраницу для помощи с налогами.
15:49 В МФК «Норильский никель» новый вратарь. Контракт с клубом подписал вратарь Аркадий Сытик, который теперь будет играть под номером 99.
15:46 Реконструкция Усть-Хантайской ГЭС близится к завершению.
15:18 Выставки, кинопоказы, мастер-классы: Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти совместно с Музеем Норильска организуют в Норильске просветительскую программу.
15:18 Месяц на подготовку: в Норильске в очередной раз пройдёт конкурс социальных проектов «Норильск 2020».
15:13 Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».
15:12 Бухгалтер одного из медучреждений Норильска два года завышала себе зарплату, украв суммарно три миллиона рублей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх