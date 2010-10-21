[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Перспективы

Не бойтесь своих желаний

Норильчанам напоминают о том, что они могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды». Заявки принимаются до 15 ноября.

А пока благоустроенным дворам радуются те горожане, кто подал заявку на участие в программе в прошлом году. Например, во дворе дома на Ленинском проспекте, 25, заменили детскую площадку, смонтировали семь светодиодных светильников и заасфальтировали участок площадью более 1600 кв. метров. Стоимость работ — 3,26 миллиона рублей, финансовое участие собственников жилья — 2% от общей стоимости работ. Как отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, при пересчёте на одну квартиру, в среднем доплата составляет 360 рублей. Деньги можно внести единовременно или в течение года. Львиную долю работ оплачивают федеральный, краевой и местный бюджеты. Это практически подарок жителям. Сегодня во дворе остались участки, выходящие за границы придомовой территории, которые ещё предстоит заасфальтировать. Как оказалось, это можно было сделать в рамках той же программы, но такого пожелания от жителей не поступало. Возможно, они просто не знали о подобной возможности. – Сейчас мы верстаем комплексную программу благоустройства города на следующий год и постараемся учесть неохваченные до сих пор территории, — пояснила Татьяна Шульгина. По словам Дарьи Кияненко, жительницы дома № 25, в УК «Город» быстро откликнулись на их инициативу. – Мы очень довольны обновлённой площадкой: она яркая, качественная, здесь можно совершенно безопасно играть. А благодаря асфальтировке двора удобно прогуливаться с колясками и санками, не боясь, что ребёнок споткнётся и упадёт, — говорит она. По инициативе жильцов благоустроен и двор на Ленинском проспекте, 27, где управляющая компания помогла своевременно провести собрание собственников жилья. Подарками от УК «Город» стали детская площадка, газон, новенькие лавочки. Чтобы войти в программу будущего года, инициативным норильчанам уже сейчас стоит обратиться в свою управляющую компанию, которая посодействует проведению собрания собственников жилья (кворум считается состоявшимся при наличии в протоколе подписей более чем половины собственников). Увы, по словам коммунальщиков, норильчане не слишком активны в таких делах, и самостоятельно организоваться не в силах. Но перспектива — благоустроенный двор — должна подстегнуть их, считает Татьяна Шульгина.

Программа утверждена до 2024 года, заявки на участие в ней принимаются ежегодно до 15 ноября в УЖКХ (ул. Севастопольская, 7). Также жильцы могут передать полномочия подачи заявки своей управляющей компании.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда А пока благоустроенным дворам радуются те горожане, кто подал заявку на участие в программе в прошлом году. Например, во дворе дома на Ленинском проспекте, 25, заменили детскую площадку, смонтировали семь светодиодных светильников и заасфальтировали участок площадью более 1600 кв. метров. Стоимость работ — 3,26 миллиона рублей, финансовое участие собственников жилья — 2% от общей стоимости работ. Как отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска, при пересчёте на одну квартиру, в среднем доплата составляет 360 рублей. Деньги можно внести единовременно или в течение года. Львиную долю работ оплачивают федеральный, краевой и местный бюджеты. Это практически подарок жителям.Сегодня во дворе остались участки, выходящие за границы придомовой территории, которые ещё предстоит заасфальтировать. Как оказалось, это можно было сделать в рамках той же программы, но такого пожелания от жителей не поступало. Возможно, они просто не знали о подобной возможности.– Сейчас мы верстаем комплексную программу благоустройства города на следующий год и постараемся учесть неохваченные до сих пор территории, — пояснила Татьяна Шульгина.По словам Дарьи Кияненко, жительницы дома № 25, в УК «Город» быстро откликнулись на их инициативу.– Мы очень довольны обновлённой площадкой: она яркая, качественная, здесь можно совершенно безопасно играть. А благодаря асфальтировке двора удобно прогуливаться с колясками и санками, не боясь, что ребёнок споткнётся и упадёт, — говорит она.По инициативе жильцов благоустроен и двор на Ленинском проспекте, 27, где управляющая компания помогла своевременно провести собрание собственников жилья. Подарками от УК «Город» стали детская площадка, газон, новенькие лавочки.Чтобы войти в программу будущего года, инициативным норильчанам уже сейчас стоит обратиться в свою управляющую компанию, которая посодействует проведению собрания собственников жилья (кворум считается состоявшимся при наличии в протоколе подписей более чем половины собственников). Увы, по словам коммунальщиков, норильчане не слишком активны в таких делах, и самостоятельно организоваться не в силах. Но перспектива — благоустроенный двор — должна подстегнуть их, считает Татьяна Шульгина.

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