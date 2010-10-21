[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Промплощадка

Мы можем всё: ломать и строить

Плотникам, бетонщикам, монтажникам и электрогазосварщикам ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта» доверяют работы на самых сложных объектах, таких как Талнахская обогатительная фабрика. Они же прокладывают нити газопроводов.

Устройство газопроводов для строителей РСТ – дело знакомое Сегодня трест занимается не только капитальными ремонтами зданий и сооружений, где он практически является монополистом, но и капстроительством. Как рассказал Заурбек Дзобаев, заместитель управляющего трестом по капитальному строительству, начиная с 2014 года наравне с коллегами они принимают участие в грандиозном проекте — реконструкции Талнахской обогатительной фабрики: – Сегодня перед Заполярным филиалом «Норникеля» стоят амбициозные задачи по увеличению объёмов переработки руды и выпуска продукции, а также по модернизации оборудования, развитию капитального строительства. А значит, и у ремонтников работы непочатый край, — говорит Дзобаев. — При запуске первой очереди в измельчительно–флотационном цехе мы приняли более 5,6 тысячи кубометров железобетона, закладывали фундаменты и монтировали опоры. Для второго пускового комплекса фирма MetsoMinerals поставила фабрике уникальную мельницу полусамоизмельчения, фундамент для которой также заливали наши специалисты. Кроме того, мы построили фундаменты, каждый из которых имеет объём более 1500 кубических метров, под вертикальные мельницы Vertimill VTM—3000 и флотационные машины, смонтировали железобетонные конструкции опор под площадки обслуживания технологического оборудования и насосные станции. Сегодня на ТОФ идёт подготовка к строительству третьего пускового комплекса. Специалисты РСТ с прошлого года демонтируют старые железобетонные конструкции, фундаменты и оборудование в отделении измельчения флотационно–измельчительного цеха. За это время им пришлось демонтировать 15 982 тонны железобетона и 258 тонн металлоконструкций: – Убирая старые конструкции и фундаменты, а это, кстати, очень сложная работа, мы готовим площадки под новое оборудование. Фактически третий пусковой комплекс будет зеркальным отражением второго: такие же мельницы, насосное оборудование и флотационные машины. Сейчас мы разрабатываем площадки под котлованы для мельниц и флотомашин, — продолжает рассказ заместитель управляющего трестом. – Конечно, ТОФ для нас — один из важнейших объектов, поэтому работать подчас приходилось в круглосуточном режиме. При этом ИФЦ — действующий цех, технологический процесс идёт без остановки, и мы старались учитывать этот нюанс. Работу доверили самым опытным и ответственным профессионалам, и они под руководством Андрея Августиновича и Николай Сызранцева справились с ней на отлично. Ещё один объект капитального строительства, которому в тресте уделяют особое внимание, — устройство газопровода от цементного до механического завода. Как известно, печи последнего работают на дизельном топливе, что и дорого, и экологически неоправданно. Поэтому было принято решение перевести завод на газ. Устройство газопроводов для строителей РСТ – дело знакомое: ещё в 2016 году они тянули трубы к строящейся водогрейной котельной станции на шахте «Скалистая» общей протяжённостью 18 километров. — В этот раз нам пришлось прокладывать нитку длиной 4 километра 215 метров, — поясняет Заурбек Дзобаев. – Геодезическую разметку делали зимой, работать приходилось в основном в непроходимой тундре. Чтобы фундаменты набрали прочность, их нужно было прогревать. Это довольно тяжёлый труд, но нам не привыкать.Для прокладки трубы понадобилось залить 1930 тонн бетона под фундаменты и смонтировать 162 тонны металлоконструкций. Сам газопровод состоит из труб диаметром от 57 мм и до 219 мм. На газопроводе работали лучшие бригады под руководством ветеранов треста Николая Костова и Михаила Власкина. У каждого из них за плечами огромный стаж работы и не один сложнейший объект. – Хочу отметить, что поставленные задачи мы выполнили, не получив серьёзных замечаний от заказчика. И я надеюсь, что при строительстве третьего пускового комплекса на ТОФ нам доверят и обустройство площадок под оборудование, и монтаж новых агрегатов. Мы же созидатели, так что можем не только ломать, но и строить. Кроме того, мы рассчитываем принять непосредственное участие в реализации «Серного проекта». Ну, а в сентябре мы начинаем строительство локальных очистных сооружений. Эти три объекта необходимы не только промышленным предприятиям, но и городу — для его стабильной жизнедеятельности, — подвёл итог Заурбек Дзобаев.

Лариса Стецевич Фото из архива РСТ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня трест занимается не только капитальными ремонтами зданий и сооружений, где он практически является монополистом, но и капстроительством. Как рассказал Заурбек Дзобаев, заместитель управляющего трестом по капитальному строительству, начиная с 2014 года наравне с коллегами они принимают участие в грандиозном проекте — реконструкции Талнахской обогатительной фабрики:– Сегодня перед Заполярным филиалом «Норникеля» стоят амбициозные задачи по увеличению объёмов переработки руды и выпуска продукции, а также по модернизации оборудования, развитию капитального строительства. А значит, и у ремонтников работы непочатый край, — говорит Дзобаев. — При запуске первой очереди в измельчительно–флотационном цехе мы приняли более 5,6 тысячи кубометров железобетона, закладывали фундаменты и монтировали опоры. Для второго пускового комплекса фирма MetsoMinerals поставила фабрике уникальную мельницу полусамоизмельчения, фундамент для которой также заливали наши специалисты. Кроме того, мы построили фундаменты, каждый из которых имеет объём более 1500 кубических метров, под вертикальные мельницы Vertimill VTM—3000 и флотационные машины, смонтировали железобетонные конструкции опор под площадки обслуживания технологического оборудования и насосные станции.Сегодня на ТОФ идёт подготовка к строительству третьего пускового комплекса. Специалисты РСТ с прошлого года демонтируют старые железобетонные конструкции, фундаменты и оборудование в отделении измельчения флотационно–измельчительного цеха. За это время им пришлось демонтировать 15 982 тонны железобетона и 258 тонн металлоконструкций:– Убирая старые конструкции и фундаменты, а это, кстати, очень сложная работа, мы готовим площадки под новое оборудование. Фактически третий пусковой комплекс будет зеркальным отражением второго: такие же мельницы, насосное оборудование и флотационные машины. Сейчас мы разрабатываем площадки под котлованы для мельниц и флотомашин, — продолжает рассказ заместитель управляющего трестом. – Конечно, ТОФ для нас — один из важнейших объектов, поэтому работать подчас приходилось в круглосуточном режиме. При этом ИФЦ — действующий цех, технологический процесс идёт без остановки, и мы старались учитывать этот нюанс. Работу доверили самым опытным и ответственным профессионалам, и они под руководством Андрея Августиновича и Николай Сызранцева справились с ней на отлично.Ещё один объект капитального строительства, которому в тресте уделяют особое внимание, — устройство газопровода от цементного до механического завода. Как известно, печи последнего работают на дизельном топливе, что и дорого, и экологически неоправданно. Поэтому было принято решение перевести завод на газ.Устройство газопроводов для строителей РСТ – дело знакомое: ещё в 2016 году они тянули трубы к строящейся водогрейной котельной станции на шахте «Скалистая» общей протяжённостью 18 километров. — В этот раз нам пришлось прокладывать нитку длиной 4 километра 215 метров, — поясняет Заурбек Дзобаев.– Геодезическую разметку делали зимой, работать приходилось в основном в непроходимой тундре. Чтобы фундаменты набрали прочность, их нужно было прогревать. Это довольно тяжёлый труд, но нам не привыкать.Для прокладки трубы понадобилось залить 1930 тонн бетона под фундаменты и смонтировать 162 тонны металлоконструкций. Сам газопровод состоит из труб диаметром от 57 мм и до 219 мм.На газопроводе работали лучшие бригады под руководством ветеранов треста Николая Костова и Михаила Власкина. У каждого из них за плечами огромный стаж работы и не один сложнейший объект.– Хочу отметить, что поставленные задачи мы выполнили, не получив серьёзных замечаний от заказчика. И я надеюсь, что при строительстве третьего пускового комплекса на ТОФ нам доверят и обустройство площадок под оборудование, и монтаж новых агрегатов. Мы же созидатели, так что можем не только ломать, но и строить. Кроме того, мы рассчитываем принять непосредственное участие в реализации «Серного проекта». Ну, а в сентябре мы начинаем строительство локальных очистных сооружений. Эти три объекта необходимы не только промышленным предприятиям, но и городу — для его стабильной жизнедеятельности, — подвёл итог Заурбек Дзобаев.

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