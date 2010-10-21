[Индекс номера 129 (30.08.2019)]

 Профи 
Внимание к деталям

Очередным конкурсом профессионального мастерства ознаменовалась прошедшая неделя в «Норильскникельремонте». На этот раз за право назваться лучшим боролись слесари–ремонтники из шести подразделений предприятия.
В расчёте на победу ослаблять внимание нельзя
Работали 12 участников конкурса по стандартной схеме: теоретическая часть и практическое задание. Теория была представлена в виде тестов из 20 вопросов, где нужно было выбрать единственно правильный ответ. Практическая часть заключалась в изготовлении детали с заданными параметрами.
При кажущейся лёгкости обеих составляющих конкурса интрига состояла в том, чтобы в буквальном смысле не попасться на мелочах. Теоретические вопросы касались технологических тонкостей производства, стандартов, размеров, норм изготовления и, что немаловажно, правил соблюдения техники безопасности. Для демонстрации своих умений каждому из участников отводилось стандартное рабочее место — верстак, набор инструментов, возможность пользоваться необходимым электрооборудованием и станками.
Тут, кстати, тоже не обходится без подвоха. Любой мастер, как правило, предпочитает пользоваться собственным инструментом — тем, к которому привык. Незнакомые приспособления, пусть даже самые современные, могут стать определённой помехой в работе. Известны случаи, когда на конкурс профмастерства токари, например, приходили со своими резцами.
В нашем случае особых трудностей при выполнении практического задания у специалистов высокого класса не возникло. Хотя в расчёте на победу ослаблять внимание было никак нельзя, поскольку при выполнении работ отдельным пунктом оценки шло соблюдение правил промышленной безопасности. Например, такая, казалось бы, мелочь, как пренебрежение пластиковой маской — даже при наличии защитных очков при работе на станке, могла сыграть решающую роль при подсчёте баллов. Баллы добавлялись или снимались в зависимости от затраченного на выполнение задания времени, наличия технических ошибок, нарушений правил промбезопасности и охраны труда, а также недостаточного знания теории.
По сложившейся традиции, конкурсанты, наболее отличившиеся в профессииональном плане, получают не только повод гордиться занятым призовым местом, но и материальное поощрение. Счастливым обладателем главной награды в конкурсе «Лучший слесарь–ремонтник» стал Азат Ахмадишин из ремонтно–строительного треста. Второе место занял Тимур Рамазнов, работник «Норильсктрансремонта», третье место досталось Вадиму Подвысоцкому из «Норильскремонта». «Лучшим в теории» конкурсная комиссия признала слесаря–ремонтника СШРУ Петра Ужегова, звание «Лучший в практике» заслужил Степан Боровик из ремонтно–строительного треста.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Отличная новость для норильчан. Если поторопитесь, вы ещё успеете побывать на выступлении ансамбля песни и пляски Северного флота. Артисты, уступая пожеланиям северян, дадут в Норильске три дополнительных концерта.

1 сентября — День знаний 
Все норильские школы готовы к приёму учеников. В этом году на проведение ремонтных работ в учреждениях общего и дополнительного образования было выделено более 116 миллионов рублей.

1 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности 
Норильчане поздравили с праздником газовиков — тех, кто обеспечивает город и предприятия «Норникеля» голубым топливом.

Экология 
Добровольцы очистили берег озера Аян от промышленного мусора.

Норильские ценности 
Экспозиция норильского музея боевой славы — единственного в своём роде в крае — пополнилась новыми экспонатами: карабином, парадной формой капитана третьего ранга ВМФ России, фигурами пограничника и медсестры.

Ремонты 
Спикер норильского парламента Александр Пестряков проинспектировал ход капитальных и текущих ремонтов на территории управляющей компании «Жилкомсервис».

Перспективы 
Норильчанам напоминают о том, что они могут принять участие в программе «Формирование современной городской среды». Заявки принимаются до 15 ноября.

Промплощадка 
Плотникам, бетонщикам, монтажникам и электрогазосварщикам ремонтно–строительного треста «Норильскникельремонта» доверяют работы на самых сложных объектах, таких как Талнахская обогатительная фабрика. Они же прокладывают нити газопроводов.

Профи 
Очередным конкурсом профессионального мастерства ознаменовалась прошедшая неделя в «Норильскникельремонте». На этот раз за право назваться лучшим боролись слесари–ремонтники из шести подразделений предприятия.

Старая гвардия 
17 августа норильчанин Геннадий Мурашов занял третье место на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в Монреале. Ветеран спорта входил в сборную России в возрастной группе М 65 (65–69 лет) в весовой категории до 81 кг. В результате непростой борьбы он стал бронзовым призёром соревнований с результатом: рывок — 67 кг, толчок — 80 кг, общая сумма двоеборья — 147 кг. На третью ступеньку мирового пьедестала Геннадий Мурашов поднялся уже в шестой раз.

Образование 
В России 1 сентября за парты сядет рекордное число школьников — 16,5 миллиона, а также около четырёх миллионов студентов. Какие новации ждут школы и вузы? Что сулит учащимся нынешний год? Ответ на эти вопросы поищем в печатных и электронных российских СМИ.

Новости:
 30 августа 2019 
16:59 Предприятие НТЭК не соблюдает требования санитарного и антитабачного законодательства.
16:56 Норильские каратисты стали одними из сильнейших в России.
16:18 Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.
15:49 Налоговая служба создаёт промостраницу для помощи с налогами.
15:49 В МФК «Норильский никель» новый вратарь. Контракт с клубом подписал вратарь Аркадий Сытик, который теперь будет играть под номером 99.
15:46 Реконструкция Усть-Хантайской ГЭС близится к завершению.
15:18 Выставки, кинопоказы, мастер-классы: Музей истории ГУЛАГа и Фонд памяти совместно с Музеем Норильска организуют в Норильске просветительскую программу.
15:18 Месяц на подготовку: в Норильске в очередной раз пройдёт конкурс социальных проектов «Норильск 2020».
15:13 Норильских мастериц приглашают принять участие в Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «Руками женщины».
15:12 Бухгалтер одного из медучреждений Норильска два года завышала себе зарплату, украв суммарно три миллиона рублей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх