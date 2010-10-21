[Индекс номера 129 (30.08.2019)]



Профи

Внимание к деталям

Очередным конкурсом профессионального мастерства ознаменовалась прошедшая неделя в «Норильскникельремонте». На этот раз за право назваться лучшим боролись слесари–ремонтники из шести подразделений предприятия.

В расчёте на победу ослаблять внимание нельзя Работали 12 участников конкурса по стандартной схеме: теоретическая часть и практическое задание. Теория была представлена в виде тестов из 20 вопросов, где нужно было выбрать единственно правильный ответ. Практическая часть заключалась в изготовлении детали с заданными параметрами. При кажущейся лёгкости обеих составляющих конкурса интрига состояла в том, чтобы в буквальном смысле не попасться на мелочах. Теоретические вопросы касались технологических тонкостей производства, стандартов, размеров, норм изготовления и, что немаловажно, правил соблюдения техники безопасности. Для демонстрации своих умений каждому из участников отводилось стандартное рабочее место — верстак, набор инструментов, возможность пользоваться необходимым электрооборудованием и станками. Тут, кстати, тоже не обходится без подвоха. Любой мастер, как правило, предпочитает пользоваться собственным инструментом — тем, к которому привык. Незнакомые приспособления, пусть даже самые современные, могут стать определённой помехой в работе. Известны случаи, когда на конкурс профмастерства токари, например, приходили со своими резцами. В нашем случае особых трудностей при выполнении практического задания у специалистов высокого класса не возникло. Хотя в расчёте на победу ослаблять внимание было никак нельзя, поскольку при выполнении работ отдельным пунктом оценки шло соблюдение правил промышленной безопасности. Например, такая, казалось бы, мелочь, как пренебрежение пластиковой маской — даже при наличии защитных очков при работе на станке, могла сыграть решающую роль при подсчёте баллов. Баллы добавлялись или снимались в зависимости от затраченного на выполнение задания времени, наличия технических ошибок, нарушений правил промбезопасности и охраны труда, а также недостаточного знания теории. По сложившейся традиции, конкурсанты, наболее отличившиеся в профессииональном плане, получают не только повод гордиться занятым призовым местом, но и материальное поощрение. Счастливым обладателем главной награды в конкурсе «Лучший слесарь–ремонтник» стал Азат Ахмадишин из ремонтно–строительного треста. Второе место занял Тимур Рамазнов, работник «Норильсктрансремонта», третье место досталось Вадиму Подвысоцкому из «Норильскремонта». «Лучшим в теории» конкурсная комиссия признала слесаря–ремонтника СШРУ Петра Ужегова, звание «Лучший в практике» заслужил Степан Боровик из ремонтно–строительного треста.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Работали 12 участников конкурса по стандартной схеме: теоретическая часть и практическое задание. Теория была представлена в виде тестов из 20 вопросов, где нужно было выбрать единственно правильный ответ. Практическая часть заключалась в изготовлении детали с заданными параметрами.При кажущейся лёгкости обеих составляющих конкурса интрига состояла в том, чтобы в буквальном смысле не попасться на мелочах. Теоретические вопросы касались технологических тонкостей производства, стандартов, размеров, норм изготовления и, что немаловажно, правил соблюдения техники безопасности. Для демонстрации своих умений каждому из участников отводилось стандартное рабочее место — верстак, набор инструментов, возможность пользоваться необходимым электрооборудованием и станками.Тут, кстати, тоже не обходится без подвоха. Любой мастер, как правило, предпочитает пользоваться собственным инструментом — тем, к которому привык. Незнакомые приспособления, пусть даже самые современные, могут стать определённой помехой в работе. Известны случаи, когда на конкурс профмастерства токари, например, приходили со своими резцами.В нашем случае особых трудностей при выполнении практического задания у специалистов высокого класса не возникло. Хотя в расчёте на победу ослаблять внимание было никак нельзя, поскольку при выполнении работ отдельным пунктом оценки шло соблюдение правил промышленной безопасности. Например, такая, казалось бы, мелочь, как пренебрежение пластиковой маской — даже при наличии защитных очков при работе на станке, могла сыграть решающую роль при подсчёте баллов. Баллы добавлялись или снимались в зависимости от затраченного на выполнение задания времени, наличия технических ошибок, нарушений правил промбезопасности и охраны труда, а также недостаточного знания теории.По сложившейся традиции, конкурсанты, наболее отличившиеся в профессииональном плане, получают не только повод гордиться занятым призовым местом, но и материальное поощрение. Счастливым обладателем главной награды в конкурсе «Лучший слесарь–ремонтник» стал Азат Ахмадишин из ремонтно–строительного треста. Второе место занял Тимур Рамазнов, работник «Норильсктрансремонта», третье место досталось Вадиму Подвысоцкому из «Норильскремонта». «Лучшим в теории» конкурсная комиссия признала слесаря–ремонтника СШРУ Петра Ужегова, звание «Лучший в практике» заслужил Степан Боровик из ремонтно–строительного треста.

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