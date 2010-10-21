[Индекс номера 130 (03.09.2019)]

Пламя Победы

На площади Памяти Героев после ремонта открылся памятник–мемориал «Героям войны и труда».
В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первые лица города, ветераны Великой Отечественной войны, представители духовенства, юнармейцы и военные. Вечный огонь вновь зажгли ветеран ВОВ Дмитрий Конопля, глава Норильска Ринат Ахметчин, ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Шабурин. Секретарь Норильской епархии иеромонах Герман освятил звезду, хранящую огонь.
– Сегодня мы видим обновлённую площадь Памяти Героев — главный символ уважения к великому подвигу советского народа. Именно в этот день, 2 сентября 1945 года, был подписан важнейший документ в истории, поставивший точку в страшной истории Второй мировой войны. Символично, что в этот день мы даём новую жизнь Вечному огню, олицетворяющему стойкость, отвагу и честь наших соотечественников, — отметил Ринат Ахметчин.
Напомним, работы на площади Памяти Героев начались в июне. Это был первый капитальный ремонт с момента создания мемориального комплекса, прежде выполнялось лишь косметическое его обновление. Генеральным подрядчиком выступила красноярская компания «Сибгрупп–Н», имеющая лицензию на обращение с объектами культурного наследия. По контракту ремонт должен был завершиться только 30 сентября, однако площадь удалось привести в порядок гораздо раньше.
Теперь мемориал облицован гранитом. Из цельного куска гранита сделан и главный символ площади — звезда, в которой вспыхнуло пламя Вечного огня. Для декорирования площади выбраны три цвета — серый, чёрный и красный.
Все материалы, необходимые для ремонта, — гранитные плиты, сухие смеси, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду — закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. На стройматериалы и их доставку в город потратили 11,5 миллиона рублей, стоимость самих работ — 5 миллионов.
Отреставрировали и железобетонную рельефную стелу, на которой высечены лица женщины, воина и партизана, а также даты: 1941—1945. В своё время она была изготовлена едва ли не кустарным способом. За прошедшие годы стела значительно пострадала от погоды, поэтому её очистили, обработали средством от налёта и покрыли бесцветным лаком. Стела прошла обязательную в таких случаях процедуру сдачи службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Оценивалась и готовность технической составляющей, которая должна соответствовать современным требованиям.
– В следующем году Норильск вместе со всей страной отметит большой юбилей — 75–летие Победы в Великой Отечественной войне, — напомнил Ринат Ахметчин. — В связи с этим мы загодя, ещё в 2017 году, задумали масштабный ремонт площади. Специалисты управления капитальных ремонтов и строительства разработали проектно–сметную документацию, совместно с подрядчиком провели предварительное обследование. Этим летом нам очень повезло с погодой, что позволило строителям досрочно справиться с задачей. Так что юбилей Победы мы встретим достойно.
Глава города также отметил, что в этом году была расширена Аллея Воинской Славы. Теперь здесь установлены четыре стелы — десантникам, ракетчикам, пограничникам и морякам. Добавлять к ним новые памятные знаки не планируется, чтобы не перегружать пространство мемориала. Кроме того, сообщил Ринат Ахметчин, ко Дню Победы проведут ремонт фасадов двух домов, прилегающих к площади, а на их торцах появятся тематические баннеры.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
На площади Памяти Героев после ремонта открылся памятник–мемориал «Героям войны и труда».

Рейды 
Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам. Их организаторам дали время на устранение нарушений.

Ремонты 
Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.

Проекты 
В Норильске открылась первая хоккейная коробка. Теперь жителям двора на ул. Комсомольской, 7, скучать не придётся.

Благоустройство 
В Талнахе, в зелёной зоне на пересечении улиц Маслова и Бауманской, началось строительство спортивно–игрового городка.

Школьный двор 
Традиционным торжеством для учеников и педагогов начался учебный год в школах Норильска. В этом году День знаний отпраздновали в понедельник.

Резонанс 
Видеоролик, в котором ребёнок якобы царапает во дворе машины, разделил норильчан на два лагеря. Одни хотят строго наказать хулигана и его родителей, другие считают, что автомобилисты виноваты не меньше, да и факт порчи машин нужно ещё доказать.

Право руля 
«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Гос-автоинспекции и норильских школ. На каникулах его участниками стали ребята из городского оздоровительного лагеря «Хэйро». В рисунках дети рассказали о ловушках, которые могут подстерегать их по пути в школу. Лучшие работы легли в основу флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД вручили водителям во время совместного рейда.

Итоги 
Образцовый художественный коллектив Кайерканской детской школы искусств — ансамбль BrassBanda возвращается в Норильск из Москвы. Ребята полны впечатлений и эмоций.

Студгородок 
60 выпускников норильских школ связали свою жизнь с творчеством, поступив в Норильский колледж искусств.

Хоккей 
Под занавес учений «Плато Путорана — 2019» в нашем городе прошла финальная хоккейная встреча Кубка северных городов между командами Северного флота и сборной Норильска.

Футбол 
Продолжаются футбольные матчи за кубок «Заполярной Правды».

Мир увлечений 
Уважаемые мастера, приглашаем вас принять участие в фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины»!

Новости:
 3 сентября 2019 
16:58 В августе в Норильске зарегистрировано 163 сообщения о преступлениях. Среди пострадавших – дети.
16:58 Пятиэтажка на Комсомольской, 30, скоро вновь «оживёт»: в помещениях бывшего общежития делается реконструкция и перепланировка под обычные квартиры для горожан.
16:54 Норильские госавтоинспекторы поддержали ежегодную межведомственную акцию «Помоги пойти учиться».
15:08 В день 15-летия со дня трагедии в Беслане норильчане почтили память погибших в террористических актах. Сегодня – День солидарности в борьбе с терроризмом.
14:54 Талнахский кинотеатр закрывается на ремонт, который продлится несколько месяцев.
14:10 Норильские школьники продолжают отмечать праздник первого звонка.
12:43 В августе в Норильске родились 178 малышей.
12:22 Таймырские хоккеисты одержали победу в товарищеском матче с Северным флотом.
11:59 В Норильске 23 сентября пройдёт урбан-форум.
11:54 Изменились правила призыва в армию.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх