[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Пламя Победы

На площади Памяти Героев после ремонта открылся памятник–мемориал «Героям войны и труда».

В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первые лица города, ветераны Великой Отечественной войны, представители духовенства, юнармейцы и военные. Вечный огонь вновь зажгли ветеран ВОВ Дмитрий Конопля, глава Норильска Ринат Ахметчин, ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Шабурин. Секретарь Норильской епархии иеромонах Герман освятил звезду, хранящую огонь. – Сегодня мы видим обновлённую площадь Памяти Героев — главный символ уважения к великому подвигу советского народа. Именно в этот день, 2 сентября 1945 года, был подписан важнейший документ в истории, поставивший точку в страшной истории Второй мировой войны. Символично, что в этот день мы даём новую жизнь Вечному огню, олицетворяющему стойкость, отвагу и честь наших соотечественников, — отметил Ринат Ахметчин. Напомним, работы на площади Памяти Героев начались в июне. Это был первый капитальный ремонт с момента создания мемориального комплекса, прежде выполнялось лишь косметическое его обновление. Генеральным подрядчиком выступила красноярская компания «Сибгрупп–Н», имеющая лицензию на обращение с объектами культурного наследия. По контракту ремонт должен был завершиться только 30 сентября, однако площадь удалось привести в порядок гораздо раньше. Теперь мемориал облицован гранитом. Из цельного куска гранита сделан и главный символ площади — звезда, в которой вспыхнуло пламя Вечного огня. Для декорирования площади выбраны три цвета — серый, чёрный и красный. Все материалы, необходимые для ремонта, — гранитные плиты, сухие смеси, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду — закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. На стройматериалы и их доставку в город потратили 11,5 миллиона рублей, стоимость самих работ — 5 миллионов. Отреставрировали и железобетонную рельефную стелу, на которой высечены лица женщины, воина и партизана, а также даты: 1941—1945. В своё время она была изготовлена едва ли не кустарным способом. За прошедшие годы стела значительно пострадала от погоды, поэтому её очистили, обработали средством от налёта и покрыли бесцветным лаком. Стела прошла обязательную в таких случаях процедуру сдачи службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Оценивалась и готовность технической составляющей, которая должна соответствовать современным требованиям. – В следующем году Норильск вместе со всей страной отметит большой юбилей — 75–летие Победы в Великой Отечественной войне, — напомнил Ринат Ахметчин. — В связи с этим мы загодя, ещё в 2017 году, задумали масштабный ремонт площади. Специалисты управления капитальных ремонтов и строительства разработали проектно–сметную документацию, совместно с подрядчиком провели предварительное обследование. Этим летом нам очень повезло с погодой, что позволило строителям досрочно справиться с задачей. Так что юбилей Победы мы встретим достойно. Глава города также отметил, что в этом году была расширена Аллея Воинской Славы. Теперь здесь установлены четыре стелы — десантникам, ракетчикам, пограничникам и морякам. Добавлять к ним новые памятные знаки не планируется, чтобы не перегружать пространство мемориала. Кроме того, сообщил Ринат Ахметчин, ко Дню Победы проведут ремонт фасадов двух домов, прилегающих к площади, а на их торцах появятся тематические баннеры.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В торжественной церемонии открытия мемориала приняли участие первые лица города, ветераны Великой Отечественной войны, представители духовенства, юнармейцы и военные. Вечный огонь вновь зажгли ветеран ВОВ Дмитрий Конопля, глава Норильска Ринат Ахметчин, ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Шабурин. Секретарь Норильской епархии иеромонах Герман освятил звезду, хранящую огонь.– Сегодня мы видим обновлённую площадь Памяти Героев — главный символ уважения к великому подвигу советского народа. Именно в этот день, 2 сентября 1945 года, был подписан важнейший документ в истории, поставивший точку в страшной истории Второй мировой войны. Символично, что в этот день мы даём новую жизнь Вечному огню, олицетворяющему стойкость, отвагу и честь наших соотечественников, — отметил Ринат Ахметчин.Напомним, работы на площади Памяти Героев начались в июне. Это был первый капитальный ремонт с момента создания мемориального комплекса, прежде выполнялось лишь косметическое его обновление. Генеральным подрядчиком выступила красноярская компания «Сибгрупп–Н», имеющая лицензию на обращение с объектами культурного наследия. По контракту ремонт должен был завершиться только 30 сентября, однако площадь удалось привести в порядок гораздо раньше.Теперь мемориал облицован гранитом. Из цельного куска гранита сделан и главный символ площади — звезда, в которой вспыхнуло пламя Вечного огня. Для декорирования площади выбраны три цвета — серый, чёрный и красный.Все материалы, необходимые для ремонта, — гранитные плиты, сухие смеси, различные растворы для реставрации звёзд, венков, букв, новую горелку и звезду — закупили и доставили в Норильск ещё в прошлом году и хранили на складе. На стройматериалы и их доставку в город потратили 11,5 миллиона рублей, стоимость самих работ — 5 миллионов.Отреставрировали и железобетонную рельефную стелу, на которой высечены лица женщины, воина и партизана, а также даты: 1941—1945. В своё время она была изготовлена едва ли не кустарным способом. За прошедшие годы стела значительно пострадала от погоды, поэтому её очистили, обработали средством от налёта и покрыли бесцветным лаком. Стела прошла обязательную в таких случаях процедуру сдачи службе по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Оценивалась и готовность технической составляющей, которая должна соответствовать современным требованиям.– В следующем году Норильск вместе со всей страной отметит большой юбилей — 75–летие Победы в Великой Отечественной войне, — напомнил Ринат Ахметчин. — В связи с этим мы загодя, ещё в 2017 году, задумали масштабный ремонт площади. Специалисты управления капитальных ремонтов и строительства разработали проектно–сметную документацию, совместно с подрядчиком провели предварительное обследование. Этим летом нам очень повезло с погодой, что позволило строителям досрочно справиться с задачей. Так что юбилей Победы мы встретим достойно.Глава города также отметил, что в этом году была расширена Аллея Воинской Славы. Теперь здесь установлены четыре стелы — десантникам, ракетчикам, пограничникам и морякам. Добавлять к ним новые памятные знаки не планируется, чтобы не перегружать пространство мемориала. Кроме того, сообщил Ринат Ахметчин, ко Дню Победы проведут ремонт фасадов двух домов, прилегающих к площади, а на их торцах появятся тематические баннеры.

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