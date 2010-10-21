[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Студгородок

Вступление к выступлению

60 выпускников норильских школ связали свою жизнь с творчеством, поступив в Норильский колледж искусств.

Больше всего первокурсников — 18 человек поступили на отделение «Инструментальное исполнительство». За три года и десять месяцев обучения студенты отточат мастерство игры на фортепиано, оркестровых струнных, духовых, ударных и народных инструментах. После окончания колледжа они могут пополнить ряды преподавателей музыкальных школ либо продолжить обучение в лучших вузах страны. Так, например, выпускник колледжа прошлого года виолончелист Артём Мещеряков поступил в Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, стал лауреатом III премии одного из самых главных конкурсов страны — «Молодые дарования России», учреждённого Министерством культуры Российской Федерации, и удостоен президентского гранта. А студенты НКИ, обучающиеся сольному и хоровому народному пению, этой весной приняли участие в международных конкурсах–фестивалях творческих коллективов «Мы — будущее Великой России» и «Богатство России» и были удостоены званий лауреатов второй и третьей степеней. Сегодня в колледж пришли четыре новых народника. Первыми на Таймыре в мастерстве художественной резьбы по кости и рогу в этом году признаны студентки НКИ Диана Радченко и Алёна Амбросова. Норильчанки приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ArcticSkills — 2019, где состязались представители Таймыра и Эвенкии, а также Нарьян–Мара и Норильска. По условиям соревнования участники должны были создать композицию с краснозобой казаркой — символом Таймыра. Норильские студентки лучше всех сумели вырезать птицу из рога оленя, сохранив текстуру материала и придумав самое интересное композиционное решение. На отделении «Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы» в этом году будет 12 первокурсников. Кстати, в группе студентов, выбравших в качестве будущей профессии художественную вышивку, есть и парень. При этом резьбой по кости решили заниматься только девушки. В прошлом году среди выпускников норильских школ не нашлось желающих поступить на отделение «Теория музыки». Сейчас же группа набрана. Ещё в этом году вёлся набор в группу «Театральное творчество» — здесь готовят руководителей любительских творческих коллективов. А вот студентов на отделении «Социокультурная деятельность», где готовят организаторов культурно–массовых мероприятий, в этом году не будет. Всего в Норильском колледже искусств в 2019/20 учебном году будут учиться 205 человек. Преподавателей в штате НКИ — 42. Директором колледжа в конце июня стал Виктор Афендиков, который трудится в культурной сфере более 40 лет, а последние 14 лет возглавлял Норильскую детскую школу искусств. Напомним, что будущий год — юбилейный год Победы, и все работы и выступления студентов и преподавателей учебного заведения будут посвящены этой теме. Чуть позже сформируют афишу мероприятий, на которые, по традиции, приглашаются все желающие. Первые концерты, возможно, пройдут уже в сентябре. Также студенты колледжа и педагоги, как и всегда, будут принимать активное участие в городских мероприятиях. Ну, а «Заполярная Правда» — освещать их выступления.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Больше всего первокурсников — 18 человек поступили на отделение «Инструментальное исполнительство». За три года и десять месяцев обучения студенты отточат мастерство игры на фортепиано, оркестровых струнных, духовых, ударных и народных инструментах. После окончания колледжа они могут пополнить ряды преподавателей музыкальных школ либо продолжить обучение в лучших вузах страны.Так, например, выпускник колледжа прошлого года виолончелист Артём Мещеряков поступил в Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, стал лауреатом III премии одного из самых главных конкурсов страны — «Молодые дарования России», учреждённого Министерством культуры Российской Федерации, и удостоен президентского гранта.А студенты НКИ, обучающиеся сольному и хоровому народному пению, этой весной приняли участие в международных конкурсах–фестивалях творческих коллективов «Мы — будущее Великой России» и «Богатство России» и были удостоены званий лауреатов второй и третьей степеней. Сегодня в колледж пришли четыре новых народника.Первыми на Таймыре в мастерстве художественной резьбы по кости и рогу в этом году признаны студентки НКИ Диана Радченко и Алёна Амбросова. Норильчанки приняли участие в конкурсе профессионального мастерства ArcticSkills — 2019, где состязались представители Таймыра и Эвенкии, а также Нарьян–Мара и Норильска. По условиям соревнования участники должны были создать композицию с краснозобой казаркой — символом Таймыра. Норильские студентки лучше всех сумели вырезать птицу из рога оленя, сохранив текстуру материала и придумав самое интересное композиционное решение.На отделении «Декоративно–прикладное искусство и народные промыслы» в этом году будет 12 первокурсников. Кстати, в группе студентов, выбравших в качестве будущей профессии художественную вышивку, есть и парень. При этом резьбой по кости решили заниматься только девушки.В прошлом году среди выпускников норильских школ не нашлось желающих поступить на отделение «Теория музыки». Сейчас же группа набрана. Ещё в этом году вёлся набор в группу «Театральное творчество» — здесь готовят руководителей любительских творческих коллективов. А вот студентов на отделении «Социокультурная деятельность», где готовят организаторов культурно–массовых мероприятий, в этом году не будет. Всего в Норильском колледже искусств в 2019/20 учебном году будут учиться 205 человек. Преподавателей в штате НКИ — 42. Директором колледжа в конце июня стал Виктор Афендиков, который трудится в культурной сфере более 40 лет, а последние 14 лет возглавлял Норильскую детскую школу искусств.Напомним, что будущий год — юбилейный год Победы, и все работы и выступления студентов и преподавателей учебного заведения будут посвящены этой теме. Чуть позже сформируют афишу мероприятий, на которые, по традиции, приглашаются все желающие. Первые концерты, возможно, пройдут уже в сентябре. Также студенты колледжа и педагоги, как и всегда, будут принимать активное участие в городских мероприятиях. Ну, а «Заполярная Правда» — освещать их выступления.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















