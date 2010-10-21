[Индекс номера 130 (03.09.2019)]

 Хоккей 
Идеальный шторм

Под занавес учений «Плато Путорана — 2019» в нашем городе прошла финальная хоккейная встреча Кубка северных городов между командами Северного флота и сборной Норильска.
Кубок северных городов стал хорошим спортивным подарком для норильчан
Североморцы, как и положено межвидовой группе войск, явились во Дворец спорта «Арктика» во всеоружии. На трибуне, отведённой гостям, плотно обосновались морская пехота, моряки, десант, военная полиция и флотский оркестр. Группа поддержки оказалась весьма представительной, самые неугомонные и шумные заняли первые ряды, вооружившись дудками, барабанами и флагами. Болеть за своих ребята вознамерились основательно.
Хоккеисты Северного флота с ходу — с третьей минуты матча — повели в счёте. Второй гол был забит уже на десятой минуте, и пошло–поехало. Трибуны, занятые болельщиками норильской команды, пребывали почти в полной тишине. То ли скромничали, то ли находились под сильным впечатлением от стремительного натиска соперника.
А североморцы шли напролом при поддержке своих поклонников. Тут, видимо, все равны — на трибунах одинаково неистовствовали и матросы, и капитаны. Прославляя цвета своей команды — красное на чёрном, моряки надрывали глотки в кричалках: «Красно–чёрный — самый чёткий! Эй, эй, эй!». Или: «Северный флот — только вперёд!» и всё прочее в том же духе, под дудки и барабаны, в сопровождении оркестра.
Кстати, инструментальный коллектив в морской форме очень гармонично заполнял паузы и перерывы произведениями различных жанров — от «Калинки–малинки» до «Крейсера «Варяга» и «Прощания славянки». Многие оставались в зале только для того, чтобы послушать музыкантов. За это морякам прощались даже крики: «Отдай шайбу — мы вооружены» или «Прочь из ворот — бросим десант».
Трибуны хозяев матча на этом фоне выглядели более чем скромно, хотя хоккеисты нашей команды старались вовсю. На флотский напор они отвечали контратаками, напряжение игры характеризовалось силовой борьбой и регулярными штрафными бросками за нарушение правил с обеих сторон.
Но, как бы там ни было, а счёт во втором и заключительном таймах нашей сборной «размочить» так и не удалось: 8:0 в пользу североморцев.
Заместитель главы Норильска Андрей Малков поблагодарил моряков за участие в спортивном празднике и проведение на Таймыре обширной культурной программы:
– Мы рады видеть у себя в гостях представителей Северного флота. Особенно приятно то, что вы не ограничились успешным выполнением поставленной перед вами боевой задачи, а ещё и подарили норильчанам массу положительных эмоций: провели для них экскурсии по кораблям, порадовали замечательными выступлениями ансамбля песни и пляски, военного оркестра. А сегодня ещё раз доказали, что российские армия и флот непобедимы. Спасибо, ждём вас снова!
Награждавший хоккеистов по окончанию матча командующий Кольской флотилией Северного флота вице–адмирал Олег Голубев был заметно воодушевлен. Вручив награды и кубок победителям, командующий лично пожал руку каждому участнику матча и, обращаясь к норильчанам, заверил их, что на самом деле счёт — один–один, потому что в таких состязаниях неизменно побеждает дружба.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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