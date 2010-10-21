[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Футбол

Футбольные сюрпризы

Продолжаются футбольные матчи за кубок «Заполярной Правды».

Игры на приз «Заполярной Правды» Уже сейчас игры отклонились от стандартной сетки. Из 13 команд — участниц турнира четыре снялись с соревнований из–за недобора игроков. – Матчи совпадают с рабочим временем многих игроков, и это создаёт трудности. В команде должно быть не меньше семи человек, — отметил главный судья турнира Наил Гусейнов. 31 августа на «Заполярнике» сразились «Алания» и «Строитель», победителем вышла «Алания» (по пенальти — 4:2). Также состоялись игры «Химик» — «Юлдыз» и «Механик» — «Масаллы». В следующем туре сыграют победители этих пар — «Юлдыз» и «Масаллы» - 5 сентября в 20.30. 1 сентября играли «Туран» и «Мотор». Победил «Туран». 5 сентября в 18.30 он встретится с «Аланией».

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Уже сейчас игры отклонились от стандартной сетки. Из 13 команд — участниц турнира четыре снялись с соревнований из–за недобора игроков.– Матчи совпадают с рабочим временем многих игроков, и это создаёт трудности. В команде должно быть не меньше семи человек, — отметил главный судья турнира Наил Гусейнов.31 августа на «Заполярнике» сразились «Алания» и «Строитель», победителем вышла «Алания» (по пенальти — 4:2). Также состоялись игры «Химик» — «Юлдыз» и «Механик» — «Масаллы». В следующем туре сыграют победители этих пар — «Юлдыз» и «Масаллы» - 5 сентября в 20.30.1 сентября играли «Туран» и «Мотор». Победил «Туран». 5 сентября в 18.30 он встретится с «Аланией».

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