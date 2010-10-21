[Индекс номера 130 (03.09.2019)]

 Мир увлечений 
Золотые руки

Уважаемые мастера, приглашаем вас принять участие в фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины»!
3–4 ноября 2019 года в Москве (Конгресс–центр ЦМТ) состоится второй Международный фестиваль декоративно–прикладного искусства «Руками женщины» с участием мастеров в сфере декоративно–прикладного искусства из 85 регионов РФ, стран СНГ и зарубежных стран.
Участникам фестиваля представится возможность продемонстрировать свою продукцию как часть культурного наследия, предложить свои услуги и технологии, ознакомиться с качеством предлагаемой продукции, а также получить необходимую информацию и консультации.
На фестиваль приглашаются художники, мастера декоративно–прикладного искусства, народного творчества, мастера Handmade, дизайнеры, представители других творческих направлений регионов РФ, стран СНГ, Европы и Азии. Для посетителей вход бесплатный.
Для участия в фестивале «Руками женщины» мастерам необходимо пройти регистрацию на сайте www.handswomen.ru.
В рамках 2–го Международного фестиваля декоративно–прикладного искусства «Руками женщины» будет представлена фотовыставка «Мир глазами жен российских дипломатов». На ней будут представлены более 170 фотографий, сделанные в 32 странах жёнами российских дипломатов.
Отдельным блоком будут представлены конкурсные работы женщин–осуждённых, прошедшие заочный отбор на местах (все женские колонии РФ). УВСПР ФСИН принял положительное решение о проведении фестиваля среди женщин, осуждённых к отбыванию наказаний в виде лишения свободы. Проблема реабилитации и социальной адаптации осуждённых — это социально значимая проблема, которая требует консолидации государства и общественных институтов по её разрешению.
Цели проекта:
– представить многонациональное богатство товаров и услуг, производимых народами России, стран СНГ, Европы и Азии;
– привлечь внимание к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии;
– способствовать сохранению материального и духовного культурного наследия народов РФ, стран СНГ, Европы и Азии;
– показать самобытность и многонациональность регионов Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии;
– создать уникальную площадку для сплочения женщин разных конфессий;
– помощь женщинам стать более социально активными.
На фестивале будут выбраны 15 победителей, которых наградят дипломами победителей, подарками и призами.В дальнейшем будут организованы персональные выставки в России и за рубежом.
Оргкомитет: тел.: +7 (968) 441–84–51, +7 (967) 148–38–32.
E–mail: info@handswomen.ru ; iwuorg@gmail.com.
Преференции для участников фестиваля.
Основное:
– фотографии с фестиваля — бесплатно!
– реклама — бесплатно!
– информация в каталоге до 450 знаков — бесплатно!
– призы от партнеров.
Качество:
– прекрасная, чётко организованная работа организаторов, позволяющая вам чувствовать себя спокойно и уверенно;
– анонсирование мероприятия в СМИ, на ТВ, интернет–изданиях;
– связь с организаторами фестиваля в любое время по любому вопросу во все дни фестиваля;
– торжественное вручение призов и дипломов;
– информация о вашем участии в фестивале будет размещена на официальном сайте мероприятия www.handswomen.ru, на сайте организатора фестиваля РОО «Интернациональный союз женщин» www.iwuorg.com, на сайте партнёра фестиваля фонда «Зур Арт» www.zurart.ru, на информационном портале «Всемирные новости татар» www.newstatar.ru, во всех соцсетях;
– самое лучшее, самое профессиональное жюри из деятелей культуры и искусства, специалистов по декоративно–прикладному искусству, художников, фотографов, дизайнеров, модельеров будут оценивать ваши работы.
Возможности:
– нам предоставляется возможность продажи своих изделий, представленных на фестиваль, собственникам бутиков, ВИП–персонам, СМИ и посетителям фестиваля;
– по окончании фестиваля «Руками женщины» контакты и продукция участников будут размещены на официальных сайтах мероприятия, что позволит найти потенциальных клиентов;
– большое количество новых контактов с мастерами других регионов РФ;
– новые контакты с фестивальными компаниями в России;
– создание электронного каталога и отправка в международные ассоциации ремесленников.

Подготовил Николай Кондрашов
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Уважаемые мастера, приглашаем вас принять участие в фестивале декоративно–прикладного искусства «Руками женщины»!

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