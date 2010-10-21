[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Рейды

Работа над ошибками

Администрация Норильска и прокуратура провели рейд по несанкционированным свалкам. Их организаторам дали время на устранение нарушений.

Рейды по несанкционированным свалкам станут регулярными В ходе рейда осмотрели несколько объектов, где были зафиксированы захламление прилегающей территории, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов, факты нарушения земельного законодательства. Трёх таких осмотров оказалось достаточно, чтобы составить общую картину отношения хозяйствующих субъектов к отведённой, а также соседствующей территории. В целом его можно охарактеризовать как безответственное, а в отдельных случаях имеющее явно противоправный характер. Типичной можно назвать попытку владельцев земельных участков и предприятий, располагающихся на них, оспорить границы занимаемой ими территории. Немалое удивление вызывает у владельцев метраж прилегающего пространства, которое следует содержать в хорошем состоянии. Для большинства эта территория, по их убеждению, ограничивается пятью метрами от стены их крайней постройки. И если в первом случае, рассматриваемом выездной проверкой, владельцы хотя бы ссылались на расставленные вокруг вешки, то во втором — прилегающая территория просто беззастенчиво отсыпалась строительным мусором с целью установки рефрижераторов. Как раз в ситуации мобильными холодильниками прокуратура усмотрела сразу несколько грубейших нарушений законодательства. Прежде всего в части несоответствия заявленного при регистрации рода деятельности фактическому: вместо автостоянки в здании расположился овощной рынок. Территория вокруг отсыпалась строительным мусором, что строжайше запрещено. В довесок к этому жители соседнего дома написали на владельца автостоянки коллективную жалобу в администрацию города — хламом завалены все подступы к построенной недалеко площадке для выгула собак. Поездка на последний объект, окружённый завалами металлолома и мусора, обернулось настоящим открытием. Здесь обнаружилось целое автотранспортное предприятие с ремонтными боксами и гаражами, которое просто не было видно с дороги. Колоссальный хаос вокруг затмил первоначальную цель проверки — продовольственный склад, выглядевший на этом фоне образцом чистоты и порядка. На обнаруженном АТП не нашлось ни хозяина, ни документов, ни тем более договора о вывозе мусора. На исправление положения и наведение порядка хозяевам всех точек дали время, параллельно пригласив их в прокуратуру. По словам заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, прибегать к кардинальным мерам комиссия пока не будет, но возьмёт исполнение предписаний на особый контроль. – На всех объектах, которые мы сегодня объехали, были зафиксированы нарушения, — сообщил журналистам Николай Жигулин. — Везде мы обнаружили формальный подход к соблюдению законодательства в данной сфере, кое–где не видели и такого. Впредь мы продолжим практику совместных с прокуратурой проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального контроля и своих полномочий. Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев отметил: – Мы намерены продолжить работу. По предписаниям администрации прокуратура будет проводить проверки и привлекать виновных к административной ответственности. В случаях нанесения значительного вреда окружающей среде — решать вопросы возбуждения уголовных дел. В отношении сегодняшних случаев по договорённости с администрацией мы решили не применять к нарушителям радикальных мер воздействия сразу, а дать им возможность одуматься.

Денис Кожевников Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В ходе рейда осмотрели несколько объектов, где были зафиксированы захламление прилегающей территории, несанкционированные свалки бытовых и промышленных отходов, факты нарушения земельного законодательства. Трёх таких осмотров оказалось достаточно, чтобы составить общую картину отношения хозяйствующих субъектов к отведённой, а также соседствующей территории. В целом его можно охарактеризовать как безответственное, а в отдельных случаях имеющее явно противоправный характер.Типичной можно назвать попытку владельцев земельных участков и предприятий, располагающихся на них, оспорить границы занимаемой ими территории. Немалое удивление вызывает у владельцев метраж прилегающего пространства, которое следует содержать в хорошем состоянии. Для большинства эта территория, по их убеждению, ограничивается пятью метрами от стены их крайней постройки. И если в первом случае, рассматриваемом выездной проверкой, владельцы хотя бы ссылались на расставленные вокруг вешки, то во втором — прилегающая территория просто беззастенчиво отсыпалась строительным мусором с целью установки рефрижераторов.Как раз в ситуации мобильными холодильниками прокуратура усмотрела сразу несколько грубейших нарушений законодательства. Прежде всего в части несоответствия заявленного при регистрации рода деятельности фактическому: вместо автостоянки в здании расположился овощной рынок. Территория вокруг отсыпалась строительным мусором, что строжайше запрещено. В довесок к этому жители соседнего дома написали на владельца автостоянки коллективную жалобу в администрацию города — хламом завалены все подступы к построенной недалеко площадке для выгула собак.Поездка на последний объект, окружённый завалами металлолома и мусора, обернулось настоящим открытием. Здесь обнаружилось целое автотранспортное предприятие с ремонтными боксами и гаражами, которое просто не было видно с дороги. Колоссальный хаос вокруг затмил первоначальную цель проверки — продовольственный склад, выглядевший на этом фоне образцом чистоты и порядка. На обнаруженном АТП не нашлось ни хозяина, ни документов, ни тем более договора о вывозе мусора.На исправление положения и наведение порядка хозяевам всех точек дали время, параллельно пригласив их в прокуратуру. По словам заместителя главы Норильска по городскому хозяйству Николая Жигулина, прибегать к кардинальным мерам комиссия пока не будет, но возьмёт исполнение предписаний на особый контроль.– На всех объектах, которые мы сегодня объехали, были зафиксированы нарушения, — сообщил журналистам Николай Жигулин. — Везде мы обнаружили формальный подход к соблюдению законодательства в данной сфере, кое–где не видели и такого.Впредь мы продолжим практику совместных с прокуратурой проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в рамках муниципального контроля и своих полномочий.Исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж Гутаев отметил:– Мы намерены продолжить работу. По предписаниям администрации прокуратура будет проводить проверки и привлекать виновных к административной ответственности. В случаях нанесения значительного вреда окружающей среде — решать вопросы возбуждения уголовных дел.В отношении сегодняшних случаев по договорённости с администрацией мы решили не применять к нарушителям радикальных мер воздействия сразу, а дать им возможность одуматься.

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