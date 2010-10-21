[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Ремонты

Полный фасад!

Подходит к завершению ремонт фасадов на девяти муниципальных объектах, включая и Норильский центр безопасности движения.

Комплексный или частичный ремонт фасадов зданий проводится в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Среди девяти ремонтируемых объектов — и Норильский центр безопасности движения. Работы выполняет опытный красноярский подрядчик — компания «Корона», которая приступила к работам в мае и завершит их к 30 сентября. Сумма контракта — 13 миллионов рублей. – В Центре безопасности, выполняется полный комплекс ремонтных работ: оштукатуривание стен, покраска, утепление фасада, — рассказывает Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — Для утепления мы наносим изоляционный слой толщиной до пяти миллиметров, который заменяет пять–десять сантиметров минеральной плиты. Этот способ прошёл проверку в течение нескольких лет и показал свою эффективность. Помимо комплекса работ по фасаду предусмотрены замена наружных дверных блоков на центральном и запасных входах, 13 оконных блоков, ремонт тамбура. На следующий год мы планируем заменить здесь систему ТВС. Завершён в этом году и ремонт фасада на Кирова, 34. Преобразились учебный, спальный и административный корпуса школы–интерната № 2. Помимо этого, работы велись на фасадах зданий на станции Голиково, управления социальной политики на улице Полярной, 7, в Кайерканском спорткомплексе. Общая сумма затрат по программе «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов» составила 72 миллиона рублей.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Комплексный или частичный ремонт фасадов зданий проводится в рамках муниципальной программы «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов». Среди девяти ремонтируемых объектов — и Норильский центр безопасности движения. Работы выполняет опытный красноярский подрядчик — компания «Корона», которая приступила к работам в мае и завершит их к 30 сентября. Сумма контракта — 13 миллионов рублей.– В Центре безопасности, выполняется полный комплекс ремонтных работ: оштукатуривание стен, покраска, утепление фасада, — рассказывает Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства. — Для утепления мы наносим изоляционный слой толщиной до пяти миллиметров, который заменяет пять–десять сантиметров минеральной плиты. Этот способ прошёл проверку в течение нескольких лет и показал свою эффективность. Помимо комплекса работ по фасаду предусмотрены замена наружных дверных блоков на центральном и запасных входах, 13 оконных блоков, ремонт тамбура. На следующий год мы планируем заменить здесь систему ТВС.Завершён в этом году и ремонт фасада на Кирова, 34. Преобразились учебный, спальный и административный корпуса школы–интерната № 2. Помимо этого, работы велись на фасадах зданий на станции Голиково, управления социальной политики на улице Полярной, 7, в Кайерканском спорткомплексе. Общая сумма затрат по программе «Поддержание сохранности действующих муниципальных объектов» составила 72 миллиона рублей.

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