[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Проекты

Коробка с подарками

В Норильске открылась первая хоккейная коробка. Теперь жителям двора на ул. Комсомольской, 7, скучать не придётся.

Зимой здесь можно играть в хоккей, а летом — в футбол Идея установки хоккейной коробки принадлежит родителям из общественной организации «Хоккей — детям» и, в частности, Елене Дудченко, директору фонда поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность». Одобрили проект администрация города и «Норникель». Мечту детей удалось воплотить в жизнь благодаря программе «Мир новых возможностей». А поскольку одно начинание подтягивает другое, здесь же асфальтировали и территорию двора. Елена Дудченко говорит, что задумка зрела давно, но окончательно оформилась, когда её семья переехала жить на Комсомольскую, 7. Стимулом для реализации проекта стали увлечения её любимых мужчин –мужа и четверых сыновей, двое из которых вместе с папой активно занимаются хоккеем. – Поддержку оказала моя единомышленница — Светлана Садырина, а по совместительству руководитель проекта «Хоккейный двор». На первый взгляд, сумма в пять миллионов рублей, полученная нами в рамках гранта, немаленькая, но хватило её впритык. Вообще, когда брались за дело, было небольшое беспокойство, но если не начинать что–то, то ничего и не будет. Строительство площадки затеяли практически с нуля. В 70–х годах прошлого столетия здесь была хоккейная коробка, которую также построили жители этого двора. За долгие годы она обветшала и пришла в негодность. Её требовалось демонтировать. Снесли старые осветительные столбы, расчистили место и заново заасфальтировали участок, сделав под уровень основательную бетонную подушку. Деревянные борта заменили на пластиковые, их расписала норильская художница Дарья Утробина. Позаботились активисты и о том, чтобы в зимнее время площадку очищали от лишнего снега. Справиться с зимней стихией поможет управление городского хозяйства. В организации праздника во дворе посодействовали спортивные школы, общественные организации, волонтёры Норильска. – Открытие хоккейной коробки — это часть большого проекта «Хоккейный Север», в рамках которого планируется возрождать традицию создания хоккейных и футбольных арен во дворах, — отметила Ольга Тухватуллина, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». — У этой площадки для зимних видов спорта есть все шансы стать всесезонной: зимой здесь можно играть в хоккей, а в летнее время — в футбол. Такая вариативность позволит завоевать популярность не только у жителей этого двора. С другой стороны, это начало возрождения утраченной традиции, когда почти в каждом дворе была такая коробка, которая использовалась в зависимости от времени года. – Это хороший подарок для норильской детворы, который, я надеюсь, жители двора и всего Норильска будут ценить и беречь. Появление площадки — отличный повод для того, чтобы мальчишки на время забыли про свои телефоны и вышли во двор погонять в футбол, хоккей, заняться другими видами спорта. И пусть движение станет неотъемлемой частью их жизни, — пожелал Борис Рагулин, заместитель директора школы по зимним видам спорта, тренер и преподаватель отделения хоккея.

Наталья Черкашина Фото Натальи ЧЕРКАШИНОЙ www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Идея установки хоккейной коробки принадлежит родителям из общественной организации «Хоккей — детям» и, в частности, Елене Дудченко, директору фонда поддержки социально–экономического и регионального развития «Возможность». Одобрили проект администрация города и «Норникель». Мечту детей удалось воплотить в жизнь благодаря программе «Мир новых возможностей». А поскольку одно начинание подтягивает другое, здесь же асфальтировали и территорию двора.Елена Дудченко говорит, что задумка зрела давно, но окончательно оформилась, когда её семья переехала жить на Комсомольскую, 7. Стимулом для реализации проекта стали увлечения её любимых мужчин –мужа и четверых сыновей, двое из которых вместе с папой активно занимаются хоккеем.– Поддержку оказала моя единомышленница — Светлана Садырина, а по совместительству руководитель проекта «Хоккейный двор». На первый взгляд, сумма в пять миллионов рублей, полученная нами в рамках гранта, немаленькая, но хватило её впритык. Вообще, когда брались за дело, было небольшое беспокойство, но если не начинать что–то, то ничего и не будет.Строительство площадки затеяли практически с нуля. В 70–х годах прошлого столетия здесь была хоккейная коробка, которую также построили жители этого двора. За долгие годы она обветшала и пришла в негодность. Её требовалось демонтировать. Снесли старые осветительные столбы, расчистили место и заново заасфальтировали участок, сделав под уровень основательную бетонную подушку. Деревянные борта заменили на пластиковые, их расписала норильская художница Дарья Утробина. Позаботились активисты и о том, чтобы в зимнее время площадку очищали от лишнего снега. Справиться с зимней стихией поможет управление городского хозяйства.В организации праздника во дворе посодействовали спортивные школы, общественные организации, волонтёры Норильска.– Открытие хоккейной коробки — это часть большого проекта «Хоккейный Север», в рамках которого планируется возрождать традицию создания хоккейных и футбольных арен во дворах, — отметила Ольга Тухватуллина, и.о. начальника управления благотворительных программ ЗФ «Норникеля». — У этой площадки для зимних видов спорта есть все шансы стать всесезонной: зимой здесь можно играть в хоккей, а в летнее время — в футбол. Такая вариативность позволит завоевать популярность не только у жителей этого двора. С другой стороны, это начало возрождения утраченной традиции, когда почти в каждом дворе была такая коробка, которая использовалась в зависимости от времени года.– Это хороший подарок для норильской детворы, который, я надеюсь, жители двора и всего Норильска будут ценить и беречь. Появление площадки — отличный повод для того, чтобы мальчишки на время забыли про свои телефоны и вышли во двор погонять в футбол, хоккей, заняться другими видами спорта. И пусть движение станет неотъемлемой частью их жизни, — пожелал Борис Рагулин, заместитель директора школы по зимним видам спорта, тренер и преподаватель отделения хоккея.

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