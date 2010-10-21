[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Благоустройство

От площадки – к городку

В Талнахе, в зелёной зоне на пересечении улиц Маслова и Бауманской, началось строительство спортивно–игрового городка.

В 2018 году при проведении опроса населения именно эта территория стала лидером среди мест, нуждающихся в обустройстве в рамках программы «Комфортная городская среда». Кстати, в прошлом здесь была детская площадка, которая пользовалась популярностью у жителей района. Нынешний проект благоустройства с учётом существующих зелёных насаждений и особенностей ландшафта разработала норильская творческая мастерская «Архбюро». Одних поребриков высотой от 1,2 до 1,6 метра здесь будет более 86 погонных метров. Всего же на площади в 1417,5 квадратных метра установят 25 элементов оборудования: спортивные снаряды и игровые модули, в том числе для детей с ограниченными возможностями. – Стоимость проекта — 6,3 миллиона рублей. Из них более 5,6 миллиона — федеральные деньги, 300 тысяч — краевые, 361 тысяча рублей — софинансирование из средств местного бюджета, — рассказал начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска Юрий Шутов. Сегодня подрядчик — а конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Станислав Козлов, который уже хорошо зарекомендовал себя на других объектах, — занимается устройством поребриков. К 10 октября рабочие должны сделать отсыпку площадки песком, установить три опоры освещения и малые архитектурные формы.

Надежда Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В 2018 году при проведении опроса населения именно эта территория стала лидером среди мест, нуждающихся в обустройстве в рамках программы «Комфортная городская среда». Кстати, в прошлом здесь была детская площадка, которая пользовалась популярностью у жителей района. Нынешний проект благоустройства с учётом существующих зелёных насаждений и особенностей ландшафта разработала норильская творческая мастерская «Архбюро». Одних поребриков высотой от 1,2 до 1,6 метра здесь будет более 86 погонных метров. Всего же на площади в 1417,5 квадратных метра установят 25 элементов оборудования: спортивные снаряды и игровые модули, в том числе для детей с ограниченными возможностями.– Стоимость проекта — 6,3 миллиона рублей. Из них более 5,6 миллиона — федеральные деньги, 300 тысяч — краевые, 361 тысяча рублей — софинансирование из средств местного бюджета, — рассказал начальник отдела по городскому хозяйству Талнахского территориального управления администрации Норильска Юрий Шутов.Сегодня подрядчик — а конкурс выиграл индивидуальный предприниматель Станислав Козлов, который уже хорошо зарекомендовал себя на других объектах, — занимается устройством поребриков. К 10 октября рабочие должны сделать отсыпку площадки песком, установить три опоры освещения и малые архитектурные формы.

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