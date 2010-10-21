Традиционным торжеством для учеников и педагогов начался учебный год в школах Норильска. В этом году День знаний отпраздновали в понедельник.
|Букет для первой учительницы
Школы распахнули свои двери для 24 тысяч ребят. 2750 из них впервые сели за парты. День, как на заказ, выдался ясным и свежим, солнце играло на лепестках цветов в букетах, предназначенных первой учительнице, добавляя в привычные краски новые оттенки. Блики на белых рубашках и фартуках слепили прохожих. Мамы, папы, бабушки и дедушки вели своих подросших чад к крыльцу, на которое детям придётся подниматься ближайшие одиннадцать лет.
Первые в первой
|Я иду в школу
С Днём знаний первоклассников в старейшем учебном заведении города — школе № 1 — поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин, признавшийся детворе, что завидует их ученическому счастью. Новичков здесь набралось на три класса, и все они, как водится, взирали на окружающий мир широко открытыми глазами. Или упражнялись за дверями актового зала в приветствии «Здравствуй, школа!», причём делали это предельно старательно.
|Поздравление от главы города
До самой учёбы дело ещё не дошло, ребят захватили развлекательные номера подготовленной для них программы. Персонажи популярных мультфильмов разыгрывали с детьми выполнение домашних заданий и учили, как вести себя в школе. Детишки, внимая им, поднимали или опускали специальные ручки–флажочки, выбирая нужный ответ. Не у всех и не сразу он оказывался верным, особенно там, где дело касалось алфавита, но при помощи своих новых учителей, а также родителей, принимавших в импровизированной викторине самое деятельное участие, малышам удалось справиться со всеми трудностями.
|Звенит первый звонок
Директор первой школы Сергей Ломов напомнил всем, что её воспитанники всегда славились прилежностью в науках, твёрдыми знаниями и самостоятельностью суждений, поэтому он не сомневается в том, что их ждёт большое будущее. Поздравления от старшеклассников обернулись хитрыми вопросами, но воодушевленные к тому времени первоклашки проявляли изрядную сообразительность и уже не давали поймать себя на мелочах. Первые зёрна знаний попали на благодатную почву.
Позвони мне, позвони
|Здравствуй, школа!
И, наконец, кульминация праздника — первый звонок. Для всех — учащихся, педагогов, школьников и, конечно, родителей. Честь пронести по кругу классический колокольчик с бантом, оглашая зал мелодичным звоном, выпала первокласснице Виктории Шестопаловой и ученику выпускного класса Артёму Сухову. Директор школы не просто так намекал на исключительные способности своих учеников — Артём учится в классе с углублённым изучением физико–математических дисциплин, и даже литера, обозначающая его класс, подобрана со значением: не какой–нибудь одиннадцатый «А», а прямо–таки 11–й «ФМ».
|Пора за парты
День знаний в первой школе завершился уроком мужества. Его провели во втором корпусе школы, где как раз и учатся самые физики и математики. Старшеклассникам чрезвычайно повезло — лекцию читал действующий кадровый военный из состава тактической группировки Северного флота, проводившей на Таймыре межвидовые учения. Помимо высадки десанта и условных боевых действий в районе Ергалаха в планах североморцев значился и такой пункт: визит в школу с лекцией по истории флота сквозь призму становления государства российского. С проекцией на современность, разумеется.
|Где же ваши ручки?
Заместитель командира корабля по военно–политической работе БДК «Александр Отраковский» капитан–лейтенант Евгений Кинзерский блестяще справился с поставленной задачей, очень удачно проведя исторические параллели и говоря о современных тенденциях в армии и на флоте, объясняя стратегические задачи Вооружённых сил в свете государственной политики, отдельно остановившись на задачах текущего арктического похода и подробностях собственной службы.
|Когда урок ведёт морской офицер
Это поистине стало достойным финалом Дня знаний — как для первоклашек, так и для тех, кто в этом году ступит на порог взрослой жизни.Денис КожевниковФото Дениса КОЖЕВНИКОВАwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда