[Индекс номера 130 (03.09.2019)]

 Школьный двор 
Хотим всё знать

Традиционным торжеством для учеников и педагогов начался учебный год в школах Норильска. В этом году День знаний отпраздновали в понедельник.
Букет для первой учительницы
Школы распахнули свои двери для 24 тысяч ребят. 2750 из них впервые сели за парты. День, как на заказ, выдался ясным и свежим, солнце играло на лепестках цветов в букетах, предназначенных первой учительнице, добавляя в привычные краски новые оттенки. Блики на белых рубашках и фартуках слепили прохожих. Мамы, папы, бабушки и дедушки вели своих подросших чад к крыльцу, на которое детям придётся подниматься ближайшие одиннадцать лет.
Я иду в школу
Первые в первой
С Днём знаний первоклассников в старейшем учебном заведении города — школе № 1 — поздравил глава Норильска Ринат Ахметчин, признавшийся детворе, что завидует их ученическому счастью. Новичков здесь набралось на три класса, и все они, как водится, взирали на окружающий мир широко открытыми глазами. Или упражнялись за дверями актового зала в приветствии «Здравствуй, школа!», причём делали это предельно старательно.
Поздравление от главы города
До самой учёбы дело ещё не дошло, ребят захватили развлекательные номера подготовленной для них программы. Персонажи популярных мультфильмов разыгрывали с детьми выполнение домашних заданий и учили, как вести себя в школе. Детишки, внимая им, поднимали или опускали специальные ручки–флажочки, выбирая нужный ответ. Не у всех и не сразу он оказывался верным, особенно там, где дело касалось алфавита, но при помощи своих новых учителей, а также родителей, принимавших в импровизированной викторине самое деятельное участие, малышам удалось справиться со всеми трудностями.
Звенит первый звонок
Директор первой школы Сергей Ломов напомнил всем, что её воспитанники всегда славились прилежностью в науках, твёрдыми знаниями и самостоятельностью суждений, поэтому он не сомневается в том, что их ждёт большое будущее. Поздравления от старшеклассников обернулись хитрыми вопросами, но воодушевленные к тому времени первоклашки проявляли изрядную сообразительность и уже не давали поймать себя на мелочах. Первые зёрна знаний попали на благодатную почву.
Здравствуй, школа!
Позвони мне, позвони
И, наконец, кульминация праздника — первый звонок. Для всех — учащихся, педагогов, школьников и, конечно, родителей. Честь пронести по кругу классический колокольчик с бантом, оглашая зал мелодичным звоном, выпала первокласснице Виктории Шестопаловой и ученику выпускного класса Артёму Сухову. Директор школы не просто так намекал на исключительные способности своих учеников — Артём учится в классе с углублённым изучением физико–математических дисциплин, и даже литера, обозначающая его класс, подобрана со значением: не какой–нибудь одиннадцатый «А», а прямо–таки 11–й «ФМ».
Пора за парты
День знаний в первой школе завершился уроком мужества. Его провели во втором корпусе школы, где как раз и учатся самые физики и математики. Старшеклассникам чрезвычайно повезло — лекцию читал действующий кадровый военный из состава тактической группировки Северного флота, проводившей на Таймыре межвидовые учения. Помимо высадки десанта и условных боевых действий в районе Ергалаха в планах североморцев значился и такой пункт: визит в школу с лекцией по истории флота сквозь призму становления государства российского. С проекцией на современность, разумеется.
Где же ваши ручки?
Заместитель командира корабля по военно–политической работе БДК «Александр Отраковский» капитан–лейтенант Евгений Кинзерский блестяще справился с поставленной задачей, очень удачно проведя исторические параллели и говоря о современных тенденциях в армии и на флоте, объясняя стратегические задачи Вооружённых сил в свете государственной политики, отдельно остановившись на задачах текущего арктического похода и подробностях собственной службы.
Когда урок ведёт морской офицер
Это поистине стало достойным финалом Дня знаний — как для первоклашек, так и для тех, кто в этом году ступит на порог взрослой жизни.

Денис Кожевников
Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА
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График отключения горячей воды в Норильске.
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Школьный двор 
Традиционным торжеством для учеников и педагогов начался учебный год в школах Норильска. В этом году День знаний отпраздновали в понедельник.

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 3 сентября 2019 
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