[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Резонанс

Пробел в воспитании

Видеоролик, в котором ребёнок якобы царапает во дворе машины, разделил норильчан на два лагеря. Одни хотят строго наказать хулигана и его родителей, другие считают, что автомобилисты виноваты не меньше, да и факт порчи машин нужно ещё доказать.

«Родителям придётся долго пахать без зарплаты». «Во–первых, надо доказать, что это именно он поцарапал, во–вторых, по видео не оштрафуют, в–третьих, покраска капота одного «мерина» стоит не больше 20 тысяч, если красить хорошо».

«Я на видео не увидела, что ребёнок царапает машину. Он просто положил камни под колёса». «Высечь плетью по рукам, на корню искоренить пакостника».

«В полицию не судьба заявить? Что за привычка появилась у людей — чуть что, поднимать на уши соцсети?». «Видео, где камни подкладывал, есть. А где он царапал машины, засняли?»

Вечером 12 августа уличная видеокамера зафиксировала, как во дворе дома на улице Павлова, 20б, вокруг припаркованных машин крутится ребёнок, периодически подкладывая под колёса одного из авто камни. Содержимое ролика вызвало бурную дискуссию. Одни утверждали, что мальчик поцарапал камнями несколько машин и нанёс урон автомобилистам. Другие говорили о том, что на видео видно только, как ребёнок подкладывает камни под колёса одной из машин. Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, пояснила, что в настоящее время инспекторы устанавливают личность подростка, который, возможно, повредил автомобиль. Факт повреждения машин именно этим ребёнком также нужно будет устанавливать. Если он подтвердится, то ущерб владельцам транспортных средств будут возмещать его родители. – В нашей практике были подобные случаи — говорит Ольга Курунина. — Личности детей, которые портили чужое имущество, мы устанавливали, проводили с ними и их родителями профилактическую работу, выясняли, что подвигло их на подобный поступок. Взрослые должны объяснить детям, что нельзя трогать, а тем более портить чужие вещи: писать на них, рисовать, кидать что–либо. Это должно стать для ребёнка жёстким табу, так как это наносит серьёзный урон семейному бюджету. Здесь две стороны медали. Одна — низкая культура поведения как у детей, которые становятся правонарушителями, так и у родителей, не научивших ребёнка правильно вести себя в общественном месте. Вторая — сами автомобилисты, забывающие закрывать свои авто, оставляющие их в неположенном месте, что приводит к неприятностям. Безалаберность автовладельцев провоцирует детей на хулиганские поступки. Если бы одни взрослые несли ответственность за своего ребёнка, а другие — за свой автомобиль, скорее всего, инцидента бы не произошло, и вообще не было бы такой разрухи, какую мы можем видеть во дворах. Сейчас наша задача — провести профилактическую работу среди школьников и предостеречь их от совершения подобных проступков.

Наталья Санина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Родителям придётся долго пахать без зарплаты».«Во–первых, надо доказать, что это именно он поцарапал, во–вторых, по видео не оштрафуют, в–третьих, покраска капота одного «мерина» стоит не больше 20 тысяч, если красить хорошо».«Я на видео не увидела, что ребёнок царапает машину. Он просто положил камни под колёса».«Высечь плетью по рукам, на корню искоренить пакостника».«В полицию не судьба заявить? Что за привычка появилась у людей — чуть что, поднимать на уши соцсети?».«Видео, где камни подкладывал, есть. А где он царапал машины, засняли?»Вечером 12 августа уличная видеокамера зафиксировала, как во дворе дома на улице Павлова, 20б, вокруг припаркованных машин крутится ребёнок, периодически подкладывая под колёса одного из авто камни. Содержимое ролика вызвало бурную дискуссию. Одни утверждали, что мальчик поцарапал камнями несколько машин и нанёс урон автомобилистам. Другие говорили о том, что на видео видно только, как ребёнок подкладывает камни под колёса одной из машин.Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних Норильского ОМВД, пояснила, что в настоящее время инспекторы устанавливают личность подростка, который, возможно, повредил автомобиль. Факт повреждения машин именно этим ребёнком также нужно будет устанавливать. Если он подтвердится, то ущерб владельцам транспортных средств будут возмещать его родители.– В нашей практике были подобные случаи — говорит Ольга Курунина. — Личности детей, которые портили чужое имущество, мы устанавливали, проводили с ними и их родителями профилактическую работу, выясняли, что подвигло их на подобный поступок. Взрослые должны объяснить детям, что нельзя трогать, а тем более портить чужие вещи: писать на них, рисовать, кидать что–либо. Это должно стать для ребёнка жёстким табу, так как это наносит серьёзный урон семейному бюджету.Здесь две стороны медали. Одна — низкая культура поведения как у детей, которые становятся правонарушителями, так и у родителей, не научивших ребёнка правильно вести себя в общественном месте. Вторая — сами автомобилисты, забывающие закрывать свои авто, оставляющие их в неположенном месте, что приводит к неприятностям. Безалаберность автовладельцев провоцирует детей на хулиганские поступки.Если бы одни взрослые несли ответственность за своего ребёнка, а другие — за свой автомобиль, скорее всего, инцидента бы не произошло, и вообще не было бы такой разрухи, какую мы можем видеть во дворах. Сейчас наша задача — провести профилактическую работу среди школьников и предостеречь их от совершения подобных проступков.

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