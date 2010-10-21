[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



Право руля

Смотри в оба

«Право руля» — совместный проект газеты «Заполярная Правда», Гос-автоинспекции и норильских школ. На каникулах его участниками стали ребята из городского оздоровительного лагеря «Хэйро». В рисунках дети рассказали о ловушках, которые могут подстерегать их по пути в школу. Лучшие работы легли в основу флаеров, которые учащиеся и инспекторы ГИБДД вручили водителям во время совместного рейда.

Полина Пилюкшина Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, напомнил ребятам, что в начале учебного года самое время освежить знания по безопасности дорожного движения. – На улице нельзя расслабляться ни на минуту, — говорит Михаил Назаров. — Всегда нужно быть начеку, особенно сейчас, когда машин на улицах города с каждым годом становится всё больше. Особенно внимательным нужно быть на нерегулируемом пешеходном переходе, который обозначается только знаками «Пешеходный переход» и зеброй. Прежде чем выйти на проезжую часть, нужно убедиться, что машины остановились. Причём остановилась не только стоящая в первом ряду машина, но и автомобили из второго и третьего рядов. Ещё одна беда в том, что школьники часто гуляют по городу и переходят дорогу в наушниках, а значит, могут не услышать подъезжающую машину. Виталина Власова Впрочем, на пешеходном переходе порой ведут себя беспечно не только дети, но и их родители. Между тем тот факт, что человек ступил на переход, не может гарантировать его безопасность. Правила дорожного движения не зря советуют пешеходу лишний раз удостовериться в том, что автомобили остановились или находятся на безопасном расстоянии. Другая опасность, которая подстерегает детей и взрослых, — это так называемые ловушки закрытого обзора, когда проезжая часть частично или полностью скрыта стоящими возле тротуара автомобилями или кустами. Инспектор ГИБДД посоветовал ребятам ещё раз проработать с папами и мамами безопасный маршрут до школы. Обратить внимание на нерегулируемые пешеходные переходы и дворовые территории, особенно те, где у домов имеются дебаркадеры для разгрузки грузовых авто. Тимофей Халита Воспитанники летнего лагеря охотно задавали инспектору вопросы и даже подсказали несколько идей для будущих листовок: «Когда водитель на пару секунд отвлекается от дороги на что–либо — телефон, музыку в наушниках или другой автомобиль, при скорости движения 60 км/час он проезжает вслепую 65 метров; чем выше скорость, тем длиннее слепые участки». «Статистика показывает, что до 80% детей–пешеходов, погибших или пострадавших в результате ДТП, попадают под колёса автомобиля, находясь в радиусе не более километра от своего дома: во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу».

Наталья Черкашина Фото из архива лагеря www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде Норильского отдела ГИБДД, напомнил ребятам, что в начале учебного года самое время освежить знания по безопасности дорожного движения.– На улице нельзя расслабляться ни на минуту, — говорит Михаил Назаров. — Всегда нужно быть начеку, особенно сейчас, когда машин на улицах города с каждым годом становится всё больше. Особенно внимательным нужно быть на нерегулируемом пешеходном переходе, который обозначается только знаками «Пешеходный переход» и зеброй. Прежде чем выйти на проезжую часть, нужно убедиться, что машины остановились. Причём остановилась не только стоящая в первом ряду машина, но и автомобили из второго и третьего рядов. Ещё одна беда в том, что школьники часто гуляют по городу и переходят дорогу в наушниках, а значит, могут не услышать подъезжающую машину.Впрочем, на пешеходном переходе порой ведут себя беспечно не только дети, но и их родители. Между тем тот факт, что человек ступил на переход, не может гарантировать его безопасность. Правила дорожного движения не зря советуют пешеходу лишний раз удостовериться в том, что автомобили остановились или находятся на безопасном расстоянии.Другая опасность, которая подстерегает детей и взрослых, — это так называемые ловушки закрытого обзора, когда проезжая часть частично или полностью скрыта стоящими возле тротуара автомобилями или кустами. Инспектор ГИБДД посоветовал ребятам ещё раз проработать с папами и мамами безопасный маршрут до школы. Обратить внимание на нерегулируемые пешеходные переходы и дворовые территории, особенно те, где у домов имеются дебаркадеры для разгрузки грузовых авто.Воспитанники летнего лагеря охотно задавали инспектору вопросы и даже подсказали несколько идей для будущих листовок:«Когда водитель на пару секунд отвлекается от дороги на что–либо — телефон, музыку в наушниках или другой автомобиль, при скорости движения 60 км/час он проезжает вслепую 65 метров; чем выше скорость, тем длиннее слепые участки».«Статистика показывает, что до 80% детей–пешеходов, погибших или пострадавших в результате ДТП, попадают под колёса автомобиля, находясь в радиусе не более километра от своего дома: во дворе, на автомобильной парковке, по дороге в ближайший магазин или школу».

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