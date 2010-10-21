[Индекс номера 130 (03.09.2019)]



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Москва признала норильчан

Образцовый художественный коллектив Кайерканской детской школы искусств — ансамбль BrassBanda возвращается в Норильск из Москвы. Ребята полны впечатлений и эмоций.

Звёздный час BrassBanda Знаменитый норильский коллектив побывал на ежегодном фестивале военных оркестров «Спасская башня» в столице, где представил лучшие номера из своего репертуара на Красной площади, в специальной программе «Детские оркестры». Наши музыканты представляли 20 минутную программу в течение двух дней, 24 и 25 августа, при этом закрывали выступления второго дня фестиваля. Они подарили зрителям шоу–дефиле, в котором были задействованы и духовая, и ударная группы. Ребята исполнили попурри на темы популярных зарубежных мелодий. Мастерство оркестрантов вызвало восторг не только у зрителей, но и у начальника управления общественных связей Государственного исторического музея Марии Лемиговой. Она признала BrassBanda лучшим оркестром на площадке фестиваля: – Каждый год организаторы подкидывают нам сложную задачу — выделить один понравившийся коллектив из общего числа участников. Сделать это практически невозможно, но в этом году почётное звание по праву получают норильчане, — сказала она. Мария Лемигова вручила подарки от Исторического музея руководителю ансамбля Алексею Пупику и всем участникам коллектива. Чуть позже ребята подробнее расскажут о своём путешествии и звёздном выступлении. «Заполярка» обязательно познакомит читателей с их путевыми заметками.

Марина Андриюк Фото зрителей фестиваля www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Знаменитый норильский коллектив побывал на ежегодном фестивале военных оркестров «Спасская башня» в столице, где представил лучшие номера из своего репертуара на Красной площади, в специальной программе «Детские оркестры».Наши музыканты представляли 20 минутную программу в течение двух дней, 24 и 25 августа, при этом закрывали выступления второго дня фестиваля. Они подарили зрителям шоу–дефиле, в котором были задействованы и духовая, и ударная группы. Ребята исполнили попурри на темы популярных зарубежных мелодий. Мастерство оркестрантов вызвало восторг не только у зрителей, но и у начальника управления общественных связей Государственного исторического музея Марии Лемиговой. Она признала BrassBanda лучшим оркестром на площадке фестиваля:– Каждый год организаторы подкидывают нам сложную задачу — выделить один понравившийся коллектив из общего числа участников. Сделать это практически невозможно, но в этом году почётное звание по праву получают норильчане, — сказала она.Мария Лемигова вручила подарки от Исторического музея руководителю ансамбля Алексею Пупику и всем участникам коллектива.Чуть позже ребята подробнее расскажут о своём путешествии и звёздном выступлении. «Заполярка» обязательно познакомит читателей с их путевыми заметками.

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