[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Большой финал большого футбола

Не каждая центральная газета может похвастаться соревнованиями по футболу на её приз. Норильская городская — может. «Заполярная Правда» вот уже в 39–й раз передаст свой именной кубок победителю турнира, традиционно закрывающего сезон большого футбола в Норильске.

Финальные игры стартуют на стадионе «Заполярник» 8 сентября в 13.00. Награждение сильнейших состоится во Дворце спорта «Арктика» в 17.50. Церемония пройдёт в перерыве одной из игр чемпионата России по мини–футболу. Сражение МФК «Норильский никель» и бронзового призёра Суперлиги — самарского «Динамо» начнётся в 17.00. За приз нашей газеты в этом году сражались девять команд. Причём в последний момент от участия в Кубке отказалась команда «Океан». Но, несмотря на это, торговая сеть, которую представляют футболисты, осталась генеральным спонсором соревнований. Наручными часами, которые лично выбирал управляющий директор торговых сетей «Океан» и «Зелёная линия» Иосиф Дзамашвили, будут награждены лучшие игроки: вратари, защитники, бомбардиры и так далее. В церемонии награждения примут участие начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб и главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский. Кто станет победителем турнира на кубок газеты, сказать, как обычно, сложно. В полуфинал вышли «Туран» — обладатель кубка города этого года, и «Алания» — не раз становившаяся победителем и нашего турнира, и городских первенств. Вторая пара — «Юлдыз», собравший в этом году особенно сильных футболистов, и «Масаллы» — новичок, уверенно наступающий на пятки старичкам. Как говорит главный судья турнира Наил Гусейнов, шанс на победу есть у любого из полуфиналистов. Первые три команды входят в костяк лидирующих норильских команд. А игроки «Масаллы» молоды, хорошо понимают друг друга и держатся очень достойно. Кстати, эта команда обошла известную и опытную «Аланию» по пенальти на чемпионате города. И самые многочисленные и активные болельщики — именно у неё. Победа в турнире на приз «Заполярной Правды» всегда считалась престижной, ведь каждому хочется уйти в следующий год на подъёме. Кстати, в норильском футбольном сезоне бывает по 70–80 матчей, так что последний турнир — пиковый, сыгранность тут на высоте. Уверены: финал будет жарким. Так что не пропустите праздник большого футбола и большого спорта!

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Финальные игры стартуют на стадионе «Заполярник» 8 сентября в 13.00. Награждение сильнейших состоится во Дворце спорта «Арктика» в 17.50. Церемония пройдёт в перерыве одной из игр чемпионата России по мини–футболу. Сражение МФК «Норильский никель» и бронзового призёра Суперлиги — самарского «Динамо» начнётся в 17.00.За приз нашей газеты в этом году сражались девять команд. Причём в последний момент от участия в Кубке отказалась команда «Океан». Но, несмотря на это, торговая сеть, которую представляют футболисты, осталась генеральным спонсором соревнований. Наручными часами, которые лично выбирал управляющий директор торговых сетей «Океан» и «Зелёная линия» Иосиф Дзамашвили, будут награждены лучшие игроки: вратари, защитники, бомбардиры и так далее.В церемонии награждения примут участие начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб и главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский.Кто станет победителем турнира на кубок газеты, сказать, как обычно, сложно. В полуфинал вышли «Туран» — обладатель кубка города этого года, и «Алания» — не раз становившаяся победителем и нашего турнира, и городских первенств. Вторая пара — «Юлдыз», собравший в этом году особенно сильных футболистов, и «Масаллы» — новичок, уверенно наступающий на пятки старичкам. Как говорит главный судья турнира Наил Гусейнов, шанс на победу есть у любого из полуфиналистов. Первые три команды входят в костяк лидирующих норильских команд. А игроки «Масаллы» молоды, хорошо понимают друг друга и держатся очень достойно. Кстати, эта команда обошла известную и опытную «Аланию» по пенальти на чемпионате города. И самые многочисленные и активные болельщики — именно у неё.Победа в турнире на приз «Заполярной Правды» всегда считалась престижной, ведь каждому хочется уйти в следующий год на подъёме. Кстати, в норильском футбольном сезоне бывает по 70–80 матчей, так что последний турнир — пиковый, сыгранность тут на высоте. Уверены: финал будет жарким. Так что не пропустите праздник большого футбола и большого спорта!

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