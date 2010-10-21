[Индекс номера 133 (06.09.2019)]

 Мастер–класс 
Железный аргумент

В августе вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес–центров в России. Насколько нововведения способствуют решению главной задачи центров — вовлечению как можно большего числа людей в занятия физкультурой и спортом — мы поговорили с президентом организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константином Кочаном.
Константин Валериевич, как в Норильске оценивают новый документ? Законодательство теперь не только закрепляет само понятие фитнес–центров, но и обязывает их привлекать к работе только квалифицированных сотрудников и тренеров. Могут ли в связи с этим возникнуть сложности у наших клубов?
– Сложностей новая законодательная база, без сомнения, добавит. Почти все тренеры с высшим образованием, обладающие теоретическими знаниями и практическими навыками, как правило, работают в спортивных школах и других государственных образовательных учреждениях города. Фитнес–центры для них только возможность подработки. Взять тренеров с высшим образованием на полный рабочий день в Норильске практически нереально.
Опытный наставник – это плюс
– Но в таком случае надо обеспечить условия для повышения квалификации тренеров, как предлагается в поправках к закону.
– К сожалению, об этом ввиду удалённости нашей территории речи тоже быть не может. Даже если мы пригласим с материка специалиста, который проведёт для наших тренеров семинары, как решить проблему получения сертификатов государственного образца? С другой стороны, я не вижу ничего страшного в том, что у нас не все инструкторы имеют высшее или среднее специальное образование. Если, конечно, в их обязанности не входит личная тренировка клиентов. Или если речь не идёт о групповых занятиях, где, безусловно, необходим диплом или, как минимум, прохождение специальных курсов.
Новый документ предписывает введение профстандартов для фитнес–центров с учётом особенностей выполняемых сотрудниками трудовых функций. При этом один из самых важных акцентов — занятия должны быть безопасными. Проблема действительно настолько актуальна?
Вес нужно выбирать по себе
– Как заниматься, с какими весами и темпом — вопрос далеко не праздный. К сожалению, в нашем городе редко кто пользуется услугами персональных тренеров. Нет ещё у нас такой культуры. Чаще всего что происходит? Человек посмотрит на YouTube ролик с профессиональными спортсменами, а затем покупает абонемент в тренажёрный зал и в надежде добиться быстрого результата задаёт себе неадекватную нагрузку, перебирает с весом или интенсивностью тренировок. Это, к слову, самая распространённая ошибка новичков. Итогом переоценки собственных возможностей могут стать различные травмы — и растяжение мышц, и проблемы с позвоночником. Притом что занятия с грамотным специалистом позволили бы избежать многих неприятностей. Я вообще считаю так: не только новички, но и опытные спортсмены должны тренироваться с наставником.
Возможно, причина в том, что это удовольствие не из дешёвых? Платить личному тренеру может позволить себе далеко не каждый норильчанин.
– Если уж говорить об этом, то на материке занятия с персональным тренером стоят не дешевле, а в некоторых случаях даже дороже, чем у нас. И, тем не менее, услуга эта пользуется популярностью. Мне сложно объяснить, почему у нас по–другому...
Людей в залах стало больше
Клиент фитнес–центра должен предоставлять медицинскую справку об отсутствии у него противопоказаний для занятий?
– Нет, этого не требуется. Но я бы всё–таки рекомендовал всем, перед тем как начать заниматься, пройти обследование у врача.
Из чего складывается стоимость клубной карты?
– Составляющих много — это и содержание помещения, и оборудование, и зарплата инструкторов... Каждый клуб сам устанавливает ценовую политику. И она может меняться.
Наверное, яркий тому пример — построенный несколько лет назад в городе большой современный фитнес–центр, клиентами которого поначалу могли стать топ–менеджеры. А сегодня такая возможность есть и у других желающих.
Мы конкурентоспособны, мы сильны
– Этот фитнес–центр с бассейном открывался по франшизе, что и определяло изначально высокую стоимость абонементов. По прошествии времени какие–то затраты окупились, возможно, сейчас там работают самостоятельно, на других условиях, поэтому центр стал более доступным для горожан. В интересах каждого клуба — привлечь как можно больше посетителей, поэтому в Норильске периодически проводятся акции, дающие те или иные бонусы или скидки. Воспользоваться ими или нет — зависит от желания самого человека поддерживать своё здоровье. Вообще, я считаю, у нас не такие уж дорогие абонементы. Более того, в городе появились и летние площадки, где можно заниматься бесплатно.
Интерес к фитнесу в Норильске за последние годы вырос?
– Людей в залах действительно стало больше. Несмотря на то, что в городе открываются новые клубы, ни один не пустует. Наполняемость везде хорошая. Возможно, сказывается специфика региона — в зимнее время у норильчан не так много возможностей для досуга, люди меньше двигаются, а потому стараются ходить в спортзал, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме. Более того, складывается ситуация, когда наши спортсмены, выезжая на соревнования в другие города, неизменно приезжают с медалями, становятся победителями и призёрами. Причём это касается как детского, так и взрослого спорта. Климатические условия, полярная ночь — всё это скорее антифакторы успеха. И, тем не менее, результат налицо. Мы конкурентоспособны, мы сильны. Как так происходит — для меня загадка. Особенно если учесть, что норильчане не имеют возможности так часто участвовать в иногородних турнирах, как это делают жители материка. А может быть, это и становится причиной того, что люди с полной самоотдачей готовятся к соревнованиям.
Летом – бесплатно
В начале года в Минфине разработали поправки в Налоговый кодекс, которые вводят налоговый вычет по расходам на физкультурно–оздоровительные услуги. Норильчане этим уже пользуются?
– Да. И это, я считаю, очень действенная мера для того, чтобы привлечь население к занятиям физкультурой. Купив годовую карту в фитнес–центр, клиенты клубов могут теперь вернуть с потраченной суммы 13% подоходного налога.
Тогда нужно вспомнить ещё и приказ Минтруда, который с 2015 года рекомендует работодателям добавить в статьи расходов компенсацию затрат сотрудников на спорт.
– Насколько я знаю, в городе немало организаций, которые выделяют деньги на эти цели. И это оправданно: если работник ходит в спортзал, он реже берёт больничный, выше его производительность труда. Это выгодно в том числе и самому работодателю.
Разработчики законодательной базы надеются, что через пять лет доля людей, которые систематически тренируются, повысится до 55%. Это реально, с вашей точки зрения?
– Думаю, что профстандарты, согласно которым тренеры должны будут постоянно повышать квалификацию, сыграют свою роль. Если новичок плавно и без травм войдёт в ритм тренировок, он станет постоянным клиентом клуба. С другой стороны, вопрос финансовой поддержки, наверное, даже более значимый. Я имею в виду компенсацию затрат на фитнес, реально располагающую к тому, чтобы спорт становился доступнее для населения.

Елена Попова
Фото Владимира МАКУШКИНА, Ирины ЯРИНСКОЙ и из архива Константина КОЧАНА
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