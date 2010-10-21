[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Перспективы

Нам бы понедельники взять и отменить...

В июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на 108–й Международной конференции труда в Женеве, заявил, что не исключает такого развития событий, когда весь мир перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по этому поводу, как водится, разделились.







Меньше за те же деньги В заключении Федерации независимых профсоюзов (ФНР) России говорится, что перейти на четырёхдневную рабочую неделю можно уже сейчас. Размер зарплат при этом предлагается сохранить в прежнем объёме. «Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идёт о пропорциональном сокращении заработной платы, она как раз остаётся на том же уровне», — пояснил «Российской газете» Александр Шершуков, заместитель председателя ФНР. О том, какой будет продолжительность рабочей недели в случае, если инициативу поддержат в правительстве, в Федерации сказать пока затрудняются. «Нам надо выбрать, куда смотреть в данном случае — на Нидерланды, где продолжительность рабочей недели составляет 27 часов, Францию (35 часов), Австрию и Германию (38 часов) или Китай с его 60 часами. Вопрос в том, в какую сторону, с точки зрения норм трудового права и социальных гарантий, мы направляемся — Европы или Азии», — отметил Шершуков.

Строго по закону Заявление премьер–министра Дмитрия Медведева заставило вспомнить о попытках сократить рабочую неделю на мировом опыте и оценить возможные перспективы такого решения. Официальная точка зрения руководства России остаётся неизменной: Трудовой кодекс чётко устанавливает 40–часовую рабочую неделю с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. Как объяснила вице–премьер Татьяна Голикова, любые изменения в трудовых отношениях должны быть серьёзно проработаны и отразиться прежде всего в трудовом законодательстве. Кроме того, важно сохранить социальные гарантии для граждан и не опускать уровень материального обеспечения. Уменьшение продолжительности рабочей недели происходило и в России, и в других странах мира. Так, до конца XIX века в России почти не существовало законодательных норм касательно этого. Люди работали по 14–16 часов в сутки, что сложно назвать нормальным даже по тем временам.



Бригадный подряд Работать четыре дня в неделю, но получать зарплату за пять — слишком хорошо, чтобы быть правдой, но этот вопрос активно обсуждается в Европе — и не только потому, что происходит сдвиг в сторону гибкого графика, но и потому, что появились доказательства: это хорошо для бизнеса. Многие европейские организации сокращают рабочую неделю (но не зарплаты) с 36 часов (пять рабочих дней) до 28 часов (четыре дня), чтобы уменьшить выгорание работников и повысить их удовлетворённость, производительность труда и лояльность компании. В целом идея не нова: во Франции рабочую неделю сократили до 35 часов почти 20 лет назад с целью улучшения баланса между работой и личной жизнью граждан. Эту меру активно обсуждают до сих пор. Сторонники говорят, что она способствовала созданию рабочих мест и действительно возымела эффект. Критики же утверждают, что она снизила конкурентоспособность французских компаний. В Великобритании также присматриваются к этой задумке. Этим летом в Школе бизнеса Хенли прошёл опрос 505 руководителей и более чем 2 000 сотрудников британских организаций. Половина опрошенных сообщила, что уже ввела четырёхдневную рабочую неделю для некоторых или всех работников с полной занятостью: удовлетворённость сотрудников повысилась, частота больничных уменьшилась. Ежегодно этим организациям благодаря нововведениям удаётся экономить почти 92 млрд фунтов стерлингов, или 2% оборота. 77% опрошенных работников указали на явную связь между четырёхдневной рабочей неделей и более высоким качеством жизни. Особенно привлекательной такая практика кажется 75% опрошенных, которые используют освободившееся время не для расслабления, а для повышения квалификации, волонтёрской деятельности и дополнительного заработка. Две трети (67%) респондентов заявили, что четырёхдневная рабочая неделя влияет на их выбор работодателя. Как большинство компаний организовало более короткую рабочую неделю? Многие участники опроса говорили, что работников делят на две меняющиеся местами группы: одна отдыхает по понедельникам, другая — по пятницам. Это позволяет компаниям отвечать требованиям клиентов и оставлять офис открытым всю неделю.



Задача на вычитание Министерство труда должно тщательно изучить и определиться с вопросом до 30 сентября. Но уже сейчас член экспертного совета при правительстве Александра Сафонова отметила, что одним из самых больших минусов четырёхдневной рабочей недели может стать падение производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, считает, что инициатива может пагубно отразиться на здоровье граждан, которым придётся работать не по восемь, а по десять часов в день. Также, по мнению экспертов, если оставить восьмичасовой рабочий день и перейти на четырёхдневную трудовую неделю, ВВП страны может сократиться в среднем на 20%. «Для перехода на четырёхдневную рабочую неделю любому предприятию нужно провести модернизацию, — говорит завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. — Но переоборудование может быть слишком затратно, а предприниматель не готов к расходам. Вместо четырёх человек на пятидневку он будет нанимать пятерых на четыре рабочих дня, накручивать искусственную занятость. Это дополнительные издержки для бизнеса, К диджитализации и модернизации производства инициатива отношения не имеет. Нам нужен переход на новый уровень технологического уклада, чтобы говорить о том, что мы вводим четырёхдневную неделю, потому что производительность труда высокая. Свой взгляд Денис Кожевников, корреспондент «ЗП» Услышав о сокращении рабочей недели, народ немедленно бросился строить планы насчёт того, как провести внезапно освободившееся время. На фоне этого ликования тот факт, что в день придётся работать не 8, а 10 часов, как–то померк. Видимо, те, кто обеими руками за, особо не перетруждаются. Мне же сомнительным переход видится с точки введения нового графика в государственных учреждениях. Если четырёхдневную рабочую неделю одобрят, все госструктуры обязаны будут привести своё расписание в соответствие с законодательством. А это значит, что многие из нас в лучшем случае должны будут пребывать на работе как минимум до 19.00. А что делать с детьми в садиках? Допустим, и детсады станут работать дольше. Кто и когда будет в силах заниматься с ними после работы? А что будет с их режимом дня? Интересно будет наблюдать за обстановкой в различных учреждениях, которые и сейчас постоянно штурмуют соискатели разного рода услуг. Кто–нибудь видел, например, очереди в налоговой инспекции во времена предоставления налоговых деклараций или при востребовании популярного сейчас налогового вычета по тем или иным позициям? Или в жилфонде, в коридорах которого люди, бывает, ломают головы над юридическими хитросплетениями не день и не два? Да много где ещё. Если и тут рабочие дни сократят, то процесс оформления документов рискует затянуться надолго. А это значит, что для посещения госучреждения придётся отпрашиваться с работы с перспективой задержаться на неизвестный срок. О какой производительности труда в данном случае может идти речь? И технический прогресс тут, на мой взгляд, вряд ли сможет кардинально выправить ситуацию: уж очень любит техника в широком смысле «виснуть» в самый неподходящий момент. Оглядываться на Нидерланды или Великобританию, по моему мнению, не стоит — там совершенно другой менталитет, исторически сложившееся представление о трудовом процессе и его целях. А главное — чётко устоявшееся разграничение прав, обязанностей и ответственности работодателя и работника. У нас же эти понятия нередко смешаны до неразличимости. А уж авралы происходят, пожалуй, чаще, чем звонит будильник, возвещающий о начале нового трудового дня. Полагаю, сначала нужно навести порядок в текущем распорядке, а потом уж замахиваться на серьёзные перемены. И лучше, конечно, поэтапные. Подытожить, пожалуй, можно примером собственным. Специфика моей профессии такова, что в любой стране, при любой власти, любых отношениях с профсоюзами и продолжительности рабочей недели нашему брату-журналисту приходится работь вне времени.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В заключении Федерации независимых профсоюзов (ФНР) России говорится, что перейти на четырёхдневную рабочую неделю можно уже сейчас. Размер зарплат при этом предлагается сохранить в прежнем объёме. «Главное, чтобы работодатели понимали, что при сокращении рабочей недели речь не идёт о пропорциональном сокращении заработной платы, она как раз остаётся на том же уровне», — пояснил «Российской газете»Александр Шершуков, заместитель председателя ФНР. О том, какой будет продолжительность рабочей недели в случае, если инициативу поддержат в правительстве, в Федерации сказать пока затрудняются. «Нам надо выбрать, куда смотреть в данном случае — на Нидерланды, где продолжительность рабочей недели составляет 27 часов, Францию (35 часов), Австрию и Германию (38 часов) или Китай с его 60 часами. Вопрос в том, в какую сторону, с точки зрения норм трудового права и социальных гарантий, мы направляемся — Европы или Азии», — отметил Шершуков.Заявление премьер–министра Дмитрия Медведева заставило вспомнить о попытках сократить рабочую неделю на мировом опыте и оценить возможные перспективы такого решения. Официальная точка зрения руководства России остаётся неизменной: Трудовой кодекс чётко устанавливает 40–часовую рабочую неделю с пятидневной или шестидневной рабочей неделей. Как объяснила вице–премьер Татьяна Голикова, любые изменения в трудовых отношениях должны быть серьёзно проработаны и отразиться прежде всего в трудовом законодательстве. Кроме того, важно сохранить социальные гарантии для граждан и не опускать уровень материального обеспечения. Уменьшение продолжительности рабочей недели происходило и в России, и в других странах мира. Так, до конца XIX века в России почти не существовало законодательных норм касательно этого. Люди работали по 14–16 часов в сутки, что сложно назвать нормальным даже по тем временам.Работать четыре дня в неделю, но получать зарплату за пять — слишком хорошо, чтобы быть правдой, но этот вопрос активно обсуждается в Европе — и не только потому, что происходит сдвиг в сторону гибкого графика, но и потому, что появились доказательства: это хорошо для бизнеса. Многие европейские организации сокращают рабочую неделю (но не зарплаты) с 36 часов (пять рабочих дней) до 28 часов (четыре дня), чтобы уменьшить выгорание работников и повысить их удовлетворённость, производительность труда и лояльность компании.В целом идея не нова: во Франции рабочую неделю сократили до 35 часов почти 20 лет назад с целью улучшения баланса между работой и личной жизнью граждан. Эту меру активно обсуждают до сих пор. Сторонники говорят, что она способствовала созданию рабочих мест и действительно возымела эффект. Критики же утверждают, что она снизила конкурентоспособность французских компаний.В Великобритании также присматриваются к этой задумке. Этим летом в Школе бизнеса Хенли прошёл опрос 505 руководителей и более чем 2 000 сотрудников британских организаций. Половина опрошенных сообщила, что уже ввела четырёхдневную рабочую неделю для некоторых или всех работников с полной занятостью: удовлетворённость сотрудников повысилась, частота больничных уменьшилась. Ежегодно этим организациям благодаря нововведениям удаётся экономить почти 92 млрд фунтов стерлингов, или 2% оборота. 77% опрошенных работников указали на явную связь между четырёхдневной рабочей неделей и более высоким качеством жизни. Особенно привлекательной такая практика кажется 75% опрошенных, которые используют освободившееся время не для расслабления, а для повышения квалификации, волонтёрской деятельности и дополнительного заработка. Две трети (67%) респондентов заявили, что четырёхдневная рабочая неделя влияет на их выбор работодателя.Как большинство компаний организовало более короткую рабочую неделю? Многие участники опроса говорили, что работников делят на две меняющиеся местами группы: одна отдыхает по понедельникам, другая — по пятницам. Это позволяет компаниям отвечать требованиям клиентов и оставлять офис открытым всю неделю.Министерство труда должно тщательно изучить и определиться с вопросом до 30 сентября. Но уже сейчас член экспертного совета при правительстве Александра Сафонова отметила, что одним из самых больших минусов четырёхдневной рабочей недели может стать падение производительности труда. Профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков, в свою очередь, считает, что инициатива может пагубно отразиться на здоровье граждан, которым придётся работать не по восемь, а по десять часов в день. Также, по мнению экспертов, если оставить восьмичасовой рабочий день и перейти на четырёхдневную трудовую неделю, ВВП страны может сократиться в среднем на 20%. «Для перехода на четырёхдневную рабочую неделю любому предприятию нужно провести модернизацию, — говорит завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. — Но переоборудование может быть слишком затратно, а предприниматель не готов к расходам. Вместо четырёх человек на пятидневку он будет нанимать пятерых на четыре рабочих дня, накручивать искусственную занятость. Это дополнительные издержки для бизнеса, К диджитализации и модернизации производства инициатива отношения не имеет. Нам нужен переход на новый уровень технологического уклада, чтобы говорить о том, что мы вводим четырёхдневную неделю, потому что производительность труда высокая.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















