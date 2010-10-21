[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Презентация

Расправляем крылья

В Норильске после реконструкции открылся центральный офис территориального агентства воздушных сообщений.

Вопрос об обновлении офиса был поднят весной, и уже в июне предприняты первые шаги. – Длинные очереди за билетами к этому моменту стали совсем уж недопустимыми и просто препятствовали нормальной работе офиса, — вспоминает директор Норильск–ТАВС Оксана Геращенко. — Сразу было решено выполнить дизайн всех помещений в ключе фирменного стиля нашего главного партнёра — авиакомпании NordStar, а также оснастить их современным оборудованием и сервисами. Провели полную перепланировку с расчётом на более удобное обслуживание посетителей, организовали электронную очередь, оборудовали отдельную зону для детей. Тут же установлен кулер, информационный стенд. – Центральный офис по продажам билетов на Ленинском проспекте, 22, — старейший в Норильске, — отметил на открытии председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков. — Здесь покупали авиабилеты сотни тысяч норильчан на протяжении нескольких десятилетий, поэтому обновление такого знакового места для всех нас стало настоящим подарком. Изменения коснулись и удалённых возможностей Норильск–ТАВС. Благодаря запуску совместного контактного центра авиакомпании NordStar и агентства теперь получить информацию об услугах можно, не выходя из дома или офиса, по телефону 8–800–700–8–007. Пассажиры авиакомпании могут не только узнать информацию о расписании или дополнительных услугах, но и оформить авиабилет с возможностью быстрой и безопасной оплаты банковской картой. По словам Оксаны Геращенко, изучение статистики обращений в агентство позволило определить несколько клиентских групп, под интересы которых и формировалась работа офиса. Целевые группы закономерно разделились по возрастному признаку. Первая — это пассажиры старше 40 лет, привыкшие лично посещать авиакассы, отправляющиеся за билетами даже семьями и с маленькими детьми. Для них организована работа в клиентском зале Норильск–ТАВС. Вторая группа — активные пользователи интернет– и автоматических сервисов, для которых предусмотрено обслуживание через контакт–центр и сайт компании. Этой категории пассажиров совсем необязательно идти за билетами в агентство, достаточно набрать номер контактного центра, и в автоматическом режиме им будет предоставлена возможность выбрать и оплатить направление перелёта. Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов в дополнение к достоинствам нового офиса добавил, что сегодняшнее событие — только начало большой программы обновления на данном направлении. – Норильск–ТАВС теперь следует воспринимать как корпоративное агентство NordStar. Если есть какие–то вопросы не только по билетам, но и по самой авиакомпании, не надо никуда бежать, искать источники информации — достаточно обратиться в Норильск–ТАВС, и вам ответят на все вопросы и помогут в решении любых задач. Здесь теперь будет и представительство авиакомпании — мы специально старались сделать именно так. Леонид Мохов добавил, что в новом партнёрстве вводится практика комплексного предоставления услуг пассажирам. Начать решено с корпоративных клиентов — сотрудников головного офиса «Норникеля», которые уже имели возможность воспользоваться этим видом услуг. Сервис предусматривает обслуживание одним обращением — иными словами, клиенту достаточно обратиться в агентство, чтобы обеспечить себе и формирование маршрута, и оплату авиабилетов, и даже трансфер до конечной точки поездки. Пока, по словам Леонида Мохова, новый вид услуг изучается и тестируется, возможно, в будущем он станет доступным всем клиентам авиакомпании NordStar и Норильск–ТАВС. В день открытия обновлённого офиса Норильск–ТАВС посетителей ждали приятные сюрпризы: праздничный торт и беспроигрышная лотерея. Для тех, кто ещё не определился с маршрутом перелёта и только планирует приобрести авиабилет, Норильск–ТАВС совместно с авиакомпанией NordStar подготовил розыгрыш сертификата на бесплатный перелёт. Принять участие в розыгрыше сможет каждый клиент Норильск–ТАВС на Ленинском, 22, который оформит билет по любому направлению авиакомпании NordStar в течение месяца с 5 по 30 сентября 2019 года. Для участия в розыгрыше достаточно получить у агента купон, заполнить его и сбросить в контейнер для розыгрыша. Результаты станут известны 1 октября. Подробные правила розыгрыша — на сайте nordstar.ru в разделе «Специальные предложения».

Денис Кожевников www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Вопрос об обновлении офиса был поднят весной, и уже в июне предприняты первые шаги.– Длинные очереди за билетами к этому моменту стали совсем уж недопустимыми и просто препятствовали нормальной работе офиса, — вспоминает директор Норильск–ТАВС Оксана Геращенко. — Сразу было решено выполнить дизайн всех помещений в ключе фирменного стиля нашего главного партнёра — авиакомпании NordStar, а также оснастить их современным оборудованием и сервисами.Провели полную перепланировку с расчётом на более удобное обслуживание посетителей, организовали электронную очередь, оборудовали отдельную зону для детей. Тут же установлен кулер, информационный стенд.– Центральный офис по продажам билетов на Ленинском проспекте, 22, — старейший в Норильске, — отметил на открытии председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков. — Здесь покупали авиабилеты сотни тысяч норильчан на протяжении нескольких десятилетий, поэтому обновление такого знакового места для всех нас стало настоящим подарком.Изменения коснулись и удалённых возможностей Норильск–ТАВС. Благодаря запуску совместного контактного центра авиакомпании NordStar и агентства теперь получить информацию об услугах можно, не выходя из дома или офиса, по телефону 8–800–700–8–007. Пассажиры авиакомпании могут не только узнать информацию о расписании или дополнительных услугах, но и оформить авиабилет с возможностью быстрой и безопасной оплаты банковской картой.По словам Оксаны Геращенко, изучение статистики обращений в агентство позволило определить несколько клиентских групп, под интересы которых и формировалась работа офиса. Целевые группы закономерно разделились по возрастному признаку. Первая — это пассажиры старше 40 лет, привыкшие лично посещать авиакассы, отправляющиеся за билетами даже семьями и с маленькими детьми. Для них организована работа в клиентском зале Норильск–ТАВС. Вторая группа — активные пользователи интернет– и автоматических сервисов, для которых предусмотрено обслуживание через контакт–центр и сайт компании. Этой категории пассажиров совсем необязательно идти за билетами в агентство, достаточно набрать номер контактного центра, и в автоматическом режиме им будет предоставлена возможность выбрать и оплатить направление перелёта.Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов в дополнение к достоинствам нового офиса добавил, что сегодняшнее событие — только начало большой программы обновления на данном направлении.– Норильск–ТАВС теперь следует воспринимать как корпоративное агентство NordStar. Если есть какие–то вопросы не только по билетам, но и по самой авиакомпании, не надо никуда бежать, искать источники информации — достаточно обратиться в Норильск–ТАВС, и вам ответят на все вопросы и помогут в решении любых задач. Здесь теперь будет и представительство авиакомпании — мы специально старались сделать именно так.Леонид Мохов добавил, что в новом партнёрстве вводится практика комплексного предоставления услуг пассажирам. Начать решено с корпоративных клиентов — сотрудников головного офиса «Норникеля», которые уже имели возможность воспользоваться этим видом услуг. Сервис предусматривает обслуживание одним обращением — иными словами, клиенту достаточно обратиться в агентство, чтобы обеспечить себе и формирование маршрута, и оплату авиабилетов, и даже трансфер до конечной точки поездки.Пока, по словам Леонида Мохова, новый вид услуг изучается и тестируется, возможно, в будущем он станет доступным всем клиентам авиакомпании NordStar и Норильск–ТАВС.В день открытия обновлённого офиса Норильск–ТАВС посетителей ждали приятные сюрпризы: праздничный торт и беспроигрышная лотерея. Для тех, кто ещё не определился с маршрутом перелёта и только планирует приобрести авиабилет, Норильск–ТАВС совместно с авиакомпанией NordStar подготовил розыгрыш сертификата на бесплатный перелёт. Принять участие в розыгрыше сможет каждый клиент Норильск–ТАВС на Ленинском, 22, который оформит билет по любому направлению авиакомпании NordStar в течение месяца с 5 по 30 сентября 2019 года. Для участия в розыгрыше достаточно получить у агента купон, заполнить его и сбросить в контейнер для розыгрыша. Результаты станут известны 1 октября. Подробные правила розыгрыша — на сайте nordstar.ru в разделе «Специальные предложения».

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