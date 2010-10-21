[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Транспорт

Не простое украшенье

Пассажиры смогут рассчитаться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.

Норильск стал первым городом в крае, который решил применить это ноу–хау. Первая партия — по пять тысяч браслетов и брелоков — уже получена. Новинки продаются в центре обслуживания пассажиров на автовокзалах Норильска и Талнаха. Стоимость браслета — 500 рублей, а брелока — 400. Функциональность у них такая же, как у ставших уже привычными транспортных карт и электронных проездных. Рассчитаться ими можно так же. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не требует, новые носители изготавливались под существующие терминалы. По сути, это тот же самый чип, но только в новой оболочке. – Карты — довольно хрупкий носитель, который можно случайно повредить. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт– Петербурга. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что позволяет сохранять их долговечность. Брелоки выполнены из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением этих аксессуаров занимаются предприятия в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, — рассказал Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ. Новый товар весьма востребован. 200 браслетов и брелоков раскуплены за неделю, тогда как такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две–три недели. – Данные носители позволяют пассажирам использовать любые тарифные планы на проезд, предлагаемые сегодня НПОПАТ. Например, сроком действия 30, 90 дней или «Безлимитный», — добавил Андрей Остапов. Со дня на день НПОПАТ откроет ещё один офис по обслуживанию пассажиров на Ленинском проспекте, 44. В нём также можно будет приобрести новые носители, пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик. Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск стал первым городом в крае, который решил применить это ноу–хау. Первая партия — по пять тысяч браслетов и брелоков — уже получена. Новинки продаются в центре обслуживания пассажиров на автовокзалах Норильска и Талнаха. Стоимость браслета — 500 рублей, а брелока — 400. Функциональность у них такая же, как у ставших уже привычными транспортных карт и электронных проездных. Рассчитаться ими можно так же. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не требует, новые носители изготавливались под существующие терминалы. По сути, это тот же самый чип, но только в новой оболочке.– Карты — довольно хрупкий носитель, который можно случайно повредить. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт– Петербурга. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что позволяет сохранять их долговечность. Брелоки выполнены из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением этих аксессуаров занимаются предприятия в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, — рассказал Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ.Новый товар весьма востребован. 200 браслетов и брелоков раскуплены за неделю, тогда как такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две–три недели.– Данные носители позволяют пассажирам использовать любые тарифные планы на проезд, предлагаемые сегодня НПОПАТ. Например, сроком действия 30, 90 дней или «Безлимитный», — добавил Андрей Остапов.Со дня на день НПОПАТ откроет ещё один офис по обслуживанию пассажиров на Ленинском проспекте, 44. В нём также можно будет приобрести новые носители, пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик.Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ npopat.com

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