Пассажиры смогут рассчитаться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.
Норильск стал первым городом в крае, который решил применить это ноу–хау. Первая партия — по пять тысяч браслетов и брелоков — уже получена. Новинки продаются в центре обслуживания пассажиров на автовокзалах Норильска и Талнаха. Стоимость браслета — 500 рублей, а брелока — 400. Функциональность у них такая же, как у ставших уже привычными транспортных карт и электронных проездных. Рассчитаться ими можно так же. Имеющееся у кондукторов оборудование программного обновления не требует, новые носители изготавливались под существующие терминалы. По сути, это тот же самый чип, но только в новой оболочке.
– Карты — довольно хрупкий носитель, который можно случайно повредить. Прежде чем остановиться на транспортных браслетах и брелоках, мы изучили опыт Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы и Санкт– Петербурга. Для детей и взрослых у нас изготовлены браслеты двух размеров. Они сделаны из высококачественного прочного материала, что позволяет сохранять их долговечность. Брелоки выполнены из специального каучукового пластика, который практически не подвержен деформации и порче. Изготовлением этих аксессуаров занимаются предприятия в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, — рассказал Андрей Остапов, начальник отдела информационных технологий НПОПАТ.
Новый товар весьма востребован. 200 браслетов и брелоков раскуплены за неделю, тогда как такое же количество транспортных карт или электронных проездных расходится за две–три недели.
– Данные носители позволяют пассажирам использовать любые тарифные планы на проезд, предлагаемые сегодня НПОПАТ. Например, сроком действия 30, 90 дней или «Безлимитный», — добавил Андрей Остапов.
Со дня на день НПОПАТ откроет ещё один офис по обслуживанию пассажиров на Ленинском проспекте, 44. В нём также можно будет приобрести новые носители, пополнять транспортные карты, электронные проездные, социальные карты, приобретать льготные проездные для студентов и школьников. Это будет дополнительная точка для работы с населением, которая позволит разгрузить центр обслуживания пассажиров на автовокзале в часы пик.
Узнать больше о тарифных планах, а также электронных новинках можно на сайте НПОПАТ npopat.com
.Наталья Черкашинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда