Жители домов, находящихся на территории управляющей компании «Талнахбыт», получат за сентябрь две платёжки.
До сих пор управляющая компания «Талнахбыт» оставалась единственной в Норильске, не перешедшей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Напомним, что система прямых платежей позволяет НТЭК и КОС самостоятельно вести работу с собственниками. Все управляющие компании Норильска уже давно получают с жильцов оплату только за предоставляемые услуги: вывоз мусора, уборку подъездов, снегоуборку и так далее. И только «Талнахбыт» служил промежуточным звеном между собственниками и поставщиками воды и тепла. Сейчас ситуация на территории этой УК из–за накопившихся долгов вышла из–под контроля жилищной компании.
– Для того чтобы заключить договор с НТЭК, необходимо было провести собрание собственников. 93% домов Норильска уже провели такие собрания, и их жильцы перешли на прямые договоры, — пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска. — Исключение составляла только территория «Талнахбыта». А по закону, если у управляющей компании есть задолженность за поставку ресурсов, ресурсоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с УК. Что и было сделано. 31 июля НТЭК уведомила собственников, «Талнахбыт» и администрацию города о том, что с 1 сентября в связи с задолженностью УК договор расторгается. В этом случае необходимости проводить для заключения прямых договоров собрание собственников нет.
Таким образом, с 1 сентября договор между собственниками и НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. В октябре — за сентябрь — жильцы получат две платёжки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу.
Для жителей в этой части ничего не меняется, подчёркивает Евгений Войник: плату можно будет вносить в кассах управляющей компании. Долги собственников передаются из УК в НТЭК. И в дальнейшем уже ресурсники будут взыскивать с неплательщиков задолженность.
Марина Андриюкwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда
|С 1 сентября договор между собственниками и НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. В октябре – за сентябрь – жильцы получат две платёжки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу.