[Индекс номера 133 (06.09.2019)]

 ЖКХ 
Без посредников

Жители домов, находящихся на территории управляющей компании «Талнахбыт», получат за сентябрь две платёжки.
До сих пор управляющая компания «Талнахбыт» оставалась единственной в Норильске, не перешедшей на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Напомним, что система прямых платежей позволяет НТЭК и КОС самостоятельно вести работу с собственниками. Все управляющие компании Норильска уже давно получают с жильцов оплату только за предоставляемые услуги: вывоз мусора, уборку подъездов, снегоуборку и так далее. И только «Талнахбыт» служил промежуточным звеном между собственниками и поставщиками воды и тепла. Сейчас ситуация на территории этой УК из–за накопившихся долгов вышла из–под контроля жилищной компании.
– Для того чтобы заключить договор с НТЭК, необходимо было провести собрание собственников. 93% домов Норильска уже провели такие собрания, и их жильцы перешли на прямые договоры, — пояснил Евгений Войник, начальник управления жилищно–коммунального хозяйства администрации Норильска. — Исключение составляла только территория «Талнахбыта». А по закону, если у управляющей компании есть задолженность за поставку ресурсов, ресурсоснабжающая организация имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с УК. Что и было сделано. 31 июля НТЭК уведомила собственников, «Талнахбыт» и администрацию города о том, что с 1 сентября в связи с задолженностью УК договор расторгается. В этом случае необходимости проводить для заключения прямых договоров собрание собственников нет.
Таким образом, с 1 сентября договор между собственниками и НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. В октябре — за сентябрь — жильцы получат две платёжки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу.
Для жителей в этой части ничего не меняется, подчёркивает Евгений Войник: плату можно будет вносить в кассах управляющей компании. Долги собственников передаются из УК в НТЭК. И в дальнейшем уже ресурсники будут взыскивать с неплательщиков задолженность.

С 1 сентября договор между собственниками и НТЭК на территории УК «Талнахбыт» заключён напрямую. В октябре – за сентябрь – жильцы получат две платёжки: от НТЭК по горячей и холодной воде и от управляющей компании за жилищную услугу.

Марина Андриюк
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
График отключения горячей воды в Норильске.
Просмотр.
Статьи текущего номера:
 
Не каждая центральная газета может похвастаться соревнованиями по футболу на её приз. Норильская городская — может. «Заполярная Правда» вот уже в 39–й раз передаст свой именной кубок победителю турнира, традиционно закрывающего сезон большого футбола в Норильске.

Презентация 
В Норильске после реконструкции открылся центральный офис территориального агентства воздушных сообщений.

Транспорт 
Пассажиры смогут рассчитаться за проезд в автобусах НПОПАТ с помощью брелока или браслета.

ЖКХ 
Жители домов, находящихся на территории управляющей компании «Талнахбыт», получат за сентябрь две платёжки.

Резонанс 
Ещё неделю назад третий подъезд дома на Комсомольской, 32, радовал своих жильцов свежеиспечённым ремонтом. Радовались и коммунальщики, которые позаботились о ремонте, и подрядная организация, чьи работники в течение двух недель всю эту красоту наводили. Радовались все, но недолго...

Проекты 
Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду. Победу одержала команда студентов института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета «Горный удар».

Итоги 
Все предприятия Заполярного филиала в последний летний месяц успешно справились с производственной программой.

Технопарк 
На руднике «Комсомольский» в рамках проекта модернизации производства создаётся новый операционный центр, который позволит в режиме реального времени круглосуточно контролировать добычу руды и планировать горные работы на всех подземных горизонтах.

Промбезопасность 
В «Норильскникельремонте» для обучения персонала безопасным методам и приёмам работы, а также основам пожарной безопасности активно применяют видеоинструктаж.

Мастер–класс 
В августе вступили в силу поправки к закону, которые устанавливают правила работы фитнес–центров в России. Насколько нововведения способствуют решению главной задачи центров — вовлечению как можно большего числа людей в занятия физкультурой и спортом — мы поговорили с президентом организации «Спортивная федерация функционального многоборья кроссфит» Константином Кочаном.

Перспективы 
В июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая на 108–й Международной конференции труда в Женеве, заявил, что не исключает такого развития событий, когда весь мир перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю. Мнения экспертов по этому поводу, как водится, разделились.

Новости:
 6 сентября 2019 
17:13 Фотоохота на редкие виды животных и растений открыта. На Таймыре впервые зафиксировали появление остромордой лягушки.
16:12 Сегодня для первоклассников Норильска и Дудинки прошли «Уроки компании».
15:49 За кражу кабеля норильчанин получил условный срок.
15:29 НПОПАТ проведёт собеседование для желающих устроиться на работу.
15:19 «Норникель» и Российский экспортный центр расширяют партнёрство.
15:14 Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы по направлению Норильск – Уфа – Баку.
15:09 Новая лестница совсем скоро облегчит путь от бассейна к виадуку через улицу Комсомольскую.
15:03 Завтра норильчан ждут на Всероссийский день бега «Кросс нации».
15:01 Шесть премьер вместо четырёх, как обычно, выпустит Заполярный театр драмы в новом, 79-м театральном сезоне.
14:28 Вчера на автодороге Норильск - Талнах произошло ДТП, в котором погиб мужчина.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх