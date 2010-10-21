[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Резонанс

Что такое плохо

Ещё неделю назад третий подъезд дома на Комсомольской, 32, радовал своих жильцов свежеиспечённым ремонтом. Радовались и коммунальщики, которые позаботились о ремонте, и подрядная организация, чьи работники в течение двух недель всю эту красоту наводили. Радовались все, но недолго...

Однажды, 31 августа, в подъезд вбежала маленькая девочка со своими друзьями и начала крушить стены молотком, причём с таким остервенением, что не всякий взрослый смог бы. Уж чем бедные стены помешали ребёнку, остаётся только догадываться: может, от зелёной краски так перевозбудилась или оттого что скоро в школу идти, а может, ещё от чего, но вся красота пошла насмарку — теперь стены подъезда «украшают» выщербленная штукатурка и отбитая краска. Огорчению жильцов и жэковских работников нет предела: – Ремонт был завершён в начале августа. Обошёлся он в немаленькую сумму, было затрачено много усилий взрослых людей, а несколько ударов молотком всю эту работу свели на нет, очень неприятно, — огорчается Лариса Шевель, главный инженер управляющей компании «Город». — Что побудило маленькую девочку совершить такой проступок, будут, конечно, разбираться правоохранительные органы. Со своей стороны мы написали заявление в полицию, составили акт о причинённом ущербе — а это 17 тысяч рублей. Обидно ещё и то, что ремонт в подъездах делается раз в пять лет, а здесь не прошло и месяца. Ещё, наверное, можно было с натяжкой понять действия детей, если бы им негде было играть, но во дворе этого дома, а также и в соседнем есть прекрасно оборудованные детские площадки. Очень бы хотелось обратиться к родителям: пожалуйста, обратите внимание на то, как проводят свободное время ваши дети, чем они занимаются, объясните им, что портить чужое имущество — очень плохо. Остаётся только добавить, что личность юной вандалки со товарищи установили благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде. Восстановительные работы специалисты УК проведут своими силами, а родителям придётся всё–таки материально возместить причинённый ущерб. Наверное, каждый житель многоквартирного дома хоть раз сталкивался с появлением нецензурных надписей на дверях, в лифте, подъездной двери. Универсальных способов борьбы с данными явлениями, к сожалению, нет: кто–то устанавливает более совершенные замки на входную дверь, кто–то нанимает консьержей, которые не пускают посторонних, и так далее. Между тем за порчу чужого имущества, в том числе общедомового, российским законодательством предусмотрена административная (ст. 7.17 КоАП РФ), гражданско–правовая и даже уголовная ответственность, если нанесён значительный ущерб, в том числе общеопасным способом или из хулиганских побуждений (ст. 167 УК РФ). При этом, если ущерб нанесли несовершеннолетние дети, родителям тоже достанется — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию им грозит штраф, а при неоднократном привлечении по этой статье в будущем их могут даже лишить родительских прав.

Лариса Стецевич www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Однажды, 31 августа, в подъезд вбежала маленькая девочка со своими друзьями и начала крушить стены молотком, причём с таким остервенением, что не всякий взрослый смог бы. Уж чем бедные стены помешали ребёнку, остаётся только догадываться: может, от зелёной краски так перевозбудилась или оттого что скоро в школу идти, а может, ещё от чего, но вся красота пошла насмарку — теперь стены подъезда «украшают» выщербленная штукатурка и отбитая краска.Огорчению жильцов и жэковских работников нет предела:– Ремонт был завершён в начале августа. Обошёлся он в немаленькую сумму, было затрачено много усилий взрослых людей, а несколько ударов молотком всю эту работу свели на нет, очень неприятно, — огорчается Лариса Шевель, главный инженер управляющей компании «Город». — Что побудило маленькую девочку совершить такой проступок, будут, конечно, разбираться правоохранительные органы. Со своей стороны мы написали заявление в полицию, составили акт о причинённом ущербе — а это 17 тысяч рублей. Обидно ещё и то, что ремонт в подъездах делается раз в пять лет, а здесь не прошло и месяца. Ещё, наверное, можно было с натяжкой понять действия детей, если бы им негде было играть, но во дворе этого дома, а также и в соседнем есть прекрасно оборудованные детские площадки. Очень бы хотелось обратиться к родителям: пожалуйста, обратите внимание на то, как проводят свободное время ваши дети, чем они занимаются, объясните им, что портить чужое имущество — очень плохо.Остаётся только добавить, что личность юной вандалки со товарищи установили благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в подъезде. Восстановительные работы специалисты УК проведут своими силами, а родителям придётся всё–таки материально возместить причинённый ущерб.Наверное, каждый житель многоквартирного дома хоть раз сталкивался с появлением нецензурных надписей на дверях, в лифте, подъездной двери. Универсальных способов борьбы с данными явлениями, к сожалению, нет: кто–то устанавливает более совершенные замки на входную дверь, кто–то нанимает консьержей, которые не пускают посторонних, и так далее. Между тем за порчу чужого имущества, в том числе общедомового, российским законодательством предусмотрена административная (ст. 7.17 КоАП РФ), гражданско–правовая и даже уголовная ответственность, если нанесён значительный ущерб, в том числе общеопасным способом или из хулиганских побуждений (ст. 167 УК РФ).При этом, если ущерб нанесли несовершеннолетние дети, родителям тоже достанется — за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию им грозит штраф, а при неоднократном привлечении по этой статье в будущем их могут даже лишить родительских прав.

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