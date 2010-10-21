[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Проекты

Командная игра

Финал пятого сезона деловой игры «Покорители Севера» определил сильнейшую студенческую команду. Победу одержала команда студентов института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета «Горный удар».

Для студентов месяц, проведённый за работой, получился очень динамичным и насыщенным Деловая игра проходит в рамках программы «Норникеля» «Профессиональный старт» с 2015 года и считается уникальным образовательным проектом, не имеющим аналогов в России. В пятом сезоне её участниками стали порядка 300 студентов ведущих вузов страны, в том числе Норильского государственного индустриального института. Месяц ребята работали над решением кейсов. – Проект «Покорители Севера» — уникален, — говорит Людмила Ахметчина, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Изначально он задумывался как дополнительный образовательный контент. За месяц ребятам нужно было научиться структурному мышлению, проектному менеджменту, публичным выступлениям. Это дополнительные навыки, которые пригодятся им в работе на действующем производстве. Благодаря этой игре мы получили ещё один замечательный эффект: рейтинг «Норникеля» как работодателя значительно повысился. В этом году в качестве центральной была выбрана тема «Бережливого производства». Все игроки были разделены на виртуальные проектные офисы, в которых каждый разрабатывал свой проект. Они старались найти новые решения производственных проблем с учётом требований к бережливости и эффективности. Добавлю, что порядка 60% участников программы «Профессиональный старт» в итоге приходит работать на предприятия «Норникеля». Это очень хороший показатель. Для студентов месяц, проведённый за работой, получился очень динамичным и насыщенным. Они прорабатывали три кейса. Первые два оценивались дистанционно, а третий, финальный, оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей компании. Александр Юрьев, директор Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля» отметил, что в этом году в проектах было меньше фантазёрства и больше реалистичных идей, которые можно применить на практике. Победителем стала команда, предложившая цифровое тестирование перед допуском людей к буровым работам. – Эта игра даёт возможность будущим специалистам раскрыть себя перед потенциальным работодателем и показать свои лидерские и организационные способности, способность мыслить и аргументировать свою точку зрения, — говорит Александр Юрьев. — Команда «Горный удар» с честью выдержала все испытания, достойно защитила свой проект. Изначально она состояла из 11 человек, но до финала дошло всего двое: Егор Шушаков и Антон Сорвочёв. В Норильск студенты–третьекурсники приехали из Красноярска, они проходили двухмесячную практику на руднике «Скалистый». Егор Шушаков рассказал, что красноярцы решили участвовать в игре ввиду огромного желания работать по своей специальности — горное дело — в «Норникеле». Погружение в производственный процесс на руднике «Скалистый» ещё больше укрепило их намерение работать именно в Норильске. – Мы предложили проводить тестирование, прежде чем допускать рабочего к буровым работам, — поясняет суть разработанного проекта Егор Шушаков. — У каждого человека разные физические возможности, а в профессии бурильщика важны хорошая координация движений, реакция, умение одновременно решать и выполнять несколько задач, высокая стрессоустойчивость. Я думаю, что цифровое тестирование можно будет применять и к рабочим других профессий. До недавнего времени аналогичное тестирование проводилось только на производственных предприятиях дальнего зарубежья, но ребята считают, что целесообразно ввести его и в России. Норильск показался ребятам интересным, впечатления — только положительные. Здесь нет материковской спешки и пробок. Удобство заключается и в компактности города, шаговой доступности магазинов, кинотеатров. Привлекла будущих специалистов горного дела и героическая трудовая история города. Анатолий Прохоров, начальник участка ВС–10 рудника «Скалистый» выполнял в команде «Горный удар» роль ментора. Он был связующим звеном между студентами, которые ещё только постигают основы профессии, и реальным производством, помогал вникнуть и понять его масштабы. Сам он говорит, что ему в студенческую пору очень не хватало консультанта от предприятия, который мог бы ответить на любые вопросы, возникающие у практикантов. Ведь при прохождении практики очень важно понять, как работает весь рудник в целом, а не только отдельные его переделы. – Победить в игре ребятам помогли стойкий характер и чёткое следование цели, — заключил он.

Наталья Черкашина Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Деловая игра проходит в рамках программы «Норникеля» «Профессиональный старт» с 2015 года и считается уникальным образовательным проектом, не имеющим аналогов в России. В пятом сезоне её участниками стали порядка 300 студентов ведущих вузов страны, в том числе Норильского государственного индустриального института. Месяц ребята работали над решением кейсов.– Проект «Покорители Севера» — уникален, — говорит Людмила Ахметчина, и. о. заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике. — Изначально он задумывался как дополнительный образовательный контент. За месяц ребятам нужно было научиться структурному мышлению, проектному менеджменту, публичным выступлениям. Это дополнительные навыки, которые пригодятся им в работе на действующем производстве. Благодаря этой игре мы получили ещё один замечательный эффект: рейтинг «Норникеля» как работодателя значительно повысился.В этом году в качестве центральной была выбрана тема «Бережливого производства». Все игроки были разделены на виртуальные проектные офисы, в которых каждый разрабатывал свой проект. Они старались найти новые решения производственных проблем с учётом требований к бережливости и эффективности. Добавлю, что порядка 60% участников программы «Профессиональный старт» в итоге приходит работать на предприятия «Норникеля». Это очень хороший показатель.Для студентов месяц, проведённый за работой, получился очень динамичным и насыщенным. Они прорабатывали три кейса. Первые два оценивались дистанционно, а третий, финальный, оценивала экспертная комиссия, состоящая из представителей компании.Александр Юрьев, директор Центра инженерного сопровождения производства Заполярного филиала «Норникеля» отметил, что в этом году в проектах было меньше фантазёрства и больше реалистичных идей, которые можно применить на практике. Победителем стала команда, предложившая цифровое тестирование перед допуском людей к буровым работам.– Эта игра даёт возможность будущим специалистам раскрыть себя перед потенциальным работодателем и показать свои лидерские и организационные способности, способность мыслить и аргументировать свою точку зрения, — говорит Александр Юрьев. — Команда «Горный удар» с честью выдержала все испытания, достойно защитила свой проект. Изначально она состояла из 11 человек, но до финала дошло всего двое: Егор Шушаков и Антон Сорвочёв. В Норильск студенты–третьекурсники приехали из Красноярска, они проходили двухмесячную практику на руднике «Скалистый».Егор Шушаков рассказал, что красноярцы решили участвовать в игре ввиду огромного желания работать по своей специальности — горное дело — в «Норникеле». Погружение в производственный процесс на руднике «Скалистый» ещё больше укрепило их намерение работать именно в Норильске.– Мы предложили проводить тестирование, прежде чем допускать рабочего к буровым работам, — поясняет суть разработанного проекта Егор Шушаков. — У каждого человека разные физические возможности, а в профессии бурильщика важны хорошая координация движений, реакция, умение одновременно решать и выполнять несколько задач, высокая стрессоустойчивость. Я думаю, что цифровое тестирование можно будет применять и к рабочим других профессий.До недавнего времени аналогичное тестирование проводилось только на производственных предприятиях дальнего зарубежья, но ребята считают, что целесообразно ввести его и в России.Норильск показался ребятам интересным, впечатления — только положительные. Здесь нет материковской спешки и пробок. Удобство заключается и в компактности города, шаговой доступности магазинов, кинотеатров. Привлекла будущих специалистов горного дела и героическая трудовая история города.Анатолий Прохоров, начальник участка ВС–10 рудника «Скалистый» выполнял в команде «Горный удар» роль ментора. Он был связующим звеном между студентами, которые ещё только постигают основы профессии, и реальным производством, помогал вникнуть и понять его масштабы. Сам он говорит, что ему в студенческую пору очень не хватало консультанта от предприятия, который мог бы ответить на любые вопросы, возникающие у практикантов. Ведь при прохождении практики очень важно понять, как работает весь рудник в целом, а не только отдельные его переделы.– Победить в игре ребятам помогли стойкий характер и чёткое следование цели, — заключил он.

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