[Индекс номера 133 (06.09.2019)]

 Итоги 
Сто и больше

Все предприятия Заполярного филиала в последний летний месяц успешно справились с производственной программой.
Как рассказал Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ, предприятия выполнили производственную программу по выпуску готовой продукции и все обязательства по отгрузке файнштейна и меди. В целом по минерально–сырьевому комплексу план по добыче руды выполнен на 101%, никеля в руде добыли 100%, меди — 102%. Так, талнахская обогатительная фабрика план по переработке рудного сырья выполнила на 105%, при этом никеля в концентрате выдала 101%, а меди более 112%.
На высоте показали себя и металлурги. Медный завод на сто процентов в плане по производству катодной меди и по выпуску платиновых концентратов. «Надежда» стопроцентно освоила переработку сырья на гидрометаллургическом переделе и выплавку никеля в файнштейне.
– Плюс ко всему мы хорошо справились и с планово–предупредительными ремонтами, — отметил Владимир Григорчук. — На руднике «Комсомольский» на северной подъёмной машине скипового ствола заменили подъёмные канаты, на «Маяке» отремонтировали скиповой ствол, а на «Октябрьском» закончился стартовавший в третьей декаде августа комплексный ремонт южной подъёмной машины скипового ствола № 2.
На медном заводе закончен десятисуточный ремонт печи Ванюкова № 3 и анодной печи № 4, сейчас агрегаты уже на разогреве. Кроме этого, с 1 сентября начался комплексный ремонт в контуре: рудник «Таймырский» — ТОФ — «Надежда». На руднике отремонтировали оборудование подъёмных машин скипового ствола № 3, на фабрике — провели перефутировку МПСИ и ремонт основных узлов оборудования в дробильном и флотационно–измельчительном цехах, на заводе — ремонт технологических линий, ПВП и обеднительных печей. Также в течение 32 часов ремонтировалось оборудование на кислородной станции № 2 и на северной и западной системах оборотного водоснабжения завода.
Нет вопросов у руководства ЗФ к транспортникам, ремонтникам, строителям и к работникам «Норильского обеспечивающего комплекса», всё намеченное исполнено в срок и с хорошим качеством.
– В подразделениях Заполярного филиала завершаются летние ремонты и идёт подготовка к зиме, создаются запасы технологических материалов на промплощадках, которые позволят стабильно работать при неблагоприятных погодных условиях, — подвёл итог Владимир Григорчук.

Лариса Стецевич
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