[Индекс номера 133 (06.09.2019)]



Технопарк

Нам сверху видно всё

На руднике «Комсомольский» в рамках проекта модернизации производства создаётся новый операционный центр, который позволит в режиме реального времени круглосуточно контролировать добычу руды и планировать горные работы на всех подземных горизонтах.

Как рассказал Сергей Сухарев, и. о. заместителя главного инженера по автоматизации — начальник участка рудника «Комсомольский»: – Операционный центр создаётся для эффективного планирования работ всех подразделений рудника и контроля их исполнения. Сюда будет стекаться вся оперативная информация с каждого участка рудника. Специалисты центра, обрабатывая полученную информацию, смогут планировать производственные задачи на промежутке от трёх лет до одной смены. Для этого на «Комсомольском» внедряются современные информационные системы. По сути, это комплекс программных модулей, позволяющий оценить запасы, темп работ и выбрать из множества вариантов добычи руды оптимальный. Программы ведут расчёты, а специалисты лишь сверяют данные и при необходимости корректируют их. Благодаря видеопанелям и аппаратным средствам, которыми оснастят новую диспетчерскую, всё, что происходит на каждом участке, в каждом забое, будет видно как на ладони. Благодаря видеопанелям и аппаратным средствам всё, что происходит на каждом участке, в каждом забое, будет видно как на ладони – Рассматриваться будут не отдельные участки, а совокупная работа всего рудника, — поясняет Сергей Сухарев. — Основные составляющие проекта — система «декадно–сменного графика» и система позиционирования техники и персонала. Уже сейчас система фиксирует и заносит в базу данных факт выполненных работ, показывая, что происходит под землей. В центре работают 15 человек, в основном все они бывшие производственники, о работе в шахте знают не понаслышке. Сергей Сухарев также сообщил, что запуску центра планирования на «Комсомольском» предшествовала длительная работа по реализации проекта «Подземная инфраструктура и диспетчеризация» по программе «Технологический прорыв», действующей на всех переделах компании. Благодаря входящему в программу проекта внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники была проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi–Fi есть в каждой выработке. Работа центра основана на применении современных горно–геологических систем: – Мы оперируем такими продуктами, как Мicromine и Minesched, в которых делаются 3D–визуализация горных выработок и укрупнённый расчёт планов добычи. Специалисты центра будут собирать статистику, обкатывать системы, внедрять новые программы расчётов и оценивать результаты работы предприятия, — говорит Сухарев. — В перспективе, когда система заработает на полную мощность, мы сможем планировать работу производства на любом горизонте. Исходя из данных о запасах руды, наличия производственных мощностей, данных о производительности и содержании полезного ископаемого в массиве, мы будем планировать работу всего рудника от одного часа до конца жизненного цикла. Стоит отметить, что проект по внедрению операционного центра на руднике позволит существенно повысить эффективность горного производства за счёт оптимизации процессов управления и планирования горными работами. Он также позволит увеличить производительность горных подразделений и обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела.

При формировании плана работ «декадно–сменный график» использует данные горно–геологической системы ГГИС Micromine, которая создаёт трёхмерную систему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.

Лариса Стецевич Фото Марины Пешковой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Как рассказал Сергей Сухарев, и. о. заместителя главного инженера по автоматизации — начальник участка рудника «Комсомольский»:– Операционный центр создаётся для эффективного планирования работ всех подразделений рудника и контроля их исполнения. Сюда будет стекаться вся оперативная информация с каждого участка рудника. Специалисты центра, обрабатывая полученную информацию, смогут планировать производственные задачи на промежутке от трёх лет до одной смены.Для этого на «Комсомольском» внедряются современные информационные системы. По сути, это комплекс программных модулей, позволяющий оценить запасы, темп работ и выбрать из множества вариантов добычи руды оптимальный. Программы ведут расчёты, а специалисты лишь сверяют данные и при необходимости корректируют их. Благодаря видеопанелям и аппаратным средствам, которыми оснастят новую диспетчерскую, всё, что происходит на каждом участке, в каждом забое, будет видно как на ладони.– Рассматриваться будут не отдельные участки, а совокупная работа всего рудника, — поясняет Сергей Сухарев. — Основные составляющие проекта — система «декадно–сменного графика» и система позиционирования техники и персонала. Уже сейчас система фиксирует и заносит в базу данных факт выполненных работ, показывая, что происходит под землей.В центре работают 15 человек, в основном все они бывшие производственники, о работе в шахте знают не понаслышке.Сергей Сухарев также сообщил, что запуску центра планирования на «Комсомольском» предшествовала длительная работа по реализации проекта «Подземная инфраструктура и диспетчеризация» по программе «Технологический прорыв», действующей на всех переделах компании. Благодаря входящему в программу проекта внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники была проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi–Fi есть в каждой выработке.Работа центра основана на применении современных горно–геологических систем:– Мы оперируем такими продуктами, как Мicromine и Minesched, в которых делаются 3D–визуализация горных выработок и укрупнённый расчёт планов добычи. Специалисты центра будут собирать статистику, обкатывать системы, внедрять новые программы расчётов и оценивать результаты работы предприятия, — говорит Сухарев. — В перспективе, когда система заработает на полную мощность, мы сможем планировать работу производства на любом горизонте. Исходя из данных о запасах руды, наличия производственных мощностей, данных о производительности и содержании полезного ископаемого в массиве, мы будем планировать работу всего рудника от одного часа до конца жизненного цикла. Стоит отметить, что проект по внедрению операционного центра на руднике позволит существенно повысить эффективность горного производства за счёт оптимизации процессов управления и планирования горными работами. Он также позволит увеличить производительность горных подразделений и обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела.

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