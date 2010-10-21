[Индекс номера 133 (06.09.2019)]

 Промбезопасность 
Основано на реальных событиях

В «Норильскникельремонте» для обучения персонала безопасным методам и приёмам работы, а также основам пожарной безопасности активно применяют видеоинструктаж.
Такое обучение — одно из главных направлений системы управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии. При этом использование видеоинструкций — приоритетный метод, поскольку для многих из нас чтение бумажных инструкций так или иначе ассоциируется с рутиной.
Как рассказал Ринат Набиуллин, и. о. начальника центра профилактики охраны труда и промбезопасности управления ОТиПБ общества, при нынешнем динамичном развитии мира, когда все куда–то спешат, люди больше привыкли обращать внимание на картинки в телевизоре или в сотовом телефоне:
– По разным данным, более 70% людей лучше воспринимают визуальные данные. Поэтому наша задача – дополнительно к инструкциям предоставить в распоряжение персонала наглядное руководство к действию. Видео оживляет текст, помогает крепче усвоить подаваемую информацию. По мнению специалистов, по сравнению с текстом, даже хорошо проиллюстрированным, видеоинструктаж способен донести до людей необходимый посыл более концентрированно, непрерывно поддерживая внимание работников и обеспечивая достаточно полное запоминание инструкций.
В связи с этим в «Норильскникельремонте» активно занимаются составлением видеоинструкций: только за последний год сняты пять материалов по пожарной безопасности при посещении административно–бытовых комплексов и по безопасности при передвижении по территории производства. Сейчас идут съёмки короткометражного фильма «Один день глазами специалиста по ОТиПБ» и ролика «Инструкция по применению шахтного самоспасателя типа ШСС–Т».
Ринат Набиуллин — кстати, он и является автором роликов, — отмечает, что в «Норильскникельремонте» видеоинструкции создаются на основании и в полном соответствии с действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности. При этом каждая снимается в условиях, максимально приближенных к реальности. В этом процессе в качестве актёров заняты сами работники работников общества, что положительно влияет на сплочённость коллектива, вовлекает персонал в процесс обеспечения безопасных условий труда и позволяет на практике закрепить полученные знания.
– В дальнейших планах — визуализация инструкций не только по пожарной безопасности, но и по профессиям, которых в «Норильскникельремонте» насчитывается более 50, — подводит итог Ринат Набиуллин.

Лариса Липская
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